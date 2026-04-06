Na čem můžete tento týden ušetřit? V letácích najdete lehčí suroviny a maso vhodné k rychlé úpravě, stejně jako čisticí prostředky a nářadí pro domácí kutily.
Pro základ rodinného oběda je tento týden nejvýhodnější zastávkou Albert a Billa, pro zásoby drogerie a vybavení dílny se vyplatí zamířit do Kauflandu či Tesca. Přinášíme redakční výběr nejzajímavějších položek, které by rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.
TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?
|Produkt
|Obchod
|Cena
|Balení
|Vepřová krkovice bez kosti
|Albert
|79,90 Kč
|1 kg
|Semolinové těstoviny Adriana
|Kaufland
|19,90 Kč
|500 g
|Perwoll
|Kaufland
|279,90 Kč
|3,75 l
|Toaletní papír Linteo
|Kaufland
|139,90 Kč
|30 rolí (3vrstvý)
|Tuňák
|Kaufland
|69,90 Kč
|4x 80 g
|Salátová okurka
|Billa
|8,90 Kč
|1 ks
|Bílý jogurt Hollandia
|Billa
|14,90 Kč
|500 g
|Hroznové víno
|Billa
|26,90 Kč
|500 g
|Avokádo
|Lidl
|17,90 Kč
|1 ks
|Kategorie
|Obchod
|Výše slevy
|Velikonoční dekorace
|Tesco
|až -60 %
|Potřeby pro kutily
|Tesco
|až -53 %
|Kávy značky Nescafé
|Kaufland
|-30 %
|Proteinové produkty Pilos
|Lidl
|až -30 %
|Sekané bylinky
|Billa
|-15 %
Bylinky, zdravé svačinky a protein
Pokud vám po svátcích v mrazáku nezbylo žádné maso a drůbeže už máte po všech těch velikonočních nádivkách a pečených kuřatech dost, nabízí se uspořádat poslední velký rodinný oběd v trochu jiném stylu.
Například Albert nabízí kilo vepřové krkovice bez kosti jen za 79,90 korun. Aby oběd nebyl příliš těžký, můžete maso připravit na čerstvých bylinkách. Ty v Bille aktuálně pořídíte se slevou patnáct procent. Stačí trocha rozmarýnu nebo tymiánu a získáte aromatický a šťavnatý pokrm.
Ti, kteří chtějí po svátcích doplnit bílkoviny nebo začít cvičit, určitě ocení slevu přes dvacet procent na proteinové jogurty, tyčinky a nápoje značky Pilos (Lidl). Jídelníček si můžete zpestřit avokádem a připravit si guacamole, pomazánku nebo snídaňový toast s vejci.
Jako lehkou tečku za celým dnem nebo zdravou svačinu pro děti zvolte hroznové víno. Hrozny jsou ideální alternativou k tučným sýrům nebo uzeninám, které po svátcích rádi odsunete na vedlejší kolej.
TIP Rychlý oběd za dvacet korun
Po náročném svátečním hodování se vyplatí sáhnout po lehčí stravě. Cenově dostupnou variantou může být těstovinový salát s tuňákem, okurkou a bílým jogurtem. Vše na rychlé a jednoduché jídlo teď navíc pořídíte v akci.
Co budete potřebovat na čtyři porce?
- 500 g těstovin
- 2 tuňákové konzervy
- 1 salátová okurka
- 300 g bílého jogurtu
- bylinky
- sůl, pepř
Pokud připravíte oběd pro čtyřčlennou rodinu z těchto konkrétních surovin, vyjde vás jedna porce na cenu levného espressa.
V porovnání s nákupem hotového těstovinového salátu v sekci lahůdek, kde se cena za jednu porci pohybuje kolem sedmdesáti korun, ušetříte za rodinný oběd přes 200 korun. Za necelých dvacet korun tak získáte čerstvé jídlo, které vás zasytí na celé odpoledne.
Postup:
- Uvařte těstoviny v osolené vodě, ideálně „al dente“. Po uvaření je slijte a nechte krátce vychladnout.
- Omyjte okurku a nakrájejte na drobné kostičky. Pokud preferujete jemnější chuť, můžete ji předem oloupat.
- V míse smíchejte bílý jogurt s tuňákem (bez nálevu) a přidejte nakrájenou okurku a nasekané bylinky.
- Směs následně vmíchejte do těstovin a dochuťte dle potřeby.
Káva ve slevě napříč všemi obchody
Pokud vás po změně času stále trápí jarní únava a čeká vás přitom nahromaděná práce, existuje několik způsobů, jak se rychle vrátit do tempa. Po ránu vás nejlépe nastartuje káva – výhodou je, že s Kaufland Card můžete nyní uplatnit třicetiprocentní slevu na kávu značky Nescafé.
S dávkou kofeinu v krvi se pak můžete snáze pustit do dlouho odkládané údržby domu nebo jarních prací na zahradě. Pro ty, kteří se zahradničením a kutilstvím teprve začínají, si Tesco připravilo akci, v rámci níž můžete pořídit potřeby pro dílnu a zahradu se slevou až 53 procent.
V akci seženete i toaletní papír či prací gel
Při vší té práci kolem domu byste však neměli zapomínat ani na doplňování běžných zásob, abyste pak nemuseli ve špinavých montérkách narychlo spěchat do obchodu pro chybějící drogerii.
Co se teď rozhodně vyplatí pořídit do zásoby, je prací gel a toaletní papír. Obojí ve velkém zlevňuje, navíc v maxi baleních, takže vám vydrží opravdu dlouho. Například v Kauflandu seženete prací gel Perwoll 3,75 litru za 279,90 korun a balení třiceti rolí třívrstvého toaletního papíru Linteo jen za 139,90 korun.