Pondělní účtenka: Domácí double cheeseburger vyjde o 35 Kč levněji než v Mekáči

Autor:
  5:00
Kilogram kuřecích řízků pod stovku, špekáčky se slevou 65 % a levné brambory i okurky. Aktuální nákupní košík láká hlavně na výrazně zlevněné základní suroviny, které doplňují nové výrazné omáčky. Do obchodů míří moderní kombinace chutí, třeba slaninový burger nebo medová hořčice, navíc v praktických obalech místo klasických sklenic.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Největším hitem letošních grilovaček se bezesporu staly omáčky, dipy a dochucovadla. Ceny kečupů, hořčic a hotových omáček tak klesají stejně rychle jako u masa či másla, díky čemuž si můžete pořídit poměrně levný základ nebo cenově dostupný gurmánský zážitek.

Zajímavostí letošní sezony je také posun v chutích. Vedle tradičních sladkých a pikantních variant mnohem častěji narazíte na kombinace, které ještě před pár lety patřily spíš do fastfoodu než na zahradu. Jaké omáčky stojí za to ochutnat a které vyjdou nejvýhodněji?

Na plynovém grilu barbecue neuděláte, maximálně kuřecí křídla, říká šéfkuchař

TOP CENY Kde nakoupíte nejvýhodněji?

PoložkaObchodCenaSleva
Špekáčky (100g)Albert6,50 Kč-65 %
Kuřecí prsní řízky (1kg)Albert99,90 Kč-54 %
Brambory (1kg)Penny7,90 Kč-60 %
Okurka hadovka (1ks)Penny7,90 Kč-60 %
Máslo (250g)Albert18,90 Kč
Hořčice (400g)Lidl9,90 Kč-23 %
Kečup (560g)Lidl29,90 Kč-25 %
Jahody (500g)Penny29,90 Kč-57 %
Grilovací omáčkyTesco34,90 Kč250 ml
Grilovací omáčkyKaufland-30 %

K čarodějnicím patří nejen oheň a dobré jídlo, ale i vychlazené pivo. Dobrou zprávou je, že většina řetězců nabízí slevu až 30 % na plechovky i lahváče, takže vás zásoba na večer nemusí stát výplatu.

Bez omáčky ani ránu – která je ta nejlepší?

Bez pořádného dipu bude i to nejlépe připravené maso chutnat jen z půlky tak dobře, jak by mělo. Pokud je pro vás letos prioritou cena, sázkou na jistotu jsou privátní značky řetězců.

Například v Tescu pořídíte jejich vlastní grilovací omáčky jen za 34,90 korun. Pozadu nezůstává ani Kaufland, který si pro členy věrnostního klubu připravil slevový kupón 30 % na všechny omáčky.

Kulinářský trend 2026. Nastupuje „fricy“, spojení ovoce a pálivých papriček

Slaninový burger a další speciality od Vitana

Pokud však chcete svou grilovačku posunout ještě o úroveň výš a hledáte něco „exotičtějšího“, můžete vyzkoušet novou řadu omáček od Vitana. Ta cílí na strávníky, kteří se nebojí s jídlem experimentovat.

„Češi stále častěji hledají nové chutě a inspiraci, jak si oblíbená jídla ozvláštnit i doma. Právě grilování je ideální příležitostí, jak klasiku posunout o krok dál a dodat jí výraznější chuťový profil,“ říká Markéta Krejčová ze společnosti Orkla Foods.

V regálech většiny obchodních řetězců se tyto omáčky pohybují okolo 39,90 korun, přičemž vybrat si můžete hned ze čtyř příchutí:

  • Burger se slaninovou příchutí
  • Hořčice & med
  • Kečup & mayo
  • Hořčice & mayo

Kromě nových chutí sází Vitana i na praktičnost. Tradiční sklenice střídají takzvané doypacky, tedy lehké uzavíratelné plastové kapsičky.

„Doypacky jsou obalem budoucnosti. Dá se tak pohodlně využít třeba při grilování v přírodě nebo v parku, mimo komfort vlastní domácnosti,“ doplňuje Krejčová s tím, že inovativní obal umožňuje přesné dávkování bez potřeby příborů.

Pro milovníky asijských chutí navíc značka nadále nabízí i tekuté marinády, jako je teriyaki, které usnadní přípravu exotických špízů během pár minut.

Velký přehled asijských omáček: Jak je používat a nekupovat zbytečně špatně

Domácí hostina za zlomek ceny

Pokud se nechcete zdržovat mletím masa a dochucováním, Lidl pro vás vytasil těžký kalibr. V rámci speciální akce nabízí balení šesti double cheeseburgerů jen za 299,90 korun. Každý z burgerů obsahuje žemli, dvě porce masa, sýr, okurky a omáčku.

Jeden takový dvojitý burger vás vyjde na necelých padesát korun. Pro srovnání, cena srovnatelného Double Cheeseburgeru v McDonald’s startuje na 85 korunách. U rodinného oběda pro šest lidí tak díky nákupu v supermarketu ušetříte přes 200 korun.

Abyste z rychlého jídla udělali plnohodnotné menu, stačí využít aktuální slevy na zeleninu: Z okurek, které v Penny pořídíte za pouhých osm korun, vykouzlíte svěží salát, který těžké maso skvěle odlehčí. Sladkou tečku pak obstarají jahody: ty můžete podávat buďto jen tak, nebo s trochou cukru a smetany.

Nejčtenější

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

Tři důvody, proč se vám doma po zimě udělala plíseň. Třetí vás překvapí

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností.

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností. Objevuje se nenápadně, ale její dopady mohou být nepříjemné a mnohdy i pěkně drahé. Za jejím vznikem přitom často stojí tři konkrétní chyby, které po...

Nemáte našetřeno na stáří? Vyzkoušejte 5+1 tipů, jak začít spořit i v 50 letech

ilustrační snímek

Může se zdát, že spoření a investice jsou výsadou mladých, kteří těží z výhody dlouhého časového horizontu pro zhodnocení financí. Při zvolení správné strategie však můžete efektivně začít budovat...

Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

Poznejte vítěze oceněné značkou Regionální potravina.

Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování...

Přiznání influencerky: Nechtěla jsem už sedět jedním zadkem na deseti židlích

Influencerka a podnikatelka Dominika Šťovíčková, známá jako Mamadomisha.

Buduje úspěšnou značku šperků, uvádí na trh inovativní proteinové drinky a svépomocí rekonstruuje dům. Jak zvládá influencerka Dominika Šťovíčková delegování práce a proč platí, že méně je někdy...

Pondělní účtenka: Domácí double cheeseburger vyjde o 35 Kč levněji než v Mekáči

Grilování se neobejde bez omáček.

Kilogram kuřecích řízků pod stovku, špekáčky se slevou 65 % a levné brambory i okurky. Aktuální nákupní košík láká hlavně na výrazně zlevněné základní suroviny, které doplňují nové výrazné omáčky. Do...

27. dubna 2026

Češi chtějí kvalitní tuzemské potraviny a klidně si za ně připlatí, ukázal průzkum

Poznejte vítěze oceněné značkou Regionální potravina.

Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování...

26. dubna 2026

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za elektřinu

Nedávejte horké jídlo do lednice. Tato banální chyba ničí jídlo i váš účet za...

Nechat hrnec vychladnout na lince, nebo ho dát raději rovnou do lednice? Většina domácností volí jednu z těchto variant a v drtivé většině případů tu špatnou. Na vlažné jídlo je třeba si dát mnohem...

26. dubna 2026  15:20

Vyhazujete peníze z okna? Tato věc vám ušetří stovky korun měsíčně, stačí ji mít v kuchyni

Systém FIFO vám ušetří v kuchyni 6 000 korun ročně

Ukládáte nákup tam, kde zrovna najdete místo? Pak si zaděláváte na pořádně drahý malér. Zapomenutý jogurt vzadu v rohu nebo oschlá šunka, u které už netušíte, kdy jste ji otevřeli, vás mohou stát...

26. dubna 2026  11:32

KVÍZ: Poznáte bezpečnou výživu pro své dítě?

KVIZ: Dětská výživa

Zatímco naši rodiče stáli fronty na Sunar nebo ovocné přesnídávky a výběr byl prakticky omezen na jednu či dvě značky, dnešní rodiče čelí opačnému extrému. Regály přetékají stovkami druhů skleniček a...

vydáno 26. dubna 2026

Černá díra na peníze: Za zapomenutá předplatná Češi ročně vyhodí i 30 000 Kč

revolut bankovní služba platební karta klávesnice podvod

Předplatné čehokoliv se stalo denní rutinou. Podle průzkumu agentury Dynata má dnes alespoň jedno aktivní předplatné více než osmdesát procent Čechů. Značnou část peněz však utratí za služby, které...

26. dubna 2026

Tři důvody, proč se vám doma po zimě udělala plíseň. Třetí vás překvapí

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností.

Plíseň v bytě po zimě trápí tisíce domácností. Objevuje se nenápadně, ale její dopady mohou být nepříjemné a mnohdy i pěkně drahé. Za jejím vznikem přitom často stojí tři konkrétní chyby, které po...

25. dubna 2026  18:20

Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro...

25. dubna 2026  15:30

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

25. dubna 2026

Tiché zabijáky lásky máte v peněžence. Tento zvyk zachrání váš vztah i konto

ilustrační snímek

Většina párů o penězích raději mlčí, dokud nepřijde krize. Přitom existuje rituál, který promění stres z domácích financí ve fungující systém, který pracuje pro vás. Poradíme vám, jak s partnerem bez...

25. dubna 2026  8:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Práce z domova bez bolesti a únavy: 7 triků, které nestojí majlant, ale změní vám život

ilustrační snímek

Práce z domova je pro mnoho lidí standardem. Přesto domácí pracovní kout často nedosahuje kvality kanceláře. Nejde přitom o zásadní vybavení, ale o drobnosti, které nestojí téměř nic a přes to...

25. dubna 2026

Ušetří čas i peníze, nejsou pro každého. Kdy se celoroční pneumatiky vyplatí

Otevření nového robotického plně automatizovaného skladu pneumatik ve...

Každoroční přezouvání pneumatik většina řidičů bere jako nutnost. Ve skutečnosti ale jde o časově i finančně náročný koloběh, který vás může stát tisíce korun ročně. Pokud ho ignorujete, riskujete...

24. dubna 2026  15:20

