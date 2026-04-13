Po velikonočním hodování se mnoho lidí vrací k pravidelnému pohybu a lehčímu jídelníčku. S tím souvisí i větší zájem o proteinové potraviny, tedy potraviny s vyšším obsahem bílkovin. Pomáhají nejen při budování svalů, ale také při regeneraci po cvičení nebo při snaze o redukci váhy. Bílkoviny totiž zasytí na delší dobu než běžné sacharidové svačiny.
Na druhou stranu, proteinové výrobky bývají podstatně dražší než klasické potraviny. Typickým příkladem jsou třeba tyčinky, u nichž se cena může lišit i o desítky korun. Například tyčinka CORNY o hmotnosti padesát gramů běžně vyjde na 22,90 korun, kdežto její proteinová verze stojí více než dvojnásobek: 54,90 korun.
TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?
|Produkt / akce
|Obchod
|Cena / sleva
|Termín
|Proteinové produkty
|Globus
|sleva –40 %
|do 14. 4.
|Proteinový nápoj
|Penny
|21,90 Kč
|od 15. 4.
|Proteinový pudding
|Penny
|19,90 Kč
|od 15. 4.
|High-proteinová pěna
|Lidl
|sleva –20 %
|od 16. 4.
|Fit kornbageta cereální s kváskem
|Tesco
|10 Kč
|od 15. 4.
|Produkty Albert Fresh Bistro
|Albert
|sleva –15 %
|do 21. 4.
Tři největší mýty o proteinových produktech
Proteinové potraviny se staly populární součástí moderního jídelníčku. Nutno však dodat, že kolem nich stále koluje řada mýtů, které v nás mohou vzbuzovat nesprávná očekávání.
1. Protein je jen pro sportovce
Jedním z nejčastějších mýtů je ten, že proteinové potraviny patří výhradně do jídelníčku aktivních sportovců. Ve skutečnosti může vyšší příjem bílkovin prospět téměř každému: pomohou zasytit i regenerovat organismus. Jsou tedy vhodné i pro nás „smrtelníky“, a to například ve formě proteinových nápojů, jogurtů, tyčinek nebo sýrů.
2. Bohatě postačí proteinová tyčinka
Mnoho lidí žije v omylu, že proteinový výrobek, třeba i jen malá tyčinka, zvládne plně nahradit vyváženou stravu. Ve skutečnosti by protein neměl být základem vyvážené stravy, spíše by ho měl pouze doplňovat.
Základ by i nadále měla tvořit pestrá strava složená ze zeleniny, luštěnin, obilovin a kvalitního zdroje bílkovin.
3. Proteinové výrobky jsou vždy výhodnější
Ne vždy znamená vyšší obsah bílkovin lepší nebo výhodnější produkt. Některé výrobky obsahují poměrně vysoké množství cukru nebo sacharidů a jejich proteinová složka není tak výrazná, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Například některé tyčinky mohou obsahovat paradoxně více sacharidů než bílkovin, přestože jsou označené jako proteinové. Pokud si tedy chcete být jistí, že platíte za opravdovou kvalitu, měli byste kromě ceny sledovat také složení a nutriční hodnoty produktu.
|Produkt
|Hmotnost
|Cena
|Bílkoviny
|Sacharidy
|dm Sportness proteinová tyčinka karamel & křupinky
|45 g
|29,90 Kč
|27 g
|8,1 g
|CORNY Protein 30 % kokos
|50 g
|54,90 Kč
|15 g
|14 g
|Bombus Protein 30 % peanut & chocolate
|50 g
|37,90 Kč
|15 g
|17 g
|Nutrend Excelent Protein Bar čokoláda s oříšky
|40 g
|36,90 Kč
|9,9 g
|17,6 g
|Tesco proteinová tyčinka čokoládová v hořké čokoládě
|60 g
|27,90 Kč
|15 g
|23,4 g
|Bombus Raw Protein Peanut Butter
|50 g
|35,90 Kč
|10,3 g
|21,2 g
Bílkoviny můžete doplnit i odjinud
Proteinové tyčinky, nápoje nebo dezerty mohou být sice praktickou svačinkou na cesty či během cvičení, rozhodně se však nejedná o jediný zdroj bílkovin. Vysoký obsah proteinu totiž mají i potraviny, které běžně najdete u sebe v lednici. A pokud ne, můžete si je tento týden dokoupit.
Aktuálně narazíte například na karton dvaceti vajec v Tescu jen za 99,90 korun v Tescu, za stejnou cenu pak koupíte i kilo kuřecích prsních řízků v Lidlu. Bílý jogurt s obsahem tuku 2,7 procent seženete za 7,90 korun v Penny.
Mnoho výživových poradců doporučuje stavět jídelníček především na běžných potravinách a proteinové výrobky brát spíše jako doplněk. Tyčinka nebo nápoj může být praktický po cvičení nebo na cestách, plnohodnotné jídlo z kvalitních surovin však obvykle nabídne mnohonásobně více živin a dokáže lépe zasytit.