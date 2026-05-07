Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslední dvě stovky do výplaty? 5 míst, kde legálně sehnat peníze do druhého dne

Veronika Reicheltová
  8:30
Co dělat, když se rodinné finance tenčí a výplata je stále v nedohlednu? Existuje několik legitimních způsobů, kterými lze rychle přijít k hotovosti. Cesta k penězům vede přes poklady zapomenuté v komoře, prodej na internetu i cílené státní příspěvky, které vám pomohou překlenout nečekanou krizi.
Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Obsah

Co se nejvíce prodává na internetu?

Nejrychlejší cestou k hotovosti je prodej věcí, které už nepotřebujete, přes specializované webové stránky nebo skupiny na sociálních sítích. Zatímco u prodeje přes zásilkové služby si na provizi několik dní počkáte, při osobním odběru získáte hotovost velmi rychle.

  • Nejlépe se prodává dětské oblečení, drobné elektro, nebo dokonce pokojové rostliny.
  • Co je pro vás lapač prachu, může mít pro souseda z vedlejší ulice hodnotu několika stokorun.
ilustrační snímek

Kde prodat věci na internetu?

On-line tržiště jsou zajímavou volbou pro ty, kdo se chtějí zbavit věcí, které již nepotřebují.

  • Nejrychlejší pro hotovost: Facebook Marketplace nebo Sbazar díky možnosti osobního odběru v místě bydliště.
  • Nejlepší pro módu: Vinted, který tvoří velká komunita zaměřená na oblečení, doplňky i domácnost.
  • Nejlepší pro sběratelské kousky: Aukro, které umožňuje díky systému aukcí prodat dráž, než jste čekali.
  • Nejméně práce s prodejem: Knihobot, kde knihy jen odevzdáte a oni se postarají o zbytek. Peníze ale dostanete až po prodeji.
Velký přehled on-line tržišť
Název tržištěCo lze prodatPoplatky pro prodejcePoplatky pro kupující
AukroVše (elektronika, sběratelství, starožitnosti, oděvy a další)Provize z prodeje (5–20 % dle kategorie)Žádné
Bazoš.czVše (nábytek, stroje, práce, zvířata, reality a další)Zdarma (placené je topování a vybrané sekce)Žádné
Facebook MarketplaceVše (lokální prodej, nábytek, drobnosti)ZdarmaŽádné
KnihobotKnihy, učebnice, deskové hryProvize pro vás je 60 % z prodejní ceny mínus 29 KčŽádné
ReknihyKnihy, učebnice, komiksyProvize pro vás je 50 % 50 z prodejní ceny mínus 25 KčŽádné
Sbazar.czVše (domácí potřeby, hračky, sport, květiny a další)ZdarmaŽádné
TrhKnih.czPouze knihy a učebniceProvize 15 % z ceny prodané knihyŽádné
VintedOblečení, obuv, doplňky, kosmetika a dalšíZdarmaPoplatek za ochranu (5 % z ceny + 18 Kč)

Úspory jako novoroční předsevzetí? Stačí pár stovek po výplatě, zní rady expertů

Poklady v knihovně a re-use centra

Pokud se vám doma vrší staré učebnice nebo knihy, které už nebudete číst, zkuste online výkupny nebo specializované antikvariáty, které nabízejí vyplacení peněz na ruku nebo obratem na účet.

  • Další zajímavou možností jsou re-use centra. I když primárně slouží k darování, v některých městech fungují výkupní místa pro drobný nábytek a doplňky, kde se můžete zbavit zbytečností a získat drobný obnos na základní potraviny.
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Jak funguje vrácení lahví?

Zní to jako klišé, ale vratné lahve a přepravky jsou nejvíce přehlíženou měnou v českých domácnostech.

  • Stačí jedna zapomenutá bedna od piva v garáži nebo taška s lahvemi od minerálek a rázem máte na čerstvé pečivo a mléko.
  • Je to sice drobný obnos, ale jeho dostupnost je okamžitá v každém supermarketu.
  • Projděte balkon, sklep i komoru a možná budete překvapeni, kolik „záloh“ tam nečinně leží.

Tiché zabijáky lásky máte v peněžence. Tento zvyk zachrání váš vztah i konto

Mimořádná okamžitá pomoc od státu

Málokdo ví, že stát má nástroj pro lidi v náhlé finanční tísni. Jmenuje se Mimořádná okamžitá pomoc.

  • Jedná se o jednorázovou dávku, o kterou lze požádat na Úřadu práce v situacích, kdy nemáte prostředky na základní potřeby, hrozí vám ztráta bydlení nebo vás potkala živelní pohroma.
  • Vyřízení vyžaduje formulář a doložení situace, ale v odůvodněných případech dokáže stát reagovat velmi rychle a pomoci vám překlenout nejkritičtější dny.
Ilustrační snímek

Co dělat, když nemám žádné peníze?

Až největší krize pomine, zkuste si začít tvořit zvyk pravidelného odkládání financí ať už na spořicí účet, kde se peníze zhodnocují, nebo jako železnou rezervu v hotovosti. Nemusí jít o tisíce měsíčně, pro začátek je důležité začít s jakkoli vysokou částkou.

  • Psychologický efekt toho, že víte o existenci záložní stovky na dně šuplíku, je k nezaplacení.
  • Když začnete pravidelně spořit a odkládat, bude vás motivovat, jak se peníze navyšují.
  • Zároveň můžete vnímat své vybavení domácnosti jako potenciální kapitál. Pravidelná čistka spíže a šatníku vám zajistí, že se do situace „poslední dvoustovky“ už nikdy nedostanete.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nakoupíte na Svátek práce? Otevírací doba obchodů v pátek 1. května 2026

Obchodní dům Máj šest let po otevření (1. ledna 1981)

Svátek práce 1. května letos připadá stejně jako prvomájový svátek lásky na pátek. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?

KVÍZ: Umíte si v kavárně správně objednat, nebo jen tipujete?

Ilustrační snímek

Pro někoho je káva ranní rituál, bez kterého nevstane z postele, pro jiného odměna po dobře odvedené práci či záminka pro rande. Ale ruku na srdce – víte, co vám přistane na stole, když si objednáte...

Většina lidí bere hořčík na únavu špatně. U malátu rozhoduje načasování

Hořčík se přirozeně vyskytuje především v rostlinných potravinách.

Hořčík patří mezi nejčastěji užívané minerální doplňky stravy. Lidé po něm sahají především při únavě, stresu nebo svalových potížích. Nejde ale jen o to, kolik ho do těla dostanete. U některých...

Test rybích salátů v konzervě: Který dodá nejvíc bílkovin a prospěšných tuků?

Premium
ilustrační snímek

Z tuňáka, lososa, sledě, nebo raději makrely? Pokud hledáte salát bohatý na bílkoviny, dejte přednost tuňákovi, ale největší zdravotní čáry a kouzla umí opomíjená makrela. Redakce iDNES.cz prověřila...

KVÍZ: Vyznáte se v privátních značkách?

ilustrační snímek

Jsou levnější a často stejně kvalitní jako značkové zboží. Privátní značky supermarketů tvoří v českých košících čím dál větší podíl. Poznáte, která značka patří kterému řetězci?

Poslední dvě stovky do výplaty? 5 míst, kde legálně sehnat peníze do druhého dne

ilustrační snímek

Co dělat, když se rodinné finance tenčí a výplata je stále v nedohlednu? Existuje několik legitimních způsobů, kterými lze rychle přijít k hotovosti. Cesta k penězům vede přes poklady zapomenuté v...

7. května 2026  8:30

Den vítězství 8. května 2026 zavře většinu obchodů. Někde ale nakoupíte

První samoobsluha s názvem Piggly Wiggly otevřela v USA v Memphisu v září 1916,...

Den vítězství v pátek 8. května jako jeden z nejdůležitějších svátků uzavře většinu obchodů. Omezení se ale týká jen části prodejen, kde tedy půjde nakoupit?

7. května 2026

Pozor na mleté maso z Kauflandu a Tesca: Inspekce odhalila salmonellu

Mleté maso je oblíbené napříč generacemi, karbanátky, sekaná, omáčky. Je třeba...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce opakovaně nachází nebezpečné bakterie v mletém mase. Mleté maso je k tomu náchylnější než maso v celku. Máte rádi třeba „sekačku“? A víte, jak se z ní...

6. května 2026  15:20

Předražená kosmetika je podvod: Tato bylinka za pár korun léčí pleť lépe než krémy za tisíce

Měsíček lékařský

Utrácíte tisíce za kosmetiku plnou chemie? Ta nejlepší péče o pleť neroste v laboratoři, ale přímo na vaší zahrádce. Měsíček lékařský (Calendula officinalis) je přírodní zázrak, který dokáže...

6. května 2026  11:45

Konec Longeru v KFC? Popeyes má odpověď: Za cenu jednoho menu jich máte sedm

Popeyes vstupuje na nové evropské trhy - Polsko a Česko. (11. července 2023)

Zatímco fanoušci KFC stále truchlí nad zrušením legendárního Longeru, na českém trhu už se stihl objevit jeho nástupce. Americký řetězec Popeyes vytasil novinku jménem Cruncher, která jako by...

6. května 2026  8:30

Obchody lákají na lahváče pod desetikorunu. Privátní značku a klasiku od sebe dělí koruna

ilustrační snímek

Čeští pivaři mají tento týden pořádný důvod k radosti. Aktuální letáková hitparáda totiž rozpoutala souboj, který se v době všeobecného zdražování zdál být už minulostí. Na jedné straně stojí poctivá...

6. května 2026

Slevy ve znamení Dne matek. Prosecco a bonboniéry za šedesát, káva i meloun v akci

Řetězce lákají na levné sladkosti, nápoje i drobné pozornosti.

Druhý květnový týden se nese ve znamení Dne matek. Řetězce lákají na levné sladkosti, nápoje i drobné pozornosti, které potěší, ale nezatíží peněženku. Vedle toho pokračují i výrazné slevy na...

6. května 2026

Kupujete parfém v akci? Stačí pohled na dno flakonu a poznáte drahý padělek

Parfumerie v Domě U Bílého pelikána se specializuje na niche vůně především...

Lákavá sleva na luxusní vůni v e-shopu nebo na bazaru může být nejrychlejší cestou, jak vyhodit tisíce korun za bezcennou směs lihu a nebezpečné chemie. Padělatelé dnes dokážou imitovat krabičku i...

5. května 2026  15:20

Špinavý rošt po zimě? Zapomeňte na drhnutí. Tyto tři věci rozpustí mastnotu za 5 minut

Nejjednoduššeji rošt vyčistíte hned po grilování.

Teplé počasí vytáhlo Čechy k zahradním krbům a grilům. Radost z očekávané hostiny však často zkazí pohled na rošt, na kterém zbyl zaschlý tuk, připálené zbytky masa a vrstva špíny. Přitom ho lze...

5. května 2026  11:45

Pivoňky za tisíce i levné růže z marketu. Kolik letos stojí kytice ke Dni matek?

V neděli 10. května slavíme Den Matek.

Den matek se blíží a s ním i každoroční dilema. Stačí tři růže z marketu, nebo musíte sáhnout hluboko do kapsy pro obří pugét za dva tisíce? Floristé varují: drahá kytice nemusí být výhrou. Spočítali...

5. května 2026  8:30

KVÍZ: Umíte si v kavárně správně objednat, nebo jen tipujete?

Ilustrační snímek

Pro někoho je káva ranní rituál, bez kterého nevstane z postele, pro jiného odměna po dobře odvedené práci či záminka pro rande. Ale ruku na srdce – víte, co vám přistane na stole, když si objednáte...

vydáno 5. května 2026

Trik výrobců, který vás oklame: Sledujte druhé místo ve složení potravin

ilustrační snímek

Rozumíte seznamu ingrediencí na zadní straně obalu výrobků? Výrobci potravin využívají propracované psychologické a legislativní kličky k tomu, aby levné náhražky maskovali za prémiové suroviny....

4. května 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.