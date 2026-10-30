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Posvítili jsme si na sýrovku v McDonald’s. Kolik stojí Swiss King a další novinky?

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  4:30
Sýrovka v McDonald’s je zpět a fanoušci se mají na co těšit. Řetězec letos slibuje nejširší nabídku ve své historii. Na menu se vracejí oblíbené burgery, hermelínky i sýrové hranolky, nově nechybí ani král české gastronomie, smažák s tatarkou. Co všechno v nabídce najdete a kolik jednotlivé pochoutky stojí? Vydali jsme se sýrovou nabídku ochutnat.
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Sýrovka v McDonald’s je zpět a fanoušci se mají na co těšit. Řetězec letos...

Podzimní sýrová sezona v McDonald’s patří k tradičním akcím už více než 15 let. Letos začala ve čtvrtek 29. října. Na scénu se vrátí legendární burgery a sýry na mnoho způsobů. Na své si přijdou i vegetariáni.

Podle řetězce je letošní nabídka nejširší v historii. Zákazníci si mohou vybrat z mnoha burgerů a příloh, nechybí ani sýrový box pro skupinky. Opravdoví fajnšmekři by však měli věnovat pozornost mobilní aplikaci. Právě v ní se totiž skrývá jedna z položek, kterou v takto velkém fast foodu běžně jen tak nenajdete.

Naše hodnocení vychází ze subjektivních dojmů z vlastní ochutnávky. Sýrovku jsme vyzkoušeli na náhodně zvolené pobočce McDonald’s, objednávku i platbu jsme provedli běžným způsobem přes samoobslužný kiosek. Zaměstnanci o naší návštěvě ani redakčním testu předem nevěděli. Hodnocení odráží naši osobní zkušenost s konkrétními objednanými produkty, nejde tedy o univerzální verdikt k celé nabídce.



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