Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Posledních 6 týdnů na nákupy bez cla: Tričko za šedesát korun nebo kryt za dvacku výrazně podraží

Autor:
  11:45
Objednávky za pár desítek korun z čínských tržišť zřejmě čeká výrazná změna. Evropská unie totiž plánuje zavést nový poplatek na malé zásilky ze zemí mimo EU, který se dotkne především platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Extrémně levné zboží podle Bruselu zatěžuje evropské obchodníky i celní systém.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Obsah

Tričko za šedesát korun, kryt na mobil za dvacku nebo drobná elektronika s dopravou zdarma. Právě na podobných nákupech postavily platformy jako Temu či Shein svůj raketový růst v Evropě. Období extrémně levných zásilek z Číny se však chýlí ke konci.

Evropská unie připravuje změnu celních pravidel, která má výrazně zasáhnout malé balíčky dovážené ze zemí mimo EU. Nově by se měl na zásilky s nízkou hodnotou vztahovat paušální poplatek, který ve výsledku dramaticky zdraží právě velmi levné objednávky drobností.

Opatření míří hlavně na obří čínské marketplace platformy, jejichž zásilky dnes evropské celní systémy doslova zahlcují.

Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein

Co přesně se mění?

Členské státy EU se dohodly na zrušení dosavadní výjimky, díky které byly zásilky do hodnoty 150 eur při dovozu do EU osvobozené od cla. Nově má od července tohoto roku začít platit jednotný poplatek ve výši 3 eur za malé zásilky přicházející ze zemí mimo Evropskou unii.

Změny v roce 2026

  • Zavádí se nový poplatek za malé zásilky ze zemí mimo Evropskou unii.
  • Nový paušální poplatek má činit přibližně tři eura za zásilku.
  • Nejvíce zdraží velmi levné objednávky v hodnotě desítek korun.
  • EU chce zároveň zpřísnit kontrolu bezpečnosti výrobků a omezit nekvalitní či nevyhovující zboží.

Právě tato výjimka byla jedním z hlavních důvodů, proč mohly platformy typu Temu, Shein nebo AliExpress nabízet zboží za mimořádně nízké ceny. Obchodníci často posílali objednávky po jednotlivých balíčcích s nízkou deklarovanou hodnotou, aby se vyhnuli clům i složitějším kontrolám.

Podle Evropské komise přitom do EU každoročně proudí miliardy těchto zásilek. Jen v roce 2024 jich bylo přibližně 4,6 miliardy a více než devadesát procent pocházelo z Číny.

Na Temu nakupuje každý čtvrtý Evropan. Zisk tržiště vzrostl o desítky procent

Nejvíce zdraží levné drobnosti

Vůbec největší dopad budou mít poplatky na nejlevnější zboží. Pokud si dnes zákazník objedná například drobnost za třicet nebo padesát korun, přidání několika eur navíc může výslednou cenu násobně zvýšit.

U dražších objednávek nebude rozdíl tak výrazný. U typických mikronákupů, na kterých čínské marketplace platformy prakticky stojí, může však nová regulace zásadně změnit chování zákazníků.

Evropská unie argumentuje tím, že současný systém vytváří nerovné podmínky pro evropské obchodníky. Tuzemské a evropské e-shopy musí dodržovat přísnější pravidla, platit vyšší náklady i ekologické poplatky, zatímco část levného dovozu z Asie podobným požadavkům uniká.

Kupujte čínské „kravinky“ na mobily, dokud se to vyplatí. Zde je náš výběr

Důvodem nejsou jen ceny

Brusel upozorňuje také na bezpečnost výrobků a obrovskou zátěž pro celní správu. Kontrola miliard drobných balíčků je podle evropských institucí prakticky neudržitelná.

Evropské úřady dlouhodobě upozorňují například na nevyhovující hračky, elektroniku nebo textil prodávaný přes zahraniční platformy. Část výrobků nesplňuje evropské normy a některé mohou být podle kontrol dokonce zdravotně závadné.

Vedle toho EU řeší i ekologickou stránku věci. Masové rozesílání levného zboží po jednotlivých balíčcích znamená výraznou dopravní zátěž i rostoucí množství odpadu z obalů.

Temu a Shein mohou reagovat jinak

Nová pravidla ale nemusí automaticky znamenat konec čínských platforem v Evropě. Velcí hráči už hledají způsoby, jak dopady změn zmírnit.

Jednou z možností je přesun části logistiky do evropských skladů. Pokud bude zboží skladované přímo v EU a zákazníkům se odešle z evropského území, mohou být poplatky nižší nebo se jim firmy částečně vyhnou.

Právě podobný model už dnes využívá část velkých e-commerce firem včetně Amazonu nebo některých prodejců na AliExpressu.

Změny mohou pokračovat i po roce 2026

Současný poplatek ve výši tří eur má být podle evropských institucí spíše přechodným řešením. Unie zároveň připravuje širší reformu celního systému, která by měla od roku 2028 přinést ještě přísnější pravidla pro dovoz levného zboží z mimoevropských zemí.

Ve hře je navíc i další manipulační poplatek za zpracování zásilek. Evropská komise dříve navrhovala částku dvě eura za balíček doručený přímo zákazníkovi. Co přinese budoucnost, je však zatím ve hvězdách.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Vošouch, pikador nebo kynuté blbečky. Domluvíte se v restauracích po celém Česku?

Gigant z Pojizeří. Vodáci, kteří se při splouvání Jizery, zastaví na svačinu ve...

Česká kuchyně není jen vepřo-knedlo-zelo. Stačí přejet hranice okresu a i obyčejný bramborák může mít najednou jiný název. Pokud nechcete být v restauraci za zmateného turistu a toužíte vědět, co vám...

Hubnutí po padesátce: Expert prozradil nejlevnější a nejlepší metodu

Vláknina, hubnutí

Většina lidí po padesátce věří, že k hubnutí potřebuje drahá fitka a exotické superpotraviny. Opak je pravdou. Tyto investice jsou často jen vyhozené peníze. Pokud ignorujete biologické změny svého...

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

Billa rozdává sklenice na pivo zdarma pro všechny zákazníky

Plnící linka plze&#328;ského Prazdroje

S blížícím se MS v hokeji se obchodní řetězce předhánějí v tom, kdo přiláká fanoušky na lepší nabídku. Jeden z nich ale tentokrát vyložil karty na stůl s předstihem a přichází s překvapením, na které...

Kvůli téhle nálepce Češi míjejí levné jídlo. Na chuti přitom nic nepoznáte

Jídlo s nálepkou „Nekrmte koš!“ vyjde i o 70 % levněji.

Regály českých obchodů skrývají poklady, které většina zákazníků přehlíží kvůli psychologické bariéře. Jídlo, kterému končí minimální trvanlivost nebo má drobnou estetickou vadu, přitom chutná stejně...

Posledních 6 týdnů na nákupy bez cla: Tričko za šedesát korun nebo kryt za dvacku výrazně podraží

Aplikace Temu

Objednávky za pár desítek korun z čínských tržišť zřejmě čeká výrazná změna. Evropská unie totiž plánuje zavést nový poplatek na malé zásilky ze zemí mimo EU, který se dotkne především platforem jako...

16. května 2026  11:45

Nejlepší čas na železo? Takhle z něj podle lékařů dostanete maximum

Vyvážený jídelníček bohatý na železo může podpořit energii, tvorbu krve i...

Železo patří mezi klíčové minerály, které tělo potřebuje pro tvorbu krve a přenos kyslíku. Nejčastěji ho lidé řeší při únavě nebo bledosti, stále častěji se ale zmiňuje také v souvislosti s...

16. května 2026  8:30

Kam s dětmi v Brně, když pálí slunce i když prší? Objevte místo, kde nuda neexistuje

Ve spolupráci
BRuNO family park funguje jako plnohodnotný park, ve kterém můžete strávit...

Najít místo, kde se děti zabaví na celé hodiny bez ohledu na počasí, bývá složitější, než se zdá. V Brně však existuje areál, který spojuje venkovní i vnitřní aktivity, nabízí program pro malé i...

16. května 2026

Test nealko ochucených piv: Spíš než hořké pivo vás osvěží letní chuť citrusů a ovoce

Premium
ilustrační snímek

Spotřeba piva na historickém minimu. Konec pivní velmoci. Čeká nás skutečně taková katastrofa, jakou hlásají titulky? Pravda je, že Češi pijí méně piva, ale především ho pijí jinak. Hledají více...

16. května 2026

Potřebujete provést okamžitou platbu z této banky? Proveďte ji hned, o víkendu to nepůjde

ilustrační snímek

Uživatelé nejrozšířenějšího bankovnictví v Česku by se měli připravit na sérii omezení. Největší tuzemská banka naplánovala na nadcházející víkend technickou údržbu, která v několika vlnách zamrazí...

15. května 2026  15:20

Značky míří vedle. Generaci Z berou jako mileniály, přicházejí tím o zákazníky

Pro generaci Z je nákup z druhé ruky často první volbou, ne náhradním řešením.

Obchodníci se snaží oslovit mladé zákazníky, ale často dělají zásadní chybu. Generaci Z vnímají jako mladší verzi mileniálů. Podle expertů i dat z trhu se jim to ale vrací. Mladí totiž nakupují úplně...

15. května 2026  11:45

Menší balení, vyšší ceny. Tady je seznam potravin, které nenápadně zmenšily balení

Margot 80 g stojí 17,90 Kč, Margot mini 40 g 18,90 Kč.

Čokoláda menší o pár gramů, chipsy poloprázdné a roztomilé mini tyčinky, které stojí stejně jako ty velké. Fenomén zvaný smrskflace se v českých obchodech rozšířil natolik, že si ho všimli i lidé,...

15. května 2026  11:45

Prodáváte na Vinted? Kvůli umělé inteligenci můžete přijít o peníze i o zboží

Ilustrační snímek

Metody podvodníků, jak z lidí vylákat peníze i zboží, jsou stále důmyslnější. Obětí se může stát kdokoli, kdo se snaží prodat nepotřebné oblečení nebo věci do domácnosti. Existuje však několik...

15. května 2026  8:30

Sbohem drahému plynu i povolenkám. Starší domy najdou v peletách úsporu

Ve spolupráci
Kotel na pelety | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Ceny plynu zůstávají nepředvídatelné, legislativa se zpřísňuje a nad tradičními palivy visí strašák v podobě emisních povolenek. Žijete ve starším domě, který není dokonale zateplený? Pravděpodobně...

15. května 2026

Necháváte psa nebo kočku doma samotné? Chytré vychytávky jim zpříjemní čekání

Chytré technologie usnadňují život majitelům zvířat.

Pes nebo kočka, každý to známe. Voda v misce je po pár hodinách plná chlupů, toaleta potřebuje vyčistit zrovna, když spěcháme do práce, a znuděný mazlíček se zabaví ničením nábytku. Tomu je však...

14. května 2026  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ceny v obchodech dál kolísají. Zdražily potraviny, drogerie zlevnila

Penny Market

Ceny potravin v českých obchodech na začátku letošního roku opět kolísaly. Zatímco v prvních dvou měsících roku zdražovalo především koloniální a čerstvé zboží, v dalších týdnech naopak došlo ke...

14. května 2026  11:45

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.