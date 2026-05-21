Populární e-shopy Factcool a Bezvasport jsou v konkurzu. Přesto dál přijímají objednávky

Autor:
  8:30
Úspěšný módní prodejce, který ještě nedávno generoval dvoumiliardové obraty, na sebe podal návrh na konkurz. Přesto jeho platební brány stále bez problému přijímají objednávky od nic netušících zákazníků. Pokud zde nakoupíte, hrozí, že už neuvidíte ani objednané zboží, ani své peníze.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Ještě před pár lety patřil Factcool mezi nejrychleji rostoucí módní e-shopy ve střední Evropě. Firma FC ecom prodávala oblečení ve více zemích a její roční obrat se pohyboval v miliardách korun. Společnost v Česku i na Slovensku také provozovala e-shop Bezvasport, s ročními tržbami téměř dvě miliardy korun.

S oběma e-shopy v minulosti spolupracovala řada známých jmen, mimo jiné Agáta Hanychová, Eva Decastelo, Mahulena Bočanová, Gábina Partyšová, Sandra Pospíšilová, Iveta Lutovská či influencerka Aneta Chovancová, známá jako a.n.d.u.l.a a youtuberka Týnuš Třešničková.

Situace se však začala zhoršovat po pandemii covidu, kdy část zákazníků opustila online nakupování a vrátila se zpět do kamenných obchodů. V roce 2024 se firma propadla do obří ztráty přes 8,8 milionu eur a její tržby klesly o třetinu na necelých 57,5 milionu eur. Ze zhruba 160 zaměstnanců jich v podniku zbyly zhruba dvě desítky.

Provozovatel e-shopu, slovenská společnost FC ecom, do které v minulosti investoval i jeden z nejbohatších Slováků Ivan Chrenko, musel po těžkých finančních problémech definitivně zakročit. Podle slovenských médií se firma pokoušela situaci řešit restrukturalizací, nakonec ale sama požádala o konkurz.

Problémem je, že webové stránky obchodu zatím stále běží, lákají na obří výprodeje a přijímají peníze. Experti varují, že pokud na e-shopu nakoupíte a zboží vám nedorazí, případně budete chtít doručenou objednávku reklamovat, budete muset jakožto věřitelé své pohledávky vymáhat v rámci zdlouhavého insolvenčního řízení.

Pokud byste si z e-shopu přece jen něco chtěli koupit, buďte opatrní a ideálně za zboží zaplaťte až po jeho převzetí.

21. května 2026  8:30

