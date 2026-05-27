Do Česka chce vstoupit další známý americký řetězec. Tentokrát však nejde o burgery ani kuřecí speciality, ale o sladké donuty. Zájem o český trh projevila společnost Krispy Kreme, která patří mezi nejznámější donutové značky na světě.
Otevření první české pobočky by se mohlo stihnout ještě letos, případně začátkem příštího roku. „Dívají se na český trh, seriózně zde prověřují možnosti,“ prozradil Hospodářským novinámJan Kotrbáček, partner poradenské společnosti Cushman & Wakefield, do jejíž agendy patří pronájem maloobchodních prostor ve střední a východní Evropě.
Krispy Kreme vznikla v roce 1937 v Severní Karolíně a postupně se rozrostla do desítek zemí světa. Značka je známá především svými glazovanými donuty, které často prodává teplé přímo z výroby.
Řetězec dnes provozuje tisíce provozoven po celém světě, výrazné postavení má vedle Spojených států také ve Velké Británii, Asii či na Blízkém východě. V posledních letech pokračuje i v evropské expanzi.
V Česku v posledních měsících vyvolalo velkou pozornost otevření prvních restaurací Popeyes a Five Guys, které přilákaly dlouhé fronty zákazníků. Ti byli v mnoha případech ochotni čekat na otevření pobočky desítky hodin. Před pobočkou Popeyes v Brně vydržel první z nich čekat přes 26 hodin.