Největším hitem letošních grilovaček se bezesporu staly omáčky, dipy a dochucovadla. Ceny kečupů, hořčic a hotových omáček tak klesají stejně rychle jako u masa či másla, díky čemuž si můžete pořídit poměrně levný základ nebo cenově dostupný gurmánský zážitek.
Zajímavostí letošní sezony je také posun v chutích. Vedle tradičních sladkých a pikantních variant mnohem častěji narazíte na kombinace, které ještě před pár lety patřily spíš do fastfoodu než na zahradu. Jaké omáčky stojí za to ochutnat a které vyjdou nejvýhodněji?
|
TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?
|Položka
|Obchod
|Cena
|Sleva
|Špekáčky (100g)
|Albert
|6,50 Kč
|-65 %
|Kuřecí prsní řízky (1kg)
|Albert
|99,90 Kč
|-54 %
|Brambory (1kg)
|Penny
|7,90 Kč
|-60 %
|Okurka hadovka (1ks)
|Penny
|7,90 Kč
|-60 %
|Máslo (250g)
|Albert
|18,90 Kč
|—
|Hořčice (400g)
|Lidl
|9,90 Kč
|-23 %
|Kečup (560g)
|Lidl
|29,90 Kč
|-25 %
|Jahody (500g)
|Penny
|29,90 Kč
|-57 %
|Grilovací omáčky
|Tesco
|34,90 Kč
|250 ml
|Grilovací omáčky
|Kaufland
|—
|-30 %
K čarodějnicím patří nejen oheň a dobré jídlo, ale i vychlazené pivo. Dobrou zprávou je, že většina řetězců nabízí slevu až 30 % na plechovky i lahváče, takže vás zásoba na večer nemusí stát výplatu.
Bez omáčky ani ránu – která je ta nejlepší?
Bez pořádného dipu bude i to nejlépe připravené maso chutnat jen z půlky tak dobře, jak by mělo. Pokud je pro vás letos prioritou cena, sázkou na jistotu jsou privátní značky řetězců.
Například v Tescu pořídíte jejich vlastní grilovací omáčky jen za 34,90 korun. Pozadu nezůstává ani Kaufland, který si pro členy věrnostního klubu připravil slevový kupón 30 % na všechny omáčky.
|
Pokud však chcete svou grilovačku posunout ještě o úroveň výš a hledáte něco „exotičtějšího“, můžete vyzkoušet novou řadu omáček od Vitana. Ta cílí na strávníky, kteří se nebojí s jídlem experimentovat.
„Češi stále častěji hledají nové chutě a inspiraci, jak si oblíbená jídla ozvláštnit i doma. Právě grilování je ideální příležitostí, jak klasiku posunout o krok dál a dodat jí výraznější chuťový profil,“ říká Markéta Krejčová ze společnosti Orkla Foods.
V regálech většiny obchodních řetězců se tyto omáčky pohybují okolo 39,90 korun, přičemž vybrat si můžete hned ze čtyř příchutí:
- Burger se slaninovou příchutí
- Hořčice & med
- Kečup & mayo
- Hořčice & mayo
Kromě nových chutí sází Vitana i na praktičnost. Tradiční sklenice střídají takzvané doypacky, tedy lehké uzavíratelné plastové kapsičky.
„Doypacky jsou obalem budoucnosti. Dá se tak pohodlně využít třeba při grilování v přírodě nebo v parku, mimo komfort vlastní domácnosti,“ doplňuje Krejčová s tím, že inovativní obal umožňuje přesné dávkování bez potřeby příborů.
Pro milovníky asijských chutí navíc značka nadále nabízí i tekuté marinády, jako je teriyaki, které usnadní přípravu exotických špízů během pár minut.
|
Domácí hostina za zlomek ceny
Pokud se nechcete zdržovat mletím masa a dochucováním, Lidl pro vás vytasil těžký kalibr. V rámci speciální akce nabízí balení šesti double cheeseburgerů jen za 299,90 korun. Každý z burgerů obsahuje žemli, dvě porce masa, sýr, okurky a omáčku.
Jeden takový dvojitý burger vás vyjde na necelých padesát korun. Pro srovnání, cena srovnatelného Double Cheeseburgeru v McDonald’s startuje na 85 korunách. U rodinného oběda pro šest lidí tak díky nákupu v supermarketu ušetříte přes 200 korun.
Abyste z rychlého jídla udělali plnohodnotné menu, stačí využít aktuální slevy na zeleninu: Z okurek, které v Penny pořídíte za pouhých osm korun, vykouzlíte svěží salát, který těžké maso skvěle odlehčí. Sladkou tečku pak obstarají jahody: ty můžete podávat buďto jen tak, nebo s trochou cukru a smetany.