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Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

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  8:30
Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny. Podzimní dekorace přitom už nejsou omezené pouze na tradiční oranžovou a hnědou. Část sortimentu pracuje s krémovou, zlatou či béžovou, takže může v interiéru zůstat i poté, co skončí Halloween. | foto: iDNES.cz

Pestré nabídce kralují podzimní hrnky. V regálech jsme našli buclaté keramické...
Podzimní nabídka Pepca se letos propsala také do kosmetiky. Sprchové gely...
Čokoláda a pomeranč se objevují v dárkové kosmetické sadě Love Skin. Balení...
Podzimně laděná kombinace kosmetické sady krému na ruce s balzámem na rty stojí...
22 fotografií
Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají ceny: dýňový hrnek stojí 40 korun a hřejivé doplňky koupíte do stovky.

Při pohledu na letošní podzimní nabídku v řetězci Pepco je jasno: hlavní zbraní zůstávají nízké ceny. Za stylovou výzdobu nemusíte utratit víc než stovku. Vyrazili jsme přímo do prodejny prohlédnout si novinky naživo. Příjemným překvapením je nejen kvalita zpracování, ale i posun od zářivě oranžového plastu k tlumeným krémovým, zlatým a béžovým odstínům, které v interiéru využijete i po Halloweenu. Místo strašidel navíc regály zaplnila originální lesní tematika: žaludy, veverky i houby.

Vybrali jsme top kousky z obchodů Pepco

Pestré nabídce kralují podzimní hrnky. V regálech jsme našli buclaté keramické kousky ve tvaru dýní s plastickými detaily i vysoké sklenice s jemnými motivy listů nebo brčky. Podle materiálu, velikosti a zpracování se jejich ceny pohybují od 35 do 100 korun, takže představují jeden z nejdostupnějších kousků celé kolekce.
Podzimní nabídka Pepca se letos propsala také do kosmetiky. Sprchové gely Pumpkin Spice a Vanilla Caramel sázejí na typicky sezonní vůně dýně, koření, vanilky a karamelu. Jeden sprchový gel vyjde na 95 korun.
Čokoláda a pomeranč se objevují v dárkové kosmetické sadě Love Skin. Balení obsahuje krém na ruce a balzám na rty s vůní Chocolate Orange a stojí 60 korun. Jde o jednu z cenově dostupnějších drobností z podzimní kolekce.
Podzimně laděná kombinace kosmetické sady krému na ruce s balzámem na rty stojí 60 korun a potěší jako malý sezonní dárek.
22 fotografií

Dýně od rána do večera: Snadné loupání a recepty, které budete chtít jíst každý den

Dýňové šílenství do polic i na gauč

Úplným základem sortimentu jsou samozřejmě dýně všech podob a materiálů. Nejlevnějším způsobem, jak přepnout byt do podzimního režimu, je dekorativní huňatá dýně za 70 korun. Dýně ale ve velkém zamířily i na pohovky. Vyzkoušeli jsme polštáře ve tvaru dýní s kudrnatým (180 korun) i hladším povrchem (200 korun), či kulatou verzi za 250 korun.

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Rozsviťte byt a přidejte lesní motivy

Pokud hledáte parťáka na dny, kdy se bude už dříve stmívat, pak vás zaujme svítící dýně za 180 korun, skrz jejíž pletenou konstrukci prosvítá LED světlo. Doplňují ji skleněné LED dýně se sušenými květy nebo skleněné houby: obojí za 90 korun.

Právě lesní scéna je letos v obchodech Pepco téma: vedle světýlek nás na stojanech zaujaly plyšové houby a žaludy s nožkami za 120 korun nebo huňatá veverka za 150 korun, u níž si můžete pořídit i větší verzi s nastavitelnými teleskopickými nohami za 250 korun.

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Čaj si vychutnejte z dýňového šálku

V sekci stolování nás dostal skleněný dýňový hrnek s obřím objemem 680 ml, který vyjde na pouhých 40 korun. K němu v prodejně snadno sladíte sklenici s brčkem nebo dózu po 60 korunách. Podzimní tabuli pak doplňuje keramická zapékací miska s víkem ve tvaru dýně za 90 korun, případně menší servírovací misky za 75 Kč.

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Podzimní ložnice a sezónní vůně

Sezónní motivy pronikly až do ložnice. Našli jsme jak saténové povlečení z kvalitní stoprocentní bavlny s motivem dýní a listů za 540 korun, tak i diskontnější variantu s motivem hub za rovných 200 korun.

Tečku za celou hřejivou nabídkou tvoří vůně. Vyzkoušeli jsme svíčky Caramel Pumpkin či Orange Vanilla za 90 korun a překvapily nás svou intenzitou. Kolekci doplňují ještě vonné vosky za padesát korun a sladěné sprchové gely v sekci kosmetiky.

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Témata: Pepco, Dýně, Obchod, houby, plast

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