Potřebujete provést okamžitou platbu z této banky? Proveďte ji hned, o víkendu to nepůjde

  15:20
Uživatelé nejrozšířenějšího bankovnictví v Česku by se měli připravit na sérii omezení. Největší tuzemská banka naplánovala na nadcházející víkend technickou údržbu, která v několika vlnách zamrazí posílání peněz. Výpadky se dotknou jak okamžitých, tak klasických plateb, omezení pocítíte dokonce i u bankomatů.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Internetové bankovnictví George České spořitelny naplánovalo na tento víkend hned několik odstávek systému. Technické úpravy jsou rozplánované do vícero nočních bloků, přičemž nejdelší omezení čeká okamžité platby do jiných bank v ČR, které se zpracují jako běžné klasické platby.

Kdy dojde k odstavení okamžitých plateb?

  • Z pátku 15. května na sobotu 16. května od 23:00 do 9:00 hod.
  • Ze soboty 16. května na neděli 17. května od 23:00 do 2:00 hod.

Údržba se dotkne i klasických plateb. Ty nepůjdou pro změnu:

  • V sobotu 16. května od 0:15 do 1:15 hod.
  • V pondělí 18. května od 0:30 do 1:20 hod.

Omezení se však nepropíše jen do mobilní a webové aplikace. Platby nezadáte ani prostřednictvím bankomatů a pokud se chystáte peníze na účet vkládat, počítejte s tím, že připsaný vklad pravděpodobně uvidíte v přehledu až se zpožděním.

Naštěstí máme i dobré zprávy. Běžné platby kartou v obchodech, na internetu i standardní výběry hotovosti z bankomatů budou fungovat zcela bez omezení. V případě nouze bude plně funkční také možnost rychlého zablokování ztracené či odcizené karty.

