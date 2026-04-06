Pondělní účtenka: Udělejte si doma pořádek a pochutnejte si na obědě za dvacet korun

Autor:
  5:00
Dneškem končí velikonoční svátky a přichází čas na úklid domácnosti a první jarní práce kolem domu. Obchody ve velkém zlevňují čisticí prostředky i potřeby pro domácí kutily. Očistu si kromě domova zaslouží i naše tělo. Jak na to a hlavně, kolik to bude stát? To prozradí pondělní účtenka.
ilustrační snímek | foto: zdravestravovani.cz

Na čem můžete tento týden ušetřit? V letácích najdete lehčí suroviny a maso vhodné k rychlé úpravě, stejně jako čisticí prostředky a nářadí pro domácí kutily.

Pro základ rodinného oběda je tento týden nejvýhodnější zastávkou Albert a Billa, pro zásoby drogerie a vybavení dílny se vyplatí zamířit do Kauflandu či Tesca. Přinášíme redakční výběr nejzajímavějších položek, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

ProduktObchodCenaBalení
Vepřová krkovice bez kostiAlbert79,90 Kč1 kg
Semolinové těstoviny AdrianaKaufland19,90 Kč500 g
PerwollKaufland279,90 Kč3,75 l
Toaletní papír LinteoKaufland139,90 Kč30 rolí (3vrstvý)
TuňákKaufland69,90 Kč4x 80 g
Salátová okurkaBilla8,90 Kč1 ks
Bílý jogurt HollandiaBilla14,90 Kč500 g
Hroznové vínoBilla26,90 Kč500 g
AvokádoLidl17,90 Kč1 ks
KategorieObchodVýše slevy
Velikonoční dekoraceTescoaž -60 %
Potřeby pro kutilyTescoaž -53 %
Kávy značky NescaféKaufland-30 %
Proteinové produkty PilosLidlaž -30 %
Sekané bylinkyBilla-15 %

Bylinky, zdravé svačinky a protein

Pokud vám po svátcích v mrazáku nezbylo žádné maso a drůbeže už máte po všech těch velikonočních nádivkách a pečených kuřatech dost, nabízí se uspořádat poslední velký rodinný oběd v trochu jiném stylu.

Například Albert nabízí kilo vepřové krkovice bez kosti jen za 79,90 korun. Aby oběd nebyl příliš těžký, můžete maso připravit na čerstvých bylinkách. Ty v Bille aktuálně pořídíte se slevou patnáct procent. Stačí trocha rozmarýnu nebo tymiánu a získáte aromatický a šťavnatý pokrm.

Ti, kteří chtějí po svátcích doplnit bílkoviny nebo začít cvičit, určitě ocení slevu přes dvacet procent na proteinové jogurty, tyčinky a nápoje značky Pilos (Lidl). Jídelníček si můžete zpestřit avokádem a připravit si guacamole, pomazánku nebo snídaňový toast s vejci.

Jako lehkou tečku za celým dnem nebo zdravou svačinu pro děti zvolte hroznové víno. Hrozny jsou ideální alternativou k tučným sýrům nebo uzeninám, které po svátcích rádi odsunete na vedlejší kolej.

Nejvyšší čas na jarní detox. Zaručené tipy na odlehčený jídelníček

TIP Rychlý oběd za dvacet korun

Po náročném svátečním hodování se vyplatí sáhnout po lehčí stravě. Cenově dostupnou variantou může být těstovinový salát s tuňákem, okurkou a bílým jogurtem. Vše na rychlé a jednoduché jídlo teď navíc pořídíte v akci.

Co budete potřebovat na čtyři porce?

  • 500 g těstovin
  • 2 tuňákové konzervy
  • 1 salátová okurka
  • 300 g bílého jogurtu
  • bylinky
  • sůl, pepř

Pokud připravíte oběd pro čtyřčlennou rodinu z těchto konkrétních surovin, vyjde vás jedna porce na cenu levného espressa.

V porovnání s nákupem hotového těstovinového salátu v sekci lahůdek, kde se cena za jednu porci pohybuje kolem sedmdesáti korun, ušetříte za rodinný oběd přes 200 korun. Za necelých dvacet korun tak získáte čerstvé jídlo, které vás zasytí na celé odpoledne.

Postup:

  1. Uvařte těstoviny v osolené vodě, ideálně „al dente“. Po uvaření je slijte a nechte krátce vychladnout.
  2. Omyjte okurku a nakrájejte na drobné kostičky. Pokud preferujete jemnější chuť, můžete ji předem oloupat.
  3. V míse smíchejte bílý jogurt s tuňákem (bez nálevu) a přidejte nakrájenou okurku a nasekané bylinky.
  4. Směs následně vmíchejte do těstovin a dochuťte dle potřeby.

Káva ve slevě napříč všemi obchody

Pokud vás po změně času stále trápí jarní únava a čeká vás přitom nahromaděná práce, existuje několik způsobů, jak se rychle vrátit do tempa. Po ránu vás nejlépe nastartuje káva – výhodou je, že s Kaufland Card můžete nyní uplatnit třicetiprocentní slevu na kávu značky Nescafé.

S dávkou kofeinu v krvi se pak můžete snáze pustit do dlouho odkládané údržby domu nebo jarních prací na zahradě. Pro ty, kteří se zahradničením a kutilstvím teprve začínají, si Tesco připravilo akci, v rámci níž můžete pořídit potřeby pro dílnu a zahradu se slevou až 53 procent.

Zahrada dokáže spojovat rodiny, může být útočištěm i v zimě, tvrdí architekt Leffler

V akci seženete i toaletní papír či prací gel

Při vší té práci kolem domu byste však neměli zapomínat ani na doplňování běžných zásob, abyste pak nemuseli ve špinavých montérkách narychlo spěchat do obchodu pro chybějící drogerii.

Co se teď rozhodně vyplatí pořídit do zásoby, je prací gel a toaletní papír. Obojí ve velkém zlevňuje, navíc v maxi baleních, takže vám vydrží opravdu dlouho. Například v Kauflandu seženete prací gel Perwoll 3,75 litru za 279,90 korun a balení třiceti rolí třívrstvého toaletního papíru Linteo jen za 139,90 korun.

