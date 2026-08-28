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Pozor na gumovací pera. Zhoršují úchop a rodiče prvňáčků stojí stovky korun

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  15:20

Špatné držení pera nevede jen k únavě prstů, ale křeč se přenáší i na krční páteř a záda. Jak vybrat správné pero pro praváka i leváka? | foto: ČTK

Špatné držení pera nevede jen k únavě prstů, ale křeč se přenáší i na krční páteř a záda. Jak vybrat správné pero pro praváka i leváka, proč se gumovací hity prodraží a na co si dát pozor při nákupu školních potřeb?

Obsah

Špatný úchop nebolí jen prsty, ohrožuje i záda

Fyzioterapeuti i pedagogové dlouhodobě upozorňují, že nesprávné držení psacího náčiní (často takzvaný drápovitý či pěstní úchop) nepředstavuje pouze estetický problém v písance.

Křeč v prstech se přes zápěstí a předloktí přenáší do ramenního pletence, krční páteře a způsobuje nesprávné držení celého těla při sezení u lavice. Dítě se rychle unaví, tempo psaní klesá a psaní se pro něj stává nepříjemnou povinností. Základním pravidlem zdravého psaní je takzvaný špetkový úchop: pero leží na prostředníčku, z horní strany jej přidržuje bříško palce a ukazováčku, přičemž ruka zůstává uvolněná.

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Průvodce psacími potřebami: Co vybrat do penálu?

Na trhu dnes existuje několik základních typů psacích potřeb a každý z nich má svá specifika, výhody i limity:

  • Trojhranné linery a rollery (např. Centropen Tornado): Dlouholetý standard českých prvních tříd. Měkký trojhranný profil v místě úchopu přirozeně navádí prsty do správné polohy. Výhodou rollerů je rovnoměrná stopa bez nutnosti vyvíjet na papír velký tlak. Hrot snese i hrubší zacházení začátečníků.
  • Gumovatelná pera (např. Pilot FriXion a alternativy): Mezi dětmi i rodiči mimořádně populární kategorie. Umožňují snadné vymazání chyby pomocí tření a zahřátí termosenzitivního inkoustu. Z pedagogického a motorického hlediska však mají svá úskalí. Tekutý inkoust často klouže velmi rychle, což může vést ke zhoršení úpravy písma. U levnějších neznačkových variant navíc často chybí jakákoliv ergonomická zóna.
  • Klasická plnicí a bombičková pera: Tradiční nástroj, který učí dítě správnému sklonu ruky. Plnicí pero píše pouze při určitém úhlu a pod lehkým dotykem, což znemožňuje křečovitý tlak. Nevýhodou je vyšší náchylnost hrotu k poškození při neopatrném zacházení a riziko inkoustových skvrn u začínajících písařů.
  • Ergonomické násadky a nástavce: Samostatné pryžové nebo silikonové pomůcky, které lze nasadit na běžné tužky a tenká pera. Pomáhají dětem, které mají tendenci sklouzávat k nesprávnému sevření, zafixovat prsty na správném místě.

Srovnání Kolik skutečně stojí gumovací pera?

Při nákupu psacích potřeb se většina rodičů dívá na pořizovací cenu samotného pera. Z ekonomického pohledu je však podstatně důležitější sledovat spotřebu a cenu náhradních náplní.

Zatímco klasické bombičkové pero vyžaduje investici v řádu jednotek korun za standardní inkoustovou bombičku (balení 5 až 10 kusů běžně stojí 15 až 40 korun), u gumovatelných termosenzitivních per je provoz znatelně dražší. Termoaktivní gelový inkoust ubývá výrazně rychleji než klasický inkoust. Aktivní školák dokáže jednu náplň vypsat během dvou až tří týdnů.

Cena balení tří originálních náhradních náplní do značkových gumovacích per se na trhu pohybuje zhruba mezi 120 a 160 korun. Během jednoho školního roku tak může provoz jediného gumovacího pera vyjít na 500 až 800 korun. Pro srovnání, u klasického rolleru typu Tornado, který se po vypsání mění celý, se cena za kus pohybuje kolem 25 až 35 korun a jeho výdrž bývá v porovnání s gelovými náplněmi znatelně delší.

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Jak vybrat pero Kontrolní seznam pro rodiče

Než pero vložíte do nákupního košíku, ověřte si nejdůležitější parametry:

  • Tvar úchopové části: Preferujte trojhranný průřez (triangulární tvar) nebo anatomicky tvarované prolisy pro prsty. Vyhněte se hladkým kruhovým tělům z tvrdého plastu.
  • Provedení pro leváky a praváky: Pokud je dítě levák, vybírejte modely s označením „L“ (Left). Ty mají upravený sklon hrotu i tvarování úchopu tak, aby dítě stopu nerozmazávalo a ruku nepřetěžovalo.
  • Protiskluzová úprava: Měkčená pryž v místě držení zabraňuje klouzání zpocených prstů a snižuje nutnost silového svírání.
  • Váha a vyvážení: Pero by nemělo být příliš těžké ani přetížené v horní části (například těžkými ozdobnými koncovkami), což narušuje přirozenou stabilitu ruky.

Investice do kvalitního ergonomického náčiní a včasná kontrola toho, jak dítě pero drží, ušetří školákovi zbytečnou únavu a rodičům pozdější starosti s nápravou špatných návyků.

Jak vybrat pero pro leváka a na co si dát pozor

Výběr psacích potřeb pro levoruké děti vyžaduje zvýšenou pozornost. Zatímco pravák pero po papíru táhne směrem doprava, levák před sebou hrot tlačí a hřbetem ruky přejíždí přes čerstvě napsaný text.

Při nevhodné volbě pera hrozí nejen rozmazání sešitu, ale i vytvoření takzvaného „drápovitého úchopu shora“, kdy dítě kroutí zápěstí, aby na text vidělo a nerozmazalo jej. Pro leváky jsou určena speciální pera označená písmenem „L“ (Left). Ta mají upravenou geometrii hrotu a především rychleschnoucí inkoust, který zabraňuje rozmazávání stop během psaní.

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