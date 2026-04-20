Pondělní účtenka: Maso, špekáčky i pivo pod drobnohledem. Tady ušetříte

Autor:
  9:15
Sezona grilování startuje naplno a s ní i hon za nejlevnějším masem, špekáčky a pivem. Ačkoliv mohou tyto produkty vypadat výhodně, rozdíl v ceně za jeden nákup se může mezi obchody pohybovat i v řádech stovek korun. Pokud tedy nechcete za grilovačku nechat výplatu, měli byste si raději předem zjistit, kde a jak vybírat - a přesně s tím vám pomůže naše pondělní účtenka.
ilustrační snímek | foto: Depositphotos

S koncem dubna se kromě pálení čarodějnic tradičně pojí také začátek grilovací sezony. A co by to bylo za grilovačku bez pořádné nálože marinovaného masa, zeleniny a vychlazeného piva? Naštěstí všechny tyto potraviny a mnohem více teď seženete ve slevě.

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

ProduktObchodCenaBalení
Vepřová kýta bez kostiLidl64,90 Kč1 kg
Vídeňské mini párky se sýremLidl49,90 Kč300 g
Drůbeží grilovací klobásyLidl169,90 Kč8×100 g
Camembert na grilLidl99,90 Kč450 g
CuketaLidl14,90 Kčks
PepsiLidl89,90 Kč4×2,25 l
BratwurstAlbert39,90 Kč330 g
ŠpekáčkyPenny39,90 Kč400 g
Grilovací omáčkyTesco34,90 Kč250 ml
Brikety z dřevěného uhlíTesco79,90 Kč2,5 kg

Pro špekáčky jděte do Penny, BILLE se vyhněte

Tou asi vůbec nejdůležitější součástí každé grilovačky jsou tradiční špekáčky. Můžete je grilovat nebo opékat jen tak u táboráku, navíc chutnají i těm nejmenším a nedají moc práce s přípravou. Na kolik korun vás však takový špekáček vyjde?

Nejlevněji pořídíte v Penny, kde vás sto gramů špekáčků vyjde v přepočtu na necelých deset korun. Pokud navíc stihnete nakoupit nejpozději do úterý 21. dubna, můžete je koupit ještě levněji, a to za sedm korun. Naopak nejvíce se špekáčky prodraží v BILLE, kde za sto gramů necháte u pokladny celých sedmnáct korun.

Nekupujte marinované maso, ušetříte stovky

Na první pohled pohodlné řešení, ve skutečnosti ale často zbytečně drahé. Marinované maso patří mezi položky, kde si zpravidla připlácíme nejvíc a často úplně zbytečně.

Typickým příkladem může být například kuřecí prsní řízek. Kilo marinovaných plátků vyjde v Lidlu na 179,90 korun v akci, nemarinované kuřecí přitom stejný obchod běžně prodává za 119,90 korun i méně. Jen na jednom balení tak můžete ušetřit více než šedesát korun.

TIP pro vegetariány

Nejíte maso? Nevadí. Můžete si pochutnat například na grilovaném camembertu, hermelínu či halloumi. Výborná je také grilovaná cuketa.

Domácí marináda přitom vyjde na pár korun. Olej, koření, česnek nebo bylinky se při rozpočítání na kilogram masa pohybují kolem deseti, maximálně dvaceti korun. Výsledná cena se tak dostává zhruba na 130 korun za kilogram, tedy o padesát korun méně na každém kile.

V případě větší rodinné oslavy tak můžete ušetřit klidně i přes dvě stovky. Stačí nakoupit pět balení kilových prsních řízků v akci za sto korun, zamrazit a vytáhnout a namarinovat až těsně před grilováním. Zatímco doma dáte za maso 600 korun, za kupované byste utratili 900 korun.

TOP CENY Kde koupit nejlevnější pivo?

ProduktObchodCenaBalení
BraníkTesco9,90 Kč0,5 l
Excelent 11°Lidl11,90 Kč0,5 l
Velkopopovický Kozel 10°Lidl12,90 Kč0,5 l
Radegast 10°Billa13,90 Kč0,5 l
Staropramen 10°Lidl109,90 Kč8×0,5 l plech
Birell ochucenýBilla54,90 Kč4×0,33 l

Nejnižší cenu si dlouhodobě drží Braník, který v Tescu pořídíte pod deset korun za půllitr. Do patnácti korun pak seženete i Kozla či Radegast.

Zajímavou kategorií jsou multipacky. Například Staropramen v plechu vychází v přepočtu zhruba na čtrnáct korun za kus, oproti tomu Staropramen v lahvi na šestnáct korun za kus. Na první pohled jsou to sice jen dvě koruny, při koupi dvaceti piv už jde však o čtyřicet korun.

Pro ty, kteří alkoholu neholdují, je tu pak balení ovocného Birellu, které v přepočtu na jednu plechovku vychází rovněž na čtrnáct korun. Ušetřit můžete také na balení čtyř sycených limonád Pepsi – za jednu petku o objemu 2,25 l nedáte víc než 22 korun.

Pondělní účtenka: Maso, špekáčky i pivo pod drobnohledem. Tady ušetříte

20. dubna 2026  9:15

