Mýtus levné letenky: proč pojistit i „low-cost“?
V českém prostředí panuje zakořeněná představa, že pojištění storna má smysl pouze u drahých zájezdů do exotiky. U nízkonákladových letenek do evropských metropolí za pár set korun se pojištění často jeví jako zbytečný náklad.
Realita je však jiná. Pokud si koupíte levnou letenku, je v drtivé většině případů nevratná. Jakmile nemůžete odletět, peníze propadají aerolince. Pojištění storna u těchto letenek nestojí obvykle více než pár desetikorun, ale chrání vás před řetězovou reakcí. Často na letenku navazuje ubytování přes Airbnb nebo Booking, kde se storno poplatky s blížícím se termínem drasticky zvyšují. Kvalitní pojistka tak nechrání jen „tisícovku za letenku“, ale celkovou investici do výletu.
Časový limit: kritický bod, ve kterém Češi nejčastěji chybují
Největší pastí je čas. Na rozdíl od běžného cestovního pojištění, které si sjednáte i cestou na letiště, má storno přísná pravidla. Pokud si na pojistku vzpomenete týden po nákupu, můžete narazit na tvrdé podmínky nebo úplnou výluku plnění.
|Pojišťovna
|Do kdy musíte pojistku sjednat?
|Spoluúčast
|Limit (osoba / smlouva)
|Allianz
|Nejpozději den po zaplacení zájezdu.
|20 %
|nestanoven / 250 000 Kč
|AXA Assistance
|Do 15 dní před odjezdem nejpozději v den platby; nad 15 dní kdykoliv.
|20 %
|nestanoven / 500 000 Kč (Svět)
|ČSOB Pojišťovna
|Nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy.
|10 %
|nestanoven / 100 000 Kč
|KB Pojišťovna
|Do 3 dnů od objednání; u cest „na poslední chvíli“ v den objednání.
|0 %
|nestanoven / 100 000 Kč
|UNIQA
|Před, současně, nebo následující den po zaplacení plné výše cesty.
|20 %
|100 000 Kč / 300 000 Kč
|Generali ČP
|Obvykle do 3–5 pracovních dnů od první platby.
|10–20 %
|dle zvoleného tarifu
Onemocnění dítěte: co pojišťovny (ne)uznávají
Pro rodiny je onemocnění dítěte (neštovice, silná angína, úraz) nejčastějším důvodem storna. Aby pojišťovna plnila, musí jít o akutní stav. Pokud má dítě chronické potíže, které se jen mírně zhoršily, bez speciálního připojištění neuspějete.
Klíčová je lékařská zpráva. Musí být vystavena v den, kdy nastala překážka cesty. Pokud dítě onemocní v pátek a vy jdete k lékaři až v pondělí, pojišťovna může plnění zamítnout s odkazem na to, že zdravotní stav nebyl v době vzniku události řádně zdokumentován.
Spoluúčast a limity: kolik dostanete zpět?
Jak vidíte v tabulce, většina pojišťoven vyžaduje spoluúčast 20 %. To znamená, že při stornu zájezdu za 50 000 Kč dostanete zpět 40 000 Kč a 10 000 Kč je vaše čistá ztráta. Světlou výjimkou je KB Pojišťovna, která nabízí nulovou spoluúčast, a ČSOB se snesitelnými 10 %.
Důležité je také hlídat limit na smlouvu. Pokud cestuje čtyřčlenná rodina a celková cena dovolené je 300 000 Kč, limit u Allianz (250 000 Kč) nebo ČSOB (100 000 Kč) by nepokryl celou škodu.
Jak postupovat při uplatnění storna
- Zrušte cestu u poskytovatele: čím dříve letenku nebo hotel zrušíte, tím nižší bývají storno poplatky.
- Zajistěte podklady: potřebujete potvrzení o stornu od CK/aerolinky, doklad o zaplacení a podrobnou lékařskou zprávu.
- Hlášení pojišťovně: udělejte to bezodkladně, ideálně online.