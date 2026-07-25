Hledáte reproduktor na zahradu, do koupelny nebo jen tak do kapsy? Lidl nabízí hned několik zajímavých modelů. S některými se cenově vejdete do čtyř stovek, za jiné si připlatíte i několik tisíc.
Porovnali jsme šest Bluetooth reproduktorů z Lidlu a zjistili, který nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu. Některé zaujmou nízkou cenou, jiné nabídnou FM rádio nebo odolnost proti vodě a prachu.
|Značka
|Určení
|Cena
|SILVERCREST
|do koupelny
|349,90 Kč
|PARKSIDE
|do kapsy
|399,90 Kč
|MEBUS
|na kempování
|499,90 Kč
|LIVARNO
|na strop
|999,90 Kč
|TRONIC
|kamkoliv
|1 199 Kč
|PARKSIDE PERFORMANCE
|na stavbu
|2 999 Kč