Nebezpečná salmonella ve dvou výrobcích mletého masa
Státní zemědělská a potravinářská inspekce objevila v mletém kuřecím mase stehenním nebezpečnou bakterii salmonellu. Místo provedené kontroly: Kaufland v Jihlavě. Šlo o výrobek Drůbežářského závodu Klatovy a.s. s šarží číslo L: 6033.
Stejnou bakterii, salmonellu, odhalila kontrola inspekce také v mletém mase vepřovém, které prodávali v obchodním řetězci Tesco, na pobočce v Jaroměři. V tomto případě šlo o výrobek společnosti Tesco. Maso bylo původem z Polska.
Mleté maso je ideální prostředí pro bakterie
Mleté maso je oblíbenou součástí mnoha českých jídel, od sekané přes karbanátky až po různé omáčky a polévky. Oproti celým kusům masa může skrývat jedno zásadní nebezpečí: během mletí se bakterie, které mohou být na povrchu masa, dostávají i dovnitř masové hmoty. To znamená, že pokud není maso správně skladováno nebo správně tepelně upraveno, riziko kontaminace se výrazně zvyšuje.
Při manipulaci s mletým masem dodržujte správné hygienické návyky: pravidelné mytí rukou, pracovních ploch a nástrojů. To je klíčové pro snížení rizika kontaminace.
Mezi nejčastější nebezpečné bakterie, které se v mletém mase mohou vyskytovat, patří:
- Salmonella,
- Escherichia coli (E. coli),
- Listeria,
- Campylobacter
- Clostridium perfringens.
Pokud se v mase vyskytují, může být jeho konzumace příčinou zažívacích problémů, otravy jídlem nebo dalších vážných zdravotních problémů.
Jak nakupovat mleté maso 5 klíčových rad
1. Zkontrolujte datum spotřeby
Samozřejmost, která se vyplatí si opakovat. Datum spotřeby je klíčové, zejména u syrového masa. Mleté maso se kazí velmi rychle, rozhodně to není nic, u čeho můžeme mávnout rukou, protože je prošlé jen jeden den. Datum je zárukou, že bylo maso bezpečné v okamžiku, kdy bylo prodáno. Pokud je maso těsně před expirací, buďte opatrní při jeho přípravě a myslete zejména na naprosto dokonalou tepelnou úpravu.
2. Zajímejte se o původ masa a záruku kvality
Pokud jde o původ, je dobré se orientovat na maso, které pochází od prověřených producentů. Maso od známých a certifikovaných výrobců je kontrolováno už u výrobce za dodržení přísných hygienických norem. Vyhněte se levným, neprověřeným produktům, kde není jasný původ.
Pokud máte možnost, zvažte nákup mletého masa přímo od řezníka, který může zajistit, že použité maso pochází z čerstvých kusů a není zbytečně dlouho skladováno. Na rozdíl od supermarketu, kde se může mleté maso skladovat i několik dní, je u řezníka čerstvost většinou zaručena. Kvalitní řeznictví se pozná i podle toho, že vám maso umelou klidně až při nákupu.
3. Kontrolujte vzhled a vůni
Bez ohledu na to, zda kupujete maso v supermarketu nebo od řezníka, vždy zkontrolujte vzhled. Čichnout si k masu vždy nejde, ale vězte, že vůně prozradí mnohé.
Jak zdravé mleté maso vypadá? Mělo by mít čerstvou růžovou nebo červenou barvu. Naopak, odstíny tmavé, šedivé nebo nažloutlé nevěstí kvalitu. Zápach je dalším varovným signálem. Čerstvé maso by mělo mít vůni spíše neutrální, masnou. Jakmile cítíte silný nebo kyselý zápach, nekupujte ho.
4. Skladujte maso správně a bez kompromisů
Správné skladování mletého masa je základní podmínkou pro jeho bezpečnost. Čerstvé mleté maso skladujte vždy v chladu. Uložte ho do leednice co nejdříve po zakoupení.
Mleté maso by mělo být uloženo v lednici při teplotě do 4 stupňů Celsia, ideálně v ještě chladnější přihrádce na maso. Tu má dnes už většina ledniček a teplota se v této části lednic pohybuje pod 4 stupni.
Pokud maso neplánujete použít do 24 hodin, raději nákup zmrazte. Jak rozmrazit mleté maso? Ideálně postupně, pomalu, v chladu lednice.
5. Pozor dejte na mražené mleté maso
Mražené mleté maso může být, samozřejmě, zcela bezpečné. Důležité je ho správně zmrazit a hlavně nikdy nerozmrazovat opakovaně.
Pokud se bavíme o nákupu mletého masa zmrzlého, je třeba skutečně zvážit eventualitu, že nebylo po celou dobu dobře skladování a zcela zmrzlé. Vždy raději sáhněte po mletém mase chlazeném. A ještě něco! U mraženého masa také dávejte pozor na jeho obal, pokud je obal poškozený, neberte ho.
Jak správně tepelně upravit mleté maso?
Samotný nákup kvalitního čerstvého a nezkaženého mletého masa ještě neznamená, že se vyhnete kontaminaci. Klíčové je totiž i správné tepelné zpracování. Teprve díky tomu zničíte všechny potenciálně nebezpečné bakterie.
- Mleté maso by mělo být tepelně zpracováno na teplotu alespoň 75 °C. Při této teplotě se bakterie, jako jsou E. coli nebo Salmonella, zničí.
- Pokud připravujete pokrmy jako karbanátky nebo sekanou, vždy se ujistěte, že jsou uvnitř pořádně propečené. Nejlepší je použít teploměr na maso, abyste měli jistotu.