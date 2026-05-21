Ještě před pár lety patřil Factcool mezi nejrychleji rostoucí módní e-shopy ve střední Evropě. Firma FC ecom prodávala oblečení ve více zemích a její roční obrat se pohyboval v miliardách korun. Společnost v Česku i na Slovensku také provozovala e-shop Bezvasport, s ročními tržbami téměř dvě miliardy korun.
S oběma e-shopy v minulosti spolupracovala řada známých jmen, mimo jiné Agáta Hanychová, Eva Decastelo, Mahulena Bočanová, Gábina Partyšová, Sandra Pospíšilová, Iveta Lutovská či influencerka Aneta Chovancová, známá jako a.n.d.u.l.a a youtuberka Týnuš Třešničková.
Situace se však začala zhoršovat po pandemii covidu, kdy část zákazníků opustila online nakupování a vrátila se zpět do kamenných obchodů. V roce 2024 se firma propadla do obří ztráty přes 8,8 milionu eur a její tržby klesly o třetinu na necelých 57,5 milionu eur. Ze zhruba 160 zaměstnanců jich v podniku zbyly zhruba dvě desítky.
Provozovatel e-shopu, slovenská společnost FC ecom, do které v minulosti investoval i jeden z nejbohatších Slováků Ivan Chrenko, musel po těžkých finančních problémech definitivně zakročit. Podle slovenských médií se firma pokoušela situaci řešit restrukturalizací, nakonec ale sama požádala o konkurz.
Problémem je, že webové stránky obchodu zatím stále běží, lákají na obří výprodeje a přijímají peníze. Experti varují, že pokud na e-shopu nakoupíte a zboží vám nedorazí, případně budete chtít doručenou objednávku reklamovat, budete muset jakožto věřitelé své pohledávky vymáhat v rámci zdlouhavého insolvenčního řízení.
Pokud byste si z e-shopu přece jen něco chtěli koupit, buďte opatrní a ideálně za zboží zaplaťte až po jeho převzetí.