Podzimní sýrová sezona v McDonald’s patří k tradičním akcím už více než 15 let. Letos začala ve čtvrtek 29. října. Na scénu se vrátí legendární burgery a sýry na mnoho způsobů. Na své si přijdou i vegetariáni.
Podle řetězce je letošní nabídka nejširší v historii. Zákazníci si mohou vybrat z mnoha burgerů a příloh, nechybí ani sýrový box pro skupinky. Opravdoví fajnšmekři by však měli věnovat pozornost mobilní aplikaci. Právě v ní se totiž skrývá jedna z položek, kterou v takto velkém fast foodu běžně jen tak nenajdete.
Naše hodnocení vychází ze subjektivních dojmů z vlastní ochutnávky. Sýrovku jsme vyzkoušeli na náhodně zvolené pobočce McDonald’s, objednávku i platbu jsme provedli běžným způsobem přes samoobslužný kiosek. Zaměstnanci o naší návštěvě ani redakčním testu předem nevěděli. Hodnocení odráží naši osobní zkušenost s konkrétními objednanými produkty, nejde tedy o univerzální verdikt k celé nabídce.