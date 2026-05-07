Co se nejvíce prodává na internetu?
Nejrychlejší cestou k hotovosti je prodej věcí, které už nepotřebujete, přes specializované webové stránky nebo skupiny na sociálních sítích. Zatímco u prodeje přes zásilkové služby si na provizi několik dní počkáte, při osobním odběru získáte hotovost velmi rychle.
- Nejlépe se prodává dětské oblečení, drobné elektro, nebo dokonce pokojové rostliny.
- Co je pro vás lapač prachu, může mít pro souseda z vedlejší ulice hodnotu několika stokorun.
Kde prodat věci na internetu?
On-line tržiště jsou zajímavou volbou pro ty, kdo se chtějí zbavit věcí, které již nepotřebují.
- Nejrychlejší pro hotovost: Facebook Marketplace nebo Sbazar díky možnosti osobního odběru v místě bydliště.
- Nejlepší pro módu: Vinted, který tvoří velká komunita zaměřená na oblečení, doplňky i domácnost.
- Nejlepší pro sběratelské kousky: Aukro, které umožňuje díky systému aukcí prodat dráž, než jste čekali.
- Nejméně práce s prodejem: Knihobot, kde knihy jen odevzdáte a oni se postarají o zbytek. Peníze ale dostanete až po prodeji.
|Název tržiště
|Co lze prodat
|Poplatky pro prodejce
|Poplatky pro kupující
|Aukro
|Vše (elektronika, sběratelství, starožitnosti, oděvy a další)
|Provize z prodeje (5–20 % dle kategorie)
|Žádné
|Bazoš.cz
|Vše (nábytek, stroje, práce, zvířata, reality a další)
|Zdarma (placené je topování a vybrané sekce)
|Žádné
|Facebook Marketplace
|Vše (lokální prodej, nábytek, drobnosti)
|Zdarma
|Žádné
|Knihobot
|Knihy, učebnice, deskové hry
|Provize pro vás je 60 % z prodejní ceny mínus 29 Kč
|Žádné
|Reknihy
|Knihy, učebnice, komiksy
|Provize pro vás je 50 % 50 z prodejní ceny mínus 25 Kč
|Žádné
|Sbazar.cz
|Vše (domácí potřeby, hračky, sport, květiny a další)
|Zdarma
|Žádné
|TrhKnih.cz
|Pouze knihy a učebnice
|Provize 15 % z ceny prodané knihy
|Žádné
|Vinted
|Oblečení, obuv, doplňky, kosmetika a další
|Zdarma
|Poplatek za ochranu (5 % z ceny + 18 Kč)
Poklady v knihovně a re-use centra
Pokud se vám doma vrší staré učebnice nebo knihy, které už nebudete číst, zkuste online výkupny nebo specializované antikvariáty, které nabízejí vyplacení peněz na ruku nebo obratem na účet.
- Další zajímavou možností jsou re-use centra. I když primárně slouží k darování, v některých městech fungují výkupní místa pro drobný nábytek a doplňky, kde se můžete zbavit zbytečností a získat drobný obnos na základní potraviny.
Jak funguje vrácení lahví?
Zní to jako klišé, ale vratné lahve a přepravky jsou nejvíce přehlíženou měnou v českých domácnostech.
- Stačí jedna zapomenutá bedna od piva v garáži nebo taška s lahvemi od minerálek a rázem máte na čerstvé pečivo a mléko.
- Je to sice drobný obnos, ale jeho dostupnost je okamžitá v každém supermarketu.
- Projděte balkon, sklep i komoru a možná budete překvapeni, kolik „záloh“ tam nečinně leží.
Mimořádná okamžitá pomoc od státu
Málokdo ví, že stát má nástroj pro lidi v náhlé finanční tísni. Jmenuje se Mimořádná okamžitá pomoc.
- Jedná se o jednorázovou dávku, o kterou lze požádat na Úřadu práce v situacích, kdy nemáte prostředky na základní potřeby, hrozí vám ztráta bydlení nebo vás potkala živelní pohroma.
- Vyřízení vyžaduje formulář a doložení situace, ale v odůvodněných případech dokáže stát reagovat velmi rychle a pomoci vám překlenout nejkritičtější dny.
Co dělat, když nemám žádné peníze?
Až největší krize pomine, zkuste si začít tvořit zvyk pravidelného odkládání financí ať už na spořicí účet, kde se peníze zhodnocují, nebo jako železnou rezervu v hotovosti. Nemusí jít o tisíce měsíčně, pro začátek je důležité začít s jakkoli vysokou částkou.
- Psychologický efekt toho, že víte o existenci záložní stovky na dně šuplíku, je k nezaplacení.
- Když začnete pravidelně spořit a odkládat, bude vás motivovat, jak se peníze navyšují.
- Zároveň můžete vnímat své vybavení domácnosti jako potenciální kapitál. Pravidelná čistka spíže a šatníku vám zajistí, že se do situace „poslední dvoustovky“ už nikdy nedostanete.