Čtyři oblíbené nápoje pod lupou
Do srovnání jsme zařadili čtyři známé nápoje, které zákazníci běžně najdou v obchodech:
- Coca-Cola Original Taste, 330 ml
- Pepsi Cola, 330 ml
- Royal Crown Cola, 330 ml
- Kofola Original, 330 ml
Aby bylo srovnání férové, vycházeli jsme u každého nápoje z hodnot přepočtených na 100 ml. Díky tomu lze jednotlivé nápoje porovnat mezi sebou bez ohledu na to, jaké množství člověk běžně vypije. Pro lepší představu jsme cukr přepočítali také na kostky. Jedna kostka cukru je v našem srovnání počítána jako 4 gramy. Nápoje jsme koupili ve stejný den ve stejné prodejně. Vycházeli jsme z údajů na etiketách, nikoli z laboratorního měření.
Kolik cukru je ve 100 ml?
Na první pohled jsou rozdíly poměrně zřetelné. Z údajů na etiketě vychází jako nejsladší Coca-Cola Original Taste. Má 11,2 gramu cukru na 100 ml. Velmi blízko je Royal Crown Cola s 11 gramy cukru na 100 ml. Kofola Original má 8 gramů cukru na 100 ml. Pepsi Cola je ještě níže, uvádí 7 gramů cukru na 100 ml.
|Nápoj
|Cukry na 100 ml
|Energie na 100 ml
|Způsob slazení
|Coca-Cola Original Taste
|11,2 g
|45 kcal
|fruktózo-glukózový sirup
|Royal Crown Cola
|11 g
|45 kcal
|třtinový cukr
|Kofola Original
|8 g
|32 kcal
|cukr + glukózo-fruktózový sirup v sirupu KOFO
|Pepsi Cola
|7 g
|28 kcal
|cukr + sladidla acesulfam K a sukralóza
V jedné plechovce je rozdíl několika kostek cukru
Rozdíly jsou výrazné hlavně ve chvíli, kdy se obsah cukru přepočítá na celou plechovku. Mezi Coca-Colou a Pepsi je rozdíl téměř 14 gramů cukru, tedy více než tři kostky.
|Nápoj
|Cukry na 330 ml
|Kostky cukru
|Energie na 330 ml
|Coca-Cola Original Taste
|37 g
|9,2 kostky
|149 kcal
|Royal Crown Cola
|36,3 g
|9,1 kostky
|149 kcal
|Kofola Original
|26,4 g
|6,6 kostky
|106 kcal
|Pepsi Cola
|23,1 g
|5,8 kostky
|92 kcal
Pepsi má nejméně cukru, ale pomáhá si sladidly
Na první pohled by se mohlo zdát, že Pepsi v testu jasně vítězí. Má nejméně cukru i nejnižší energetickou hodnotu. Jenže důvodem není jen nižší množství cukru v receptuře. Pepsi Cola je podle etikety limonáda s cukrem a sladidly. Sladkou chuť tedy zajišťuje kombinace cukru, acesulfamu K a sukralózy. Výsledkem je nápoj s nižší kalorickou hodnotou, ale zároveň s jiným typem sladkosti.
Coca-Cola a Royal Crown Cola dopadly v obsahu cukru téměř stejně. Rozdíl 0,2 gramu cukru na 100 ml je v běžné porci prakticky zanedbatelný. Zajímavější je složení. Coca-Cola uvádí jako sladicí složku fruktózo-glukózový sirup. Royal Crown Cola používá třtinový cukr. Z hlediska množství cukru tedy nejde o zásadní rozdíl. Z hlediska chuti ale může být rozdíl patrný. Třtinový cukr bývá spojován s plnější nebo karamelovější sladkostí, zatímco fruktózo-glukózový sirup je běžnou složkou průmyslově vyráběných limonád.
Kofola Original obsahuje 8 gramů cukru na 100 ml, tedy výrazně méně než Coca-Cola a Royal Crown Cola. V jedné 330 ml porci je to ale stále 26,4 gramu cukru. To znamená přibližně 6,6 kostky cukru. Z pohledu běžného pití tedy nejde o nízkokalorický nápoj. Kofola se od ostatních kolových nápojů liší výrazněji chutí. Nestaví jen na klasické kolové sladkosti, ale na sirupu KOFO, bylinném extraktu, lékořici, aromatech a kořeněném profilu. Právě proto může působit chuťově výrazně i při nižším obsahu cukru.
Jak jsme ochutnávali naslepo
Abychom kromě čísel porovnali také chuť, připravili jsme jednoduchý slepý test. Všechny čtyři nápoje byly před ochutnávkou vychlazené na stejnou teplotu a podávané ve stejných sklenicích. Testeři neznali značku ani pořadí vzorků.
Do ochutnávky se zapojilo 5 redaktorů. Každý hodnotil sladkost, perlivost, dochuť, celkovou pitelnost a také to, zda dokáže poznat konkrétní značku. Hodnocení chuti bylo udělováno na škále od 1 do 5, kde 5 znamenalo nejlepší výsledek.
Nejlépe v našem slepém testu dopadla Kofola, která testery zaujala výraznou bylinnou chutí a byla zároveň nejsnáze rozpoznatelná. Všech 5 účastníků ji určilo správně. Coca-Cola působila nejvíce jako „klasická cola“, ale část testerů ji označila za velmi sladkou. Pepsi byla vnímána jako lehčí a méně sladká, někteří ale zmiňovali typickou sladidlovou dochuť. Royal Crown Cola zaujala karamelovější chutí, ale značku správně poznal jen jeden tester.
|Nápoj
|Průměrné hodnocení chuti
|Nejčastější komentář
|Poznalo správně značku
|Coca-Cola Original Taste
|4,1/5
|klasická, hodně sladká
|3 z 5
|Royal Crown Cola
|3,6/5
|sladká, karamelová
|1 z 5
|Kofola Original
|4,3/5
|výrazná, bylinná
|5 z 5
|Pepsi Cola
|3,8/5
|lehčí, sladidlová dochuť
|2 z 5
Výsledek ukázal, že známá značka nemusí být při slepém ochutnávání vždy jednoznačně poznatelná. Největší jistotu měli testeři u Kofoly, která se od klasických colových nápojů chuťově odlišuje nejvíce. U Coca-Coly, Pepsi a Royal Crown Coly už bylo rozpoznávání složitější, především kvůli podobnému sladkému základu a perlivosti.
Nejlevnější byla Kofola, nejdražší Royal Crown Cola
Kromě složení a obsahu cukru jsme u zakoupených nápojů porovnali také cenu. Nejlevněji vyšla Kofola Original za 19,90 Kč. Coca-Cola Original Taste a Pepsi Cola stály shodně 22,90 Kč. Nejdražší byla Royal Crown Cola za 24,90 Kč.
Z čistě cenového pohledu vyšla nejlépe Kofola. Pokud ale cenu vztáhneme k množství cukru, paradoxně nejvíce cukru za peníze nabídla Coca-Cola. To ale v tomto případě samozřejmě není výhoda z hlediska výživy, spíše ilustrace toho, jak výrazně sladký nápoj za danou cenu kupujete.
Pepsi stojí stejně jako Coca-Cola, ale obsahuje výrazně méně cukru. To souvisí s tím, že je slazená kombinací cukru a sladidel. Royal Crown Cola byla v našem nákupu nejdražší, přestože obsahem cukru vychází téměř stejně jako Coca-Cola.
|Nápoj
|Cena
|Cukr v balení
|Cena za 10 g cukru
|Coca-Cola Original Taste
|22,90 Kč
|37 g
|cca 6,20 Kč
|Royal Crown Cola
|24,90 Kč
|36,3 g
|cca 6,90 Kč
|Kofola Original
|19,90 Kč
|26,4 g
|cca 7,50 Kč
|Pepsi Cola
|22,90 Kč
|23,1 g
|cca 9,90 Kč
Méně cukru, lepší cena nebo nejlepší chuť?
Výsledek ukazuje, že u kolových nápojů nestačí sledovat jen značku nebo cenu. Coca-Cola a Royal Crown Cola měly v našem srovnání nejvíce cukru, Pepsi měla cukru nejméně, ale část sladké chuti dohání sladidly. Kofola vyšla nejlevněji a zároveň obsahovala méně cukru než dvě nejsladší coly. Pro občasné osvěžení nemusí být žádná z těchto limonád problém, při pravidelném pití už ale jedna plechovka denně znamená znatelnou dávku cukru navíc.
- Nejméně cukru: Pepsi Cola
- Nejlepší cena: Kofola Original
- Nejsladší nápoj: Coca-Cola Original Taste
- Nejdražší nápoj: Royal Crown Cola
- Nejméně cukru mezi nápoji bez umělých sladidel: Kofola Original
- Nejlepší chuť ve slepém testu: Kofola Original
Poznámka k metodice
Srovnání vychází z údajů uvedených na obalech jednotlivých výrobků. Všechny čtyři produkty byly zakoupeny 18. května v prodejně Tesco v obchodním centru Nový Smíchov v Praze. Do testu byly zařazeny běžně dostupné colové nápoje v balení 330 ml. Přepočet kostek cukru je orientační. Pro účely článku počítáme jednu kostku cukru jako 4 gramy. Výsledné hodnoty byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo. Test nehodnotí laboratorně ověřené složení ani skutečný obsah cukru v nápoji, ale deklarované výživové údaje a složení uvedené výrobcem na obalu. Nejde tedy o laboratorní analýzu, ale o spotřebitelské srovnání etiket, výživových hodnot a typu slazení. Ceny mohou být v jiných prodejnách, regionech, e-shopech nebo při akčních nabídkách odlišné. Do srovnání nebyly započítány věrnostní slevy, vratné zálohy, vícebalení ani případné krátkodobé promoakce, pokud nebyly přímo součástí běžné regálové ceny při nákupu.
Zdroje: etikety produktů, redakční testování