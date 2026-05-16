Tričko za šedesát korun, kryt na mobil za dvacku nebo drobná elektronika s dopravou zdarma. Právě na podobných nákupech postavily platformy jako Temu či Shein svůj raketový růst v Evropě. Období extrémně levných zásilek z Číny se však chýlí ke konci.
Evropská unie připravuje změnu celních pravidel, která má výrazně zasáhnout malé balíčky dovážené ze zemí mimo EU. Nově by se měl na zásilky s nízkou hodnotou vztahovat paušální poplatek, který ve výsledku dramaticky zdraží právě velmi levné objednávky drobností.
Opatření míří hlavně na obří čínské marketplace platformy, jejichž zásilky dnes evropské celní systémy doslova zahlcují.
Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein
Co přesně se mění?
Členské státy EU se dohodly na zrušení dosavadní výjimky, díky které byly zásilky do hodnoty 150 eur při dovozu do EU osvobozené od cla. Nově má od července tohoto roku začít platit jednotný poplatek ve výši 3 eur za malé zásilky přicházející ze zemí mimo Evropskou unii.
Změny v roce 2026
Právě tato výjimka byla jedním z hlavních důvodů, proč mohly platformy typu Temu, Shein nebo AliExpress nabízet zboží za mimořádně nízké ceny. Obchodníci často posílali objednávky po jednotlivých balíčcích s nízkou deklarovanou hodnotou, aby se vyhnuli clům i složitějším kontrolám.
Podle Evropské komise přitom do EU každoročně proudí miliardy těchto zásilek. Jen v roce 2024 jich bylo přibližně 4,6 miliardy a více než devadesát procent pocházelo z Číny.
Nejvíce zdraží levné drobnosti
Vůbec největší dopad budou mít poplatky na nejlevnější zboží. Pokud si dnes zákazník objedná například drobnost za třicet nebo padesát korun, přidání několika eur navíc může výslednou cenu násobně zvýšit.
U dražších objednávek nebude rozdíl tak výrazný. U typických mikronákupů, na kterých čínské marketplace platformy prakticky stojí, může však nová regulace zásadně změnit chování zákazníků.
Evropská unie argumentuje tím, že současný systém vytváří nerovné podmínky pro evropské obchodníky. Tuzemské a evropské e-shopy musí dodržovat přísnější pravidla, platit vyšší náklady i ekologické poplatky, zatímco část levného dovozu z Asie podobným požadavkům uniká.
Důvodem nejsou jen ceny
Brusel upozorňuje také na bezpečnost výrobků a obrovskou zátěž pro celní správu. Kontrola miliard drobných balíčků je podle evropských institucí prakticky neudržitelná.
Evropské úřady dlouhodobě upozorňují například na nevyhovující hračky, elektroniku nebo textil prodávaný přes zahraniční platformy. Část výrobků nesplňuje evropské normy a některé mohou být podle kontrol dokonce zdravotně závadné.
Vedle toho EU řeší i ekologickou stránku věci. Masové rozesílání levného zboží po jednotlivých balíčcích znamená výraznou dopravní zátěž i rostoucí množství odpadu z obalů.
Temu a Shein mohou reagovat jinak
Nová pravidla ale nemusí automaticky znamenat konec čínských platforem v Evropě. Velcí hráči už hledají způsoby, jak dopady změn zmírnit.
Jednou z možností je přesun části logistiky do evropských skladů. Pokud bude zboží skladované přímo v EU a zákazníkům se odešle z evropského území, mohou být poplatky nižší nebo se jim firmy částečně vyhnou.
Právě podobný model už dnes využívá část velkých e-commerce firem včetně Amazonu nebo některých prodejců na AliExpressu.
Změny mohou pokračovat i po roce 2026
Současný poplatek ve výši tří eur má být podle evropských institucí spíše přechodným řešením. Unie zároveň připravuje širší reformu celního systému, která by měla od roku 2028 přinést ještě přísnější pravidla pro dovoz levného zboží z mimoevropských zemí.
Ve hře je navíc i další manipulační poplatek za zpracování zásilek. Evropská komise dříve navrhovala částku dvě eura za balíček doručený přímo zákazníkovi. Co přinese budoucnost, je však zatím ve hvězdách.