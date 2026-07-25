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Porovnali jsme reproduktory z Lidlu. Který má nejlepší cenu a výkon?

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  11:45
Pro výkonný reproduktor za pár kaček nemusíte chodit daleko. V Lidlu najdete reproduktor do kuchyně, do dílny i do sprchy, s cenou se navíc vejdete do čtyř stovek. Který nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu a který si zákazníci nejvíce chválí?
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Hledáte reproduktor na zahradu, do koupelny nebo jen tak do kapsy? Lidl nabízí hned několik zajímavých modelů. S některými se cenově vejdete do čtyř stovek, za jiné si připlatíte i několik tisíc.

Porovnali jsme šest Bluetooth reproduktorů z Lidlu a zjistili, který nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu. Některé zaujmou nízkou cenou, jiné nabídnou FM rádio nebo odolnost proti vodě a prachu.

Které reproduktory budeme porovnávat?
ZnačkaUrčeníCena
SILVERCRESTdo koupelny349,90 Kč
PARKSIDEdo kapsy399,90 Kč
MEBUSna kempování499,90 Kč
LIVARNOna strop999,90 Kč
TRONICkamkoliv1 199 Kč
PARKSIDE PERFORMANCEna stavbu2 999 Kč


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Témata: reproduktor, Lidl

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