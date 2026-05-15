Internetové bankovnictví George České spořitelny naplánovalo na tento víkend hned několik odstávek systému. Technické úpravy jsou rozplánované do vícero nočních bloků, přičemž nejdelší omezení čeká okamžité platby do jiných bank v ČR, které se zpracují jako běžné klasické platby.
Kdy dojde k odstavení okamžitých plateb?
- Z pátku 15. května na sobotu 16. května od 23:00 do 9:00 hod.
- Ze soboty 16. května na neděli 17. května od 23:00 do 2:00 hod.
Údržba se dotkne i klasických plateb. Ty nepůjdou pro změnu:
- V sobotu 16. května od 0:15 do 1:15 hod.
- V pondělí 18. května od 0:30 do 1:20 hod.
|
Známe nejlepší bankovní produkty roku. Má je i vaše banka?
Omezení se však nepropíše jen do mobilní a webové aplikace. Platby nezadáte ani prostřednictvím bankomatů a pokud se chystáte peníze na účet vkládat, počítejte s tím, že připsaný vklad pravděpodobně uvidíte v přehledu až se zpožděním.
Naštěstí máme i dobré zprávy. Běžné platby kartou v obchodech, na internetu i standardní výběry hotovosti z bankomatů budou fungovat zcela bez omezení. V případě nouze bude plně funkční také možnost rychlého zablokování ztracené či odcizené karty.