Zatímco některé byty jsou kompletně vybavené, stále narazíte na spoustu takových, ve kterých najdete jen kuchyňskou linku a pár základních spotřebičů. Ačkoliv se prázdný byt zprvu nemusí zdát jako velká komplikace, hned po nastěhování vás může stát desítky tisíc korun navíc. Většinou jde totiž o položky, bez kterých se zkrátka neobejdete.
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1. Pračka
Mnoho lidí při pořizování prvního bytu automaticky předpokládá, že součástí základní výbavy bude i pračka. Ve skutečnosti tomu tak často není, zejména u starších bytů nebo levnějších podnájmů.
Změřte i šířku dveří
Kromě prostoru pro pračku nezapomeňte změřit také šířku dveří a chodeb. Není výjimkou, že se pračka vejde do koupelny, ale neprojde dveřmi.
Pokud nemáte pračku, budete muset hned do začátku počítat se zhruba deseti tisíci navíc jen za ni. Základní pračku pořídíte přibližně od pěti až šesti tisíc korun, ty kvalitnější pak běžně stojí přes dvanáct tisíc korun. K ceně si navíc musíte připočítat náklady na dopravu, případné vynesení do patra a montáž.
Koupi pračky začněte řešit ideálně dva týdny před stěhováním. Některé modely mohou mít delší dodací lhůty. Ještě před nákupem pračky si ale nezapomeňte změřit rozměry místa, kam ji umístíte. Pračku můžete umístit do koupelny, kuchyně či chodby, ve všech případech by však měla stát poblíž odpadu a přívodu vody.
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2. Lednička
Ačkoli bývají byty vybaveny kuchyňskou linkou, ledničku v nich často nenajdete. Právě ta bývá jednou z nejčastěji chybějících položek, a to i přesto, že se bez ní většina domácnosti neobejde ani tři dny.
Ledničku nezapojujte
Novou ledničku byste neměli zapínat hned po převozu. Správně by měla stát alespoň 4 hodiny v klidu, při převozu naležato pak 12 až 24 hodin.
Z tohoto důvodu byste si ji měli objednat ideálně ještě před stěhováním, abyste se pak nemuseli omezovat.
Ledničky jsou ještě dražší než pračky. Ceny ledniček se pohybují okolo osmi až patnácti tisíc korun. Pokud si do začátku vystačíte s menší ledničkou, můžete si pořídit například ledničku o výšce 120 až 140 centimetrů, kterou pořídíte přibližně za pět tisíc, případně mini ledničku do 100 centimetrů, u které jste schopni se dostat i pod čtyři tisíce korun.
U základních ledniček s mrazákem s výškou nad 150 centimetrů už se bavíme o investici nad šest tisíc korun za zánovní model s energetickou třídou E. U nových lednic s energetickou třídou A až C se pak jen stěží dostanete pod deset tisíc korun.
Nezapomeňte, že i u ledničky musíte k ceně připočítat dopravu, výnos a montáž. Ne každou ledničku navíc kvůli rozměrům protáhnete do výtahu a ne s každou se vytočíte na schodišti. Před koupí si proto vždy ověřte:
- Maximální rozměry prostoru v kuchyni
- Směr otevírání dveří
- Dostupnost elektrické zásuvky
- Možnost průchodu přes schodiště nebo výtah
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3. Žaluzie a rolety
Při prohlídce bytu si jich mnoho lidí ani nevšimne. Chybět vám však začnou hned první den, když zjistíte, že vám do ložnice svítí slunce už od pěti hodin ráno a večer nemáte soukromí.
Bohužel, spousta bytů dnes žaluzie, rolety ani závěsy nemá a pro vaši peněženku mohou představovat překvapivě vysokou investici. Třeba u bytu o dispozici 3+1 s dvojkřídlým oknem v každé místnosti můžete za obyčejné hliníkové žaluzie utratit klidně i deset tisíc korun. Stejný počet rolet Den a noc vás pak může vyjít zhruba na polovinu.
Než žaluzie nebo rolety objednáte, měli byste nejprve zjistit:
- Přesné rozměry oken
- Způsob uchycení
- Zda lze vrtat do rámů
- Případná omezení ze strany pronajímatele
Stínění byste měli začít řešit ideálně už při podpisu smlouvy. Nejprve se obraťte na pronajímatele a zeptejte se, zda a za jakých podmínek si můžete žaluzie namontovat, případně jestli je budete muset po odstěhování znovu odmontovat. Berte na vědomí, že výroba žaluzií na míru může trvat i několik týdnů.
4. Internet a televize
Internet dnes většina lidí považuje za samozřejmost. Přesto bývá po nastěhování častým zdrojem komplikací. Ne každá adresa má totiž stejné možnosti připojení a ne každý poskytovatel pokrývá všechny lokality. Někdy tak můžete na zřízení připojení čekat i několik týdnů.
Ještě před podpisem smlouvy byste si proto měli vždy ověřit:
- Dostupnost poskytovatelů
- Maximální rychlost připojení
- Případné instalační poplatky
- Délku závazku
Se zřízením připojení k internetu se pojí také připojení k televizi. Přestože se bez ní dnes mnoho nájemníků obejde, většina lidí ji stále považuje za základní součást domova. Výhodou je, že v mnoha případech si můžete televizi pořídit zároveň s internetem přímo u svého operátora.
Menší televize s úhlopříčkou 40 až 43 palců začínají na čtyřech tisících korunách. U úhlopříčky 55 palců se už jen stěží dostanete pod sedm tisíc, u televizí s úhlopříčkou nad 60 palců pak počítejte s deseti tisíci a více.
Vybírejte podle vzdálenosti
Ne vždy bývá velká obrazovka tou nejlepší volbou. Pokud například sedíte ve vzdálenosti do dvou metrů od televize, měli byste se držet úhlopříčky okolo 50 až 60 palců maximálně.
Než koupíte televizi, zvažte:
- Velikost místnosti
- Vzdálenost od sedačky
- Umístění zásuvek
- Možnost montáže na stěnu
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5. Osvětlení
Překvapivě často chybí v bytě i obyčejné osvětlení. Nájemní byty jsou dnes běžně vybaveny pouze žárovkami, případně vyvedeným kabelem ze stropu. Po nastěhování si tak podnájemníci musí veškerá svítidla dokoupit.
Nejlevnější stropní svítidla pro žárovku vychází cenově na zhruba 250 korun za kus. Pokud bychom počítali s jedním stropním světlem v každé místnosti, vyšlo by vás jen základní osvětlení u bytu 3+1 na tisíc korun. Náklady však mohou snadno přesáhnout i několik jednotek tisíc, zvlášť pokud vybavujete vícero místností a potřebujete výkonnější modely.
6. Postel
A nakonec postel, jedna z největších jednorázových investic po nastěhování. U většiny nájemních bytů na ni vůbec nenarazíte, a pokud ano, je jen otázkou, v jakém je stavu, kolik toho ještě vydrží a zda vůbec bude odpovídat vašim představám.
Bohužel, málokdo si uvědomuje, co všechno pod náklady za postel spadá. Vždy byste měli při nákupu počítat s:
- Rámem postele
- Matrací
- Roštem
- Chráničem matrace
- Lůžkovinami
Pokud tedy narazíte na manželskou postel za tři tisíce, ještě se neradujte. K této ceně si totiž musíte připočítat tisíc korun za rošt, tři tisíce korun za matraci, tisíc korun za přikrývky, tisíc korun za polštáře a dalších zhruba 1 500 korun za lůžkoviny. Celkem tak za spaní utratíte přes deset tisíc.
SROVNÁNÍ Za vybavení bytu dáte desítky tisíc
|Položka
|Orientační cena
|Pračka
|7 000 až 12 000 Kč
|Lednice
|8 000 až 15 000 Kč
|Stínění
|5 000 až 10 000 Kč
|Internet + router
|2 000 až 6 000 Kč
|Televize
|6 000 až 14 000 Kč
|Svítidla
|1 000 až 8 000 Kč
|Postel + lůžkoviny
|10 000 až 30 000 Kč
|Celkem
|39 000 až 95 000 Kč
Částky uvedené v tabulce výše představují běžné ceny za pořízení nového vybavení. Výsledná suma se však může lišit podle velikosti bytu, požadované kvality a dalších nároků. Vždy se vyplatí počítat s určitou rezervou a ceny nadhodnotit pro případ, že byste museli dokoupit něco dalšího, například úložný prostor nebo vybavení do koupelny či kuchyně.
Doporučení: Před podpisem nájemní smlouvy si vyžádejte seznam vybavení, které v bytě zůstává. Ušetříte si nepříjemná překvapení při předání.
TIP Jak při zařizování nového bytu ušetřit?
- Kupte nábytek z druhé ruky
- Kupte rozbalené nebo zánovní spotřebiče
- Sledujte výprodeje a doprodeje starších modelů
- Odložte méně důležité nákupy na později
- U dražších položek zvažte nákup na splátky
Za pořízení základního vybavení nemusíte nutně utratit desítky tisíc korun během několika dní. Pokud nemáte dostatek peněz nebo chcete ušetřit, můžete například sáhnout po nábytku z druhé ruky. Na internetu, v bazarech nebo koutcích s použitým zbožím tak pořídíte spoustu kvalitního vybavení za zlomek původní ceny.
Zajímavou možnost představují také rozbalené a zánovní spotřebiče. Velké obchody je často nabízejí se slevou jen proto, že mají poškozený obal, odřenou hranu nebo je zákazník rozbalil a vrátil hned po převzetí. Na takovém spotřebiči můžete uspořit i několik tisíc korun. Ve většině případů jsou přitom plně funkční a vztahuje se na ně běžná záruka.
Pokud vám po zaplacení kauce a prvního nájmu nezbylo moc peněz, můžete si některé spotřebiče nebo elektroniku pořídit také na splátky. Výdaje se vám rozloží do delšího období a nebudou tak vysoké. Podobně je tomu i u některých operátorů, kteří nabízí router do pronájmu.