Zaplacením první zálohy na zájezd nebo nákupem letenek vaše dovolená nezačíná, ale vzniká vám závazek, který může v případě nečekané nemoci vymazat desítky tisíc korun z rodinného rozpočtu. Pojištění storna je často vnímáno jako zbytečný náklad, dokud nepřijde první horečka u dítěte nebo úraz pár dní před odletem. V ten moment se z levné letenky stává nevratná ztráta a z vysněné dovolené drahý administrativní boj. Pokud neznáte specifické lhůty českých pojišťoven pro sjednání a přísná pravidla pro uznání nemoci u dětí, riskujete, že zůstanete bez dovolené i bez peněz.
Mýtus levné letenky: proč pojistit i „low-cost“?

V českém prostředí panuje zakořeněná představa, že pojištění storna má smysl pouze u drahých zájezdů do exotiky. U nízkonákladových letenek do evropských metropolí za pár set korun se pojištění často jeví jako zbytečný náklad.

Realita je však jiná. Pokud si koupíte levnou letenku, je v drtivé většině případů nevratná. Jakmile nemůžete odletět, peníze propadají aerolince. Pojištění storna u těchto letenek nestojí obvykle více než pár desetikorun, ale chrání vás před řetězovou reakcí. Často na letenku navazuje ubytování přes Airbnb nebo Booking, kde se storno poplatky s blížícím se termínem drasticky zvyšují. Kvalitní pojistka tak nechrání jen „tisícovku za letenku“, ale celkovou investici do výletu.

Časový limit: kritický bod, ve kterém Češi nejčastěji chybují

Největší pastí je čas. Na rozdíl od běžného cestovního pojištění, které si sjednáte i cestou na letiště, má storno přísná pravidla. Pokud si na pojistku vzpomenete týden po nákupu, můžete narazit na tvrdé podmínky nebo úplnou výluku plnění.

Srovnání podmínek pojišťoven na českém trhu
PojišťovnaDo kdy musíte pojistku sjednat?SpoluúčastLimit (osoba / smlouva)
AllianzNejpozději den po zaplacení zájezdu.20 %nestanoven / 250 000 Kč
AXA AssistanceDo 15 dní před odjezdem nejpozději v den platby; nad 15 dní kdykoliv.20 %nestanoven / 500 000 Kč (Svět)
ČSOB PojišťovnaNejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.10 %nestanoven / 100 000 Kč
KB PojišťovnaDo 3 dnů od objednání; u cest „na poslední chvíli“ v den objednání.0 %nestanoven / 100 000 Kč
UNIQAPřed, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše cesty.20 %100 000 Kč / 300 000 Kč
Generali ČPObvykle do 3–5 pracovních dnů od první platby.10–20 %dle zvoleného tarifu

Onemocnění dítěte: co pojišťovny (ne)uznávají

Pro rodiny je onemocnění dítěte (neštovice, silná angína, úraz) nejčastějším důvodem storna. Aby pojišťovna plnila, musí jít o akutní stav. Pokud má dítě chronické potíže, které se jen mírně zhoršily, bez speciálního připojištění neuspějete.

Klíčová je lékařská zpráva. Musí být vystavena v den, kdy nastala překážka cesty. Pokud dítě onemocní v pátek a vy jdete k lékaři až v pondělí, pojišťovna může plnění zamítnout s odkazem na to, že zdravotní stav nebyl v době vzniku události řádně zdokumentován.

Spoluúčast a limity: kolik dostanete zpět?

Jak vidíte v tabulce, většina pojišťoven vyžaduje spoluúčast 20 %. To znamená, že při stornu zájezdu za 50 000 Kč dostanete zpět 40 000 Kč a 10 000 Kč je vaše čistá ztráta. Světlou výjimkou je KB Pojišťovna, která nabízí nulovou spoluúčast, a ČSOB se snesitelnými 10 %.

Důležité je také hlídat limit na smlouvu. Pokud cestuje čtyřčlenná rodina a celková cena dovolené je 300 000 Kč, limit u Allianz (250 000 Kč) nebo ČSOB (100 000 Kč) by nepokryl celou škodu.

Jak postupovat při uplatnění storna

  1. Zrušte cestu u poskytovatele: čím dříve letenku nebo hotel zrušíte, tím nižší bývají storno poplatky.
  2. Zajistěte podklady: potřebujete potvrzení o stornu od CK/aerolinky, doklad o zaplacení a podrobnou lékařskou zprávu.
  3. Hlášení pojišťovně: udělejte to bezodkladně, ideálně online.
