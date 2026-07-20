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Poctivému jogurtu stačí dvě suroviny. Zbytek etikety je jen zahušťovadlo

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  15:20

Etiketa na jogurtu | foto: Canva.com

Poctivý jogurt si zpravidla vystačí s mlékem a jogurtovými kulturami. Stačí otočit kelímek a zkontrolovat složení – přidaný škrob, želatina či další zahušťovadla napoví, že výrobce upravil konzistenci jiným způsobem.

Past na spotřebitele: Proč se z jogurtu stala zahuštěná hmota?

Tradiční jogurt je ve své podstatě fascinující a přitom neuvěřitelně jednoduchá potravina. K jeho výrobě jsou potřeba pouze dvě ingredience: mléko a mléčné kultury (bakterie Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus). Tyto bakterie přemění mléčný cukr (laktózu) na kyselinu mléčnou, čímž mléko přirozeně zakysá, zhoustne a získá svou typickou navinulou chuť.

Jenže vyrobit jogurt tímto tradičním způsobem vyžaduje čas, kvalitní suroviny s vysokým obsahem přirozeného mléčného tuku a bílkovin, a také precizní technologický postup. V moderním potravinářském průmyslu, kde se hraje o každou desetihaléřovou úsporu na kelímku, je to pro řadu velkovýrobců příliš drahé.

Aby se snížily výrobní náklady, začalo se s mlékem kouzlit. Pokud se použije mléko s nízkým obsahem tuku a sušiny, výsledný produkt je tekutý, šedavý a pro zákazníka neatraktivní. Namísto toho, aby výrobci investovali do kvalitnějšího mléka nebo delšího procesu zrání, našli zkratku: zahušťovadla. Do kelímku se přidá levný škrob, želatina nebo pektin.Výsledek sice opticky drží na lžičce a působí hustě, ale z výživového hlediska jde o nastavenou hmotu, kde funkční mléčnou složku nahradila levná technologická plnidla.

Klíčové slovo, které odhalí pravdu: Hledejte „Mléko“ na prvním místě a pozor na „Škrob“

Když otočíte kelímek, vaše pozornost by měla okamžitě směřovat k odstavci nadepsanému jako „Složení“. Podle platné legislativy musí být všechny použité suroviny seřazeny sestupně - tedy od té, které je v produktu nejvíce, až po tu, které je tam nejméně.

U poctivého jogurtu by mělo složení začínat (a v podstatě i končit) slovem mléko, případně mléčná složka nebo smetana, následované jogurtovou kulturou.

Pokud však ve složení narazíte na slovo škrob (nejčastěji jako modifikovaný kukuřičný škrob nebo bramborový škrob), držíte v ruce produkt, který byl uměle nastaven.

Co je modifikovaný škrob? Nejedná se o geneticky modifikovanou potravinu (GMO), jak se lidé často mylně domnívají. Jde o běžný škrob, který byl chemicky nebo termicky upraven tak, aby lépe vázal vodu, odolával kyselému prostředí jogurtu a udržoval stabilní texturu i při dlouhém skladování. Pro lidské tělo není nebezpečný, ale v jogurtu nemá co dělat, slouží výhradně jako levná náhrada mléčného tuku a bílkovin.

Pokud je ve složení uveden škrob, želatina nebo karagenan, výrobce vám de facto prodává vodu zahuštěnou lepidlem za cenu plnohodnotného mléčného výrobku.

Velké srovnání: Jak číst etikety v praxi

Abyste v obchodě nemuseli složitě tápat, připravili jsme přehledné srovnání toho, co jednotlivé termíny na etiketách reálně znamenají pro vaše zdraví a peněženku.

Typ jogurtu na etiketěCo reálně obsahujeVýživová hodnotaVerdikt pro nákup
Poctivý bílý jogurtPouze mléko (smetana) a živé jogurtové kultury. Nic víc.Vysoký obsah vápníku, přirozených bílkovin, živá mikroflóra pro střeva.Ideální volba. Skutečná potravina bez kompromisů.
Jogurt s modifikovaným škrobemNaředěné mléko, modifikovaný škrob, často želatina či guma guar.Nižší podíl bílkovin, vyšší obsah prázdných sacharidů ze škrobu.Nekupovat. Platíte za technologicky zahuštěnou vodu.
Ovocný jogurt (běžný)Cukr, glukózo-fruktózový sirup, barviva, aroma, minimum ovoce, škrob.Extrémně vysoký obsah cukru (často až 4 kostky na kelímek).Nekupovat. Raději kupte bílý jogurt a přidejte čerstvé ovoce.
„Light“ nebo nízkotučný jogurtOdstředěné mléko bez tuku, zahuštěné škroby a sušeným mlékem.Minimum kalorií, ale tělo bez tuku nedokáže vstřebat vitaminy A a D.Nezdravý kompromis. Chuť chybějícího tuku se dohání chemií a sacharidy.

Není zrání jako zrání: V kelímku vs. v tanku

Při výběru jogurtu se můžete setkat se dvěma technologickými postupy, které zásadně ovlivňují texturu, a výrobci se jimi rádi chlubí na přední straně obalů. Oba jsou legitimní, ale liší se výsledným zážitkem.

1. Jogurt zrající v kelímku (tradiční)

Tento postup je historicky starší. Mléko se naočkuje kulturami a ihned se stáčí do kelímků, ve kterých pak v teple zraje. Tento jogurt má pevnou, lámavou texturu. Když do něj zakrojíte lžičkou, uvolní se trochu syrovátky (nažloutlá tekutina). To je zcela přirozený jev a důkaz, že výrobek neobsahuje zahušťovadla, která by syrovátku mechanicky udržela uvnitř struktury. Syrovátku nevyhazujte, je plná minerálů a bílkovin.

2. Jogurt zrající v tanku (krémový / míchaný)

Mléko zraje ve velkých procesních tancích. Teprve po zahuštění se výsledný jogurt promíchá, čímž získá hladkou, krémovou a polotekutou konzistenci, a následně se plní do kelímků. Pokud je vyroben poctivě bez přidaných škrobů, je nutričně stejně hodnotný jako jogurt zrající v kelímku. Je však náchylnější k tomu, že do něj méně poctiví výrobci schovají zahušťovadla, aby krémovost podpořili uměle.

Triky s ovocnou složkou: Proč jsou ochucené jogurty největším rizikem?

Zatímco u bílých jogurtů si výrobci kvůli přísnější kontrole a povědomí zákazníků nedovolí podvádět tak často, u ovocných a ochucených variant se stavidla potravinářské tvořivosti otevírají naplno.

Slovo škrob se v drtivé většině případů skrývá právě v takzvané „ovocné složce“. Když si koupíte jahodový jogurt, legislativa sice nařizuje, že v něm musí být ovoce, ale neurčuje, kolik ho má být v samotném základu. Výrobci proto vytvoří levnou ovocnou zavařeninu (tzv. přípravek), která se skládá z vody, cukru, trochy ovocné drti, aromat, barviv (např. z červené řepy) a právě modifikovaného kukuřičného škrobu.

Tento mix se pak smíchá s bílým jogurtovým základem. Výsledkem je, že sice jíte produkt s nápisem „Jahodový“, ale reálný podíl jahod v kelímku tvoří často méně než 5 procent. Zbytek chuti a textury obstarává chemie a škrobová kaše.

Co způsobí naředěný jogurt ve vašem těle?

Může se zdát, že konzumace trochy škrobu v jogurtu nestojí za řeč. Z dlouhodobého hlediska se však takovým nákupem ochuzujete o to nejdůležitější.

  • Narušení střevního mikrobiomu: Poctivý jogurt obsahuje miliony živých bakterií, které přežívají cestu žaludkem a pomáhají udržovat zdravé trávení a imunitu. V jogurtech, které jsou plné stabilizátorů a prošly kvůli prodloužení trvanlivosti vysokou tepelnou úpravou (termizací), tyto bakterie často vůbec nepřežijí. Jíte tak mrtvou hmotu.
  • Rychlý hlad a výkyvy cukru: Modifikovaný škrob je komplexní sacharid s vysokým glykemickým indexem. Zatímco poctivý tučný jogurt vás díky kombinaci bílkovin a zdravých tuků zasytí na několik hodin, jogurt zahuštěný škroby a doslazený cukrem způsobí prudký nárůst hladiny glukózy v krvi. Následuje rychlý pád a vy dostanete hlad nebo chuť na sladké už půl hodiny po dojedeni kelímku.
  • Špatné vstřebávání vápníku: Aby lidské tělo dokázalo efektivně využít vápník z mléčných výrobků, potřebuje k tomu přirozený mléčný tuk a vitamin D. Pokud kupujete nízkotučné produkty nastavené škrobem, vápník vaším tělem pouze projde bez většího užitku.
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