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Poklad skrytý pod červenou dužinou
Léto si bez vodního melounu umí představit málokdo. Zatímco si nejraději vychutnáváme červenou dužinu, to nejcennější z pohledu moderní dietologie končí v odpadkovém koši.
Čeští spotřebitelé stále preferují bezpeckové odrůdy. Ty jsou sice pohodlné na konzumaci, ale paradoxně nás připravují o to nejdůležitější: o přirozený zdroj citrulinu a kvalitních rostlinných bílkovin.
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Proč tělo citrulin nutně potřebuje?
Hlavním důvodem, proč byste měli přehodnotit svůj vztah k semínkům, je aminokyselina zvaná L-citrulin. V lékárnách a fitness obchodech ji najdete jako suplement pro sportovce. Proč je tak žádaná? Citrulin se v těle přeměňuje na arginin, který stimuluje produkci oxidu dusnatého. Ten uvolňuje cévy, zlepšuje průtok krve a pomáhá udržovat optimální krevní tlak.
Pravidelná konzumace melounových semínek tak může být přirozenou prevencí kardiovaskulárních potíží. Lepší prokrvení navíc znamená rychlejší regeneraci svalů po fyzické zátěži a efektivnější distribuci živin po celém těle. Místo nákupu syntetických prášků stačí pouze přestat vyhazovat to, co vám příroda dává zdarma jako bonus k osvěžující svačině.
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Proteinová bomba, která šlape na paty hovězímu
Málokdo by v drobném semínku hledal významný zdroj proteinů. Realita je
Tip Spotřebitele
Pokud semínka důkladně omyjete a necháte usušit na slunci nebo v sušičce, v uzavřené sklenici vám vydrží až 12 měsíců. Pokud je nechcete zobat samotná, můžete je rozmixovat a použít jako zdravé bezlepkové zahušťovadlo do letních omáček a polévek.
však taková, že sušená melounová semínka obsahují kolem 25 až 30 gramů bílkovin na 100 gramů váhy. To je hodnota srovnatelná s hovězím masem nebo mandlemi. Obsahují navíc esenciální aminokyseliny, které si tělo neumí samo vyrobit a musí je přijímat ze stravy.
Kromě bílkovin jsou semínka zásobárnou hořčíku. Ten je v české populaci často nedostatkový, přitom je klíčový pro správnou funkci nervové soustavy, metabolismus sacharidů a kvalitu kostí. Hrstka melounových jader dokáže pokrýt nezanedbatelnou část doporučené denní dávky tohoto minerálu.
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Jak z nich dostat maximum? Polknout vcelku nestačí
Pokud semínka pouze spolknete vcelku během pojídání melounu, vaše tělo z nich bohužel příliš mnoho nevyčerpá. Jejich tvrdý černý obal je navržen tak, aby prošel trávicím traktem neporušený. Abyste odemkli jejich nutriční potenciál, musíte je buď důkladně rozkousat, nebo ještě lépe: tepelně upravit.
V mnoha asijských a afrických kulturách jsou melounová semínka běžnou pochoutkou, podobně jako u nás dýňová nebo slunečnicová. Zde je několik způsobů, jak je zařadit do jídelníčku:
- Pražení na pánvi: Semínka očistěte, osušte a krátce opražte na suché pánvi se špetkou soli. Získají oříškovou chuť a stanou se křupavou alternativou k nezdravým chipsům.
- Mletí do smoothie: Nasušená semínka můžete rozmixovat na jemný prášek a přidávat do ranních nápojů nebo kaší. Tímto způsobem zajistíte maximální vstřebatelnost všech látek.
- Melounový čaj: V lidovém léčitelství se drcená semínka zalévají horkou vodou. Tento odvar se tradičně používá pro podporu funkce ledvin a močových cest.
Nutriční srovnání Nálož ve 100 gramech semínek
|Složka
|Množství (cca na 100g)
|Přínos pro organismus
|Bílkoviny
|28 g
|Růst svalů a obnova tkání
|Hořčík
|515 mg
|Nervová stabilita, prevence křečí
|Zinek
|10 mg
|Podpora imunity a zdravá pleť
|Železo
|7 mg
|Prevence chudokrevnosti a únava
|Vláknina
|4 g
|Správné trávení a pocit sytosti
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Elixír pro zdravou pleť i mužskou sílu
Vysoký obsah zinku a zdravých tuků v semínkách má přímý vliv na kvalitu pokožky, vlasů a nehtů. Antioxidanty obsažené v oleji ze semínek pomáhají bojovat proti předčasnému stárnutí pleti způsobenému UV zářením, což je v letních měsících, kdy melouny konzumujeme nejvíce, ideální synergie.
Zinek je navíc klíčový pro muže, protože přispívá k udržení normální hladiny testosteronu a podporuje reprodukční zdraví. Vyhazování semínek je tak z mnoha pohledů luxusem, který si naše tělo v dnešní době plné průmyslově zpracovaných potravin nemůže dovolit.
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Všeho s mírou: Na co si dát pozor?
Přestože jsou semínka mimořádně zdravá, platí zde pravidlo střímosti. Obsahují relativně dost kalorií, vzhledem k obsahu zdravých tuků, takže byste je měli vnímat spíše jako doplněk stravy než jako hlavní chod. Také lidé s velmi citlivým zažíváním by měli začínat s menším množstvím, aby si tělo zvyklo na vyšší přísun vlákniny a specifických látek.