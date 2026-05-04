Pondělní účtenka: Nepodlehněte XXL slevám, pro originální dárek ke Dni matek jděte do Lidlu

Autor:
  5:01
Den matek je za rohem a obchodní řetězce se předhánějí, kdo nabídne levnější prosecco či bonboniéry. Většina řetězců navíc ve stejnou chvíli spustila XXL týden. Jsou však tato mega balení skutečně tak výhodná, jak se na první pohled tváří? A kde pořídit dárek pro maminku za nejlepší ceny?
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Květina a drobný dárek jsou už prostě klasika, kterou nikdy nezklamete. U většiny maminek však zabodujete ještě více, pokud k obojímu přidáte něco sladkého nebo sklenku dobrého pití. Právě tyto kategorie produktů najdete tento týden v akci: letošní neděle 10. května patří oslavám Dne matek.

Obchody také rozjíždí kampaň XXL týden, který láká na větší balení za výhodnější ceny. Právě tady se však vyplatí zbystřit, jelikož větší objem ne vždy znamená výhodnější koupi.

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

ProduktCenaŘetězec
Prosecco 0,75 l59,90 KčLidl
Jahody 500 g29,90 KčTesco
Raffaello 150 g89,90 KčPenny
Merci 250 g89,90 KčPenny
Baileys 0,7 l299,90 Kč*Albert
Medovníčky mix 330 g159,90 KčLidl
Bonboniéra Orion (142–166 g)59,90 KčKaufland
Toffifee 625 g139,90 KčPenny
Zmrzlina Manhattan 1,4 l79,90 KčPenny
KitKat 99 g29,90 KčBilla

*Cena 299,90 korun platí pouze s aplikací Můj Albert. Cena bez aplikace činí 349,90 korun.

Sladká pozornost i prosecco v akci

Letos se Den matek nese ve znamení jednoduché rovnice: Malý dárek, velká radost. K těm nejlevnějším dárkům můžeme zařadit například Prosecco z Lidlu za pouhých 59,90 korun či bonboniéru značky Orion, kterou pořídíte v Kauflandu za stejnou cenu, navíc máte na výběr hned z několika druhů.

Voucher až 15 000 Kč

Pokud koupíte mix medovníčků z Lidlu, můžete se zapojit do soutěže o voucher do Orea Hotels & Resorts v hodnotě 15 tisíc korun. I jeden malý dárek tak může mít velkou hodnotu.

Kdo dává přednost osvědčené klasice, může sáhnout například po Merci za devadesát korun nebo balení kokosek značky Raffaello. Milovnice karamelu určitě potěšíte velkým balením Toffifee : balení o pěti krabičkách pořídíte za 139,90 korun, tedy v přepočtu za necelých 28 korun za jednu.

Pro ty, kdo chtějí sáhnout po tekuté variantě dárku, je tu likér značky Baileys. Ten nejlevněji seženete v Albertu, ovšem pouze v případě, že máte věrnostní kartu Můj Albert. V takovém případě vás vyjde na tři stovky, bez karty vyjde o padesát korun dráž.

XXL balení se ne vždy vyplatí

Tento týden se řetězce Lidl, Kaufland a Penny rozhodly spustit oblíbený XXL týden, v rámci něhož pořídíte větší balení za lepší ceny. Realita však není vždy tak zcela jednoznačná. Mnohdy se taková větší balení naopak nepěkně prodraží.

Typickým příkladem je třeba Coca-Cola. Balení šesti půllitrových plechovek, tedy tři litry, stojí devadesát korun. Naproti tomu čtyři PET lahve o objemu 1,75 l vyjdou v přepočtu na tři litry zhruba na 42,8 korun, tedy téměř na polovinu. XXL balení se proto vždy vyplatí kontrolovat stejně pečlivě jako jakoukoli jinou slevu.

4. května 2026  5:01

