O příchodu ShockPrice na český trh se spekulovalo už několik týdnů. Nyní je jasno. Polská skupina Modivo v úterý 24. listopadu potvrdila agentuře ČTK, že první českou prodejnu otevře v Klatovech v Plzeňském kraji. Stát se tak má už na začátku prosince.
Přesný den otevření ani konkrétní adresu první české pobočky zatím společnost nesdělila. Potvrdila však, že další prodejny plánuje otevřít v průběhu příštího roku.
První indicie o Klatovech se objevily už před několika dny, kdy se zde začaly objevovat pracovní nabídky přímo pro ShockPrice. Modivo hledalo zaměstnance na pozice asistentů prodeje i vedoucích pracovníků.
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Ve Skalici otevře už tento týden, v ČR v prosinci
Ještě před českou premiérou se ShockPrice představí slovenským zákazníkům. První tamní prodejnu otevře ve čtvrtek 26. listopadu v obchodním centru OC Point ve Skalici na adrese Karvašova 55.
Kde otevře první prodejny?
Slovenské město leží přímo u hranic s Českem, nedaleko přechodu Sudoměřice-Skalica. Pro obyvatele Hodonínska a okolí tak půjde o poměrně snadno dostupnou možnost, jak si nový obchod prohlédnout ještě před jeho příchodem do Česka. Od hraničního přechodu je to do Skalice zhruba 10 minut autem.
Slavnostní otevření je naplánováno na 9 hodin ráno. Organizátoři navíc slibují speciální akci pro první návštěvníky. „Pro prvních 250 zákazníků jsou připraveny dárkové poukázky v hodnotě až 25 eur, množství dárků a další atrakce,“ uvedla k akci slovenská obec Rovensko na svých webových stránkách.
Spolu se ShockPrice otevřou v nové části OC Point Skalica také další obchody, mimo jiné Action, Jysk nebo Woolworth. Samotné nové centrum vzniklo jako rozšíření stávajícího areálu, chybět nebude ani parkování pro zákazníky.
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ShockPrice míří k českým hranicím. První prodejnu na Slovensku otevře ještě letos
Co bude ShockPrice prodávat?
ShockPrice se zaměří na široký sortiment zboží od známých značek i dalších výrobců. Zákazníci v něm najdou například oblečení pro děti i dospělé, obuv, spodní prádlo, kosmetiku, batohy nebo doplňky do domácnosti. Nabídku mají doplnit také hračky a spotřební elektronika.
Sortiment se bude pravidelně obměňovat a rozšiřovat, takže zákazníci nemohou počítat s tím, že při každé návštěvě najdou stejné výrobky.
„Myšlenka, která stála za vytvořením nového maloobchodního formátu, vznikla z pozorování zákazníků, již stále častěji hledají kromě známých značek také ucelenou nabídku zboží za atraktivní ceny,“ uvedla pro ČTK skupina Modivo.
Koncept vychází z takzvaného off-price prodeje. Obchodníci v něm nabízejí například starší kolekce, přebytky skladových zásob nebo zboží z předchozích sezon. Díky tomu mohou zákazníci narazit na známé značky za nižší ceny, nabídka se však průběžně mění podle dostupného zboží.
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Za ShockPrice stojí stejná skupina jako za CCC
Nový diskont patří do polské Modivo Platform, dříve známé jako CCC Group. Ta provozuje například síť prodejen s obuví CCC a další značky jako eObuwie, Modivo nebo Worldbox.
ShockPrice vznikl teprve letos, a patří tak k nejmladším značkám skupiny. Vedle Polska už působí také v Rumunsku a Bulharsku. Nyní se přidává Slovensko a Česko. Skupina přitom počítá s tím, že v tuzemsku nezůstane pouze u jediné prodejny.
Konkurence Pepca a Actionu sílí
Český trh s levnějším spotřebním zbožím je už nyní poměrně zaplněný. Mezi zavedené hráče patří například německý KiK, polské Pepco nebo nizozemský Action.
Podle údajů ČTK provozuje KiK v Česku více než 240 prodejen, Pepco jich má 321 a Action překonal hranici stovky obchodů. Letos navíc na tuzemský trh vstoupily také řetězce MR. D.I.Y a Normal.
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ShockPrice se chce odlišit především kombinací oblečení, obuvi, kosmetiky, hraček a vybavení domácnosti, přičemž důležitou roli má hrát pravidelně obměňovaný sortiment.
Zda se mu podaří získat české zákazníky, ukáže až skutečná nabídka v prodejnách. První možnost podívat se na ni budou mít už v prosinci obyvatelé Klatov a okolí. Další české pobočky mají následovat v příštím roce.