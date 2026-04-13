Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pondělní účtenka: Vraťte se zpět do formy. Proteinové potraviny zlevňují až o 40 %

Autor:
  5:00
Proteinové potraviny jsou obrovským hitem, zdaleka však ne jen mezi vrcholnými sportovci. Pomáhají zasytit, doplnit bílkoviny, často poslouží i jako rychlá svačina po cvičení. Nevýhodou bývá jejich cena. Víme, které proteinové tyčinky, nápoje i dezerty se vyplatí.
foto: Profimedia.cz

Po velikonočním hodování se mnoho lidí vrací k pravidelnému pohybu a lehčímu jídelníčku. S tím souvisí i větší zájem o proteinové potraviny, tedy potraviny s vyšším obsahem bílkovin. Pomáhají nejen při budování svalů, ale také při regeneraci po cvičení nebo při snaze o redukci váhy. Bílkoviny totiž zasytí na delší dobu než běžné sacharidové svačiny.

Na druhou stranu, proteinové výrobky bývají podstatně dražší než klasické potraviny. Typickým příkladem jsou třeba tyčinky, u nichž se cena může lišit i o desítky korun. Například tyčinka CORNY o hmotnosti padesát gramů běžně vyjde na 22,90 korun, kdežto její proteinová verze stojí více než dvojnásobek: 54,90 korun.

Slovo „protein“ jako past. Výrobci jím někdy kryjí nekvalitní potraviny, líčí expert

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

Produkt / akceObchodCena / slevaTermín
Proteinové produktyGlobussleva –40 %do 14. 4.
Proteinový nápojPenny21,90 Kčod 15. 4.
Proteinový puddingPenny19,90 Kčod 15. 4.
High-proteinová pěnaLidlsleva –20 %od 16. 4.
Fit kornbageta cereální s kváskemTesco10 Kčod 15. 4.
Produkty Albert Fresh BistroAlbertsleva –15 %do 21. 4.

Tři největší mýty o proteinových produktech

Proteinové potraviny se staly populární součástí moderního jídelníčku. Nutno však dodat, že kolem nich stále koluje řada mýtů, které v nás mohou vzbuzovat nesprávná očekávání.

1. Protein je jen pro sportovce

Jedním z nejčastějších mýtů je ten, že proteinové potraviny patří výhradně do jídelníčku aktivních sportovců. Ve skutečnosti může vyšší příjem bílkovin prospět téměř každému: pomohou zasytit i regenerovat organismus. Jsou tedy vhodné i pro nás „smrtelníky“, a to například ve formě proteinových nápojů, jogurtů, tyčinek nebo sýrů.

High protein mánie: Nekupujete náhodou potraviny, které vůbec nepotřebujete?

2. Bohatě postačí proteinová tyčinka

Albert Fresh Bistro

Albert Fresh Bistro nabízí nespočet hotových jídel, která dobře poslouží jako rychlý oběd nebo svačina do vlaku.

  • salát s kuřetem a čočkou
  • salát s kozím sýrem a quinoou
  • farmářská polévka se zeleninou a luštěninami
  • wrapy, bagety a sendviče

Kromě bílkovin jsou jídla bohatá také na vlákninu. Díky široké nabídce si navíc vybere prakticky každý.

Mnoho lidí žije v omylu, že proteinový výrobek, třeba i jen malá tyčinka, zvládne plně nahradit vyváženou stravu. Ve skutečnosti by protein neměl být základem vyvážené stravy, spíše by ho měl pouze doplňovat.

Základ by i nadále měla tvořit pestrá strava složená ze zeleniny, luštěnin, obilovin a kvalitního zdroje bílkovin. Pokud si nestíháte uvařit doma, můžete sáhnout po některém z produktů značky Albert Fresh Bistro. Na tyto produkty platí 15% sleva, a to až do 21. dubna.

3. Proteinové výrobky jsou vždy výhodnější

Ne vždy znamená vyšší obsah bílkovin lepší nebo výhodnější produkt. Některé výrobky obsahují poměrně vysoké množství cukru nebo sacharidů a jejich proteinová složka není tak výrazná, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Například některé tyčinky mohou obsahovat paradoxně více sacharidů než bílkovin, přestože jsou označené jako proteinové. Pokud si tedy chcete být jistí, že platíte za opravdovou kvalitu, měli byste kromě ceny sledovat také složení a nutriční hodnoty produktu.

ProduktHmotnostCenaBílkovinySacharidy
dm Sportness proteinová tyčinka karamel & křupinky45 g29,90 Kč27 g8,1 g
CORNY Protein 30 % kokos50 g54,90 Kč15 g14 g
Bombus Protein 30 % peanut & chocolate50 g37,90 Kč15 g17 g
Nutrend Excelent Protein Bar čokoláda s oříšky40 g36,90 Kč9,9 g17,6 g
Tesco proteinová tyčinka čokoládová v hořké čokoládě60 g27,90 Kč15 g23,4 g
Bombus Raw Protein Peanut Butter50 g35,90 Kč10,3 g21,2 g

Bílkoviny můžete doplnit i odjinud

Proteinové tyčinky, nápoje nebo dezerty mohou být sice praktickou svačinkou na cesty či během cvičení, rozhodně se však nejedná o jediný zdroj bílkovin. Vysoký obsah proteinu totiž mají i potraviny, které běžně najdete u sebe v lednici. A pokud ne, můžete si je tento týden dokoupit.

Aktuálně narazíte například na karton dvaceti vajec v Tescu jen za 99,90 korun v Tescu, za stejnou cenu pak koupíte i kilo kuřecích prsních řízků v Lidlu. Bílý jogurt s obsahem tuku 2,7 procent seženete za 7,90 korun v Penny.

Mnoho výživových poradců doporučuje stavět jídelníček především na běžných potravinách a proteinové výrobky brát spíše jako doplněk. Tyčinka nebo nápoj může být praktický po cvičení nebo na cestách, plnohodnotné jídlo z kvalitních surovin však obvykle nabídne mnohonásobně více živin a dokáže lépe zasytit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z nuly k luxusu na Bali. Češi vybudovali resort, který milují i celebrity

Některé chatky mají i soukromý bazén.

Když se Michaela s manželem vydala vybavena jen základní znalostí angličtiny na Bali, netušila, že jednoho dne bude majitelkou prosperujícího resortu. Jak složité je na Bali budovat téměř od nuly a...

Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny

ilustrační snímek

Konkurenční prostředí mezi e-shopy patří v Česku k nejdrsnějším v Evropě. V přepočtu na obyvatele vykazuje republika jednu z největších hustot internetových obchodů. Jedním z průvodních jevů...

Káva není vždy vítěz. Srovnání tří povzbuzovačů ukazuje překvapivého favorita

Matcha je práškový čaj. Ten se v Japonsku pil už v 8. století.

Káva, matcha a čaj patří mezi nejoblíbenější povzbuzující nápoje na světě. Zatímco káva a čaj jsou již po mnoho let nestárnoucí klasikou, matcha se stala hitem poměrně nedávno. Každý z těchto nápojů...

Konec slev na litr. Vládní stropy změnily věrnostní aplikace, MOL ruší slevy na palivo

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Praze (2. dubna 2026)

Vládní cenové stropy na pohonné hmoty začínají měnit marketingové akce čerpacích stanic. Zatímco některé řetězce slevy přes věrnostní aplikace upravují nebo zcela ruší, jiné je zatím zachovávají....

Legendární burger z KFC míří do Čech. Ve světě sklidil úspěch, u nás moc nenadchl

KFC představilo Double Down

Místo housky pořádná porce kuřete. KFC vrací do nabídky svůj kontroverzní hit zvaný Double Down, v Česku je poprvé. Vyrazili jsme zjistit, zda se tento „masitý extrém“ opravdu vyplatí, nebo jestli...

Pondělní účtenka: Vraťte se zpět do formy. Proteinové potraviny zlevňují až o 40 %

Mít svalovou hmotu není jen věcí specifické estetiky. Svaly jsou dobré i pro...

Proteinové potraviny jsou obrovským hitem, zdaleka však ne jen mezi vrcholnými sportovci. Pomáhají zasytit, doplnit bílkoviny, často poslouží i jako rychlá svačina po cvičení. Nevýhodou bývá jejich...

13. dubna 2026

Granule pro psa: maso, nebo obilný šrot. Naučte se dešifrovat složení krmiv

Kupujte vždy jen přiměřené množství granulí, abyste nepřekročili dobu...

Většina majitelů psů vybírá krmivo podle líbivého obalu, známé značky nebo rady prodavače v nejbližším zverimexu. Nevědomky tak svému psovi mohou zadělávat na chronické záněty, potíže s ledvinami...

12. dubna 2026  18:20

Jak chránit oči v kanceláři? Pomůže vybavení i jedno jednoduché pravidlo

ilustrační snímek

Věděli jste, že únava zraku často začíná u špatné židle? Nevhodné nastavení pracovního místa nutí oči k nepřirozené námaze. Zjistěte, jak podle pohybové specialistky eliminovat přetížení očí a...

12. dubna 2026  15:20

Triky supermarketů cílí na podvědomí. Dlažba i teplota řídí vaše nákupy

ilustrační snímek

Vstoupíte pro rohlíky a mléko, ale odcházíte po hodině s plným košíkem věcí, které jste původně nechtěli. Není to náhoda ani vaše slabá vůle. Řetězce využívají sofistikovanou psychologii prostředí,...

12. dubna 2026  8:30

Dědictví covidu: 7 věcí, které nás naučila pandemie a dnes na ně nedáme dopustit

ilustrační snímek

Pandemie COVID-19 změnila způsob, jakým nakupujeme, pracujeme, cestujeme i vyřizujeme běžné věci. Přestože většina řešení vznikla z nouze, některá z nich jsme si oblíbili a dnes je již bereme jako...

12. dubna 2026

Jak správně vytáhnout klíště? Přehled pomůcek i nejčastějších chyb

ilustrační snímek

Pokud se klíště přisaje, je důležitě ho odstranit co nejdříve. U boreliózy obvykle trvá přenos bakterií zhruba 24 hodin, u klíšťové encefalitidy ale může dojít k přenosu viru už během desítek minut.

11. dubna 2026

Jak odstranit rez z grilu? Co funguje a čemu se vyhnout

A masíčko může na rozpálený gril.

Rezavý gril není jen estetický problém, ale i otázka hygieny a životnosti zařízení. Koroze vzniká přirozenou oxidací kovu, při správném postupu ji ale lze účinně odstranit a zpomalit její návrat. Je...

11. dubna 2026  11:45

Vyplatí se pojištění elektrokola? Pozor na tyto chyby, jinak nedostanete ani korunu

ilustrační snímek

Investice do elektrokola se v současnosti běžně pohybuje v řádech desítek i stovek tisíc korun. Aby vám radost z jízdy nezkazila krádež nebo nečekaná havárie, je kvalitní pojistka naprostým základem....

11. dubna 2026

Auto jako ze salónu? Lak můžete vyčistit i doma, oproti myčce ušetříte tisíce

USA mytí auta dům dvorek automyčka

Mnoho řidičů po sezoně zamíří do automyčky a zaplatí tisíce korun za obnovu laku. Ve skutečnosti můžete většinu základní péče zvládnout doma, levněji a s překvapivě dobrým výsledkem. Jak vyčistit...

10. dubna 2026  18:20

Kávová sedlina jako hnojivo. Kterým rostlinám lógr prospívá a jak ho použít

Kávová sedlina je úžasným hnojivem i odpuzovačem zápachu.

Většina z nás končí ranní rituál pití kávy tím, že zbytek v šálku či kávovaru bezmyšlenkovitě vyklepne do odpadkového koše. Tím se však dobrovolně připravujete o jeden z nejúčinnějších a zcela...

10. dubna 2026  15:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nekupujte vejce z chladicího boxu. Chyby při nákupu, které vám ničí zdraví i peněženku

ilustrační snímek

Při nakupování potravin se často řídíme cenou, akcí nebo známou značkou. Mnohem víc než samotná etiketa nám však dokážou napovědět drobné detaily, kterých si většina lidí ani nevšimne. Například...

10. dubna 2026  8:30

Stylistka radí: Jak na jarní detox šatníku a kombinování outfitů

Podle osobní stylistky Petry Kasalové má móda kouzelnou moc. Dokáže zlepšit...

Možná to znáte taky. Komoda je nacpaná k prasknutí, ale vy přesto každé ráno marně hledáte, co na sebe. Jarní detox domácnosti je ideální příležitostí ke změně. Přinášíme vám osvědčené tipy, jak...

10. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.