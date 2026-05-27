Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po Popeyes a Five Guys přichází sladký útok. Do Česka míří Krispy Kreme

Autor:
  14:54
Milovníci rychlého občerstvení se mohou brzy těšit na další známou americkou značku. Po burgerech a smaženém kuřeti přichází na řadu sladké donuty. Řetězec Krispy Kreme podle Hospodářských novin prověřuje možnosti vstupu do Česka. První pobočka by mohla vzniknout už během několika měsíců.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Do Česka chce vstoupit další známý americký řetězec. Tentokrát však nejde o burgery ani kuřecí speciality, ale o sladké donuty. Zájem o český trh projevila společnost Krispy Kreme, která patří mezi nejznámější donutové značky na světě.

Otevření první české pobočky by se mohlo stihnout ještě letos, případně začátkem příštího roku. „Dívají se na český trh, seriózně zde prověřují možnosti,“ prozradil Hospodářským novinámJan Kotrbáček, partner poradenské společnosti Cushman & Wakefield, do jejíž agendy patří pronájem maloobchodních prostor ve střední a východní Evropě.

Popeyes a Burger King pod jednou střechou. V Praze vznikl unikátní koncept

Krispy Kreme vznikla v roce 1937 v Severní Karolíně a postupně se rozrostla do desítek zemí světa. Značka je známá především svými glazovanými donuty, které často prodává teplé přímo z výroby.

Řetězec dnes provozuje tisíce provozoven po celém světě, výrazné postavení má vedle Spojených států také ve Velké Británii, Asii či na Blízkém východě. V posledních letech pokračuje i v evropské expanzi.

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

V Česku v posledních měsících vyvolalo velkou pozornost otevření prvních restaurací Popeyes a Five Guys, které přilákaly dlouhé fronty zákazníků. Ti byli v mnoha případech ochotni čekat na otevření pobočky desítky hodin. Před pobočkou Popeyes v Brně vydržel první z nich čekat přes 26 hodin.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil

Test kolových nápojů

Kolové nápoje patří mezi stálice českých nákupních košíků. Vypadají podobně, chutnají sladce a mnoho lidí je kupuje automaticky podle značky. Jenže když je nalijete do stejných sklenic a porovnáte...

Skrytý protein ze supermarketu. 5 druhů ovoce, které podpoří svaly i hubnutí

Ilustrační snímek

Že musíte pro svaly a regeneraci jíst jen maso či tvaroh? Omyl. Správně vybrané ovoce ze supermarketu dokáže v jídelníčku divy, aniž by zatížilo vaše tělo tuky a peněženku drahými doplňky. Objevte...

Za cenu kopečku zmrzliny zasytí až osm lidí. Tradiční báleše znovu dobývají české kuchyně

Maminčiny báleše - recept z Horňácka

Nadýchané, jednoduché a překvapivě levné. Slovácké báleše, někdy také beleše, patří mezi tradiční jídla, která vznikla z několika základních surovin a přesto dokázala nasytit celou rodinu. Na kolik...

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Vitamin D patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy, hlavně v zimě, kdy ho lidé doplňují kvůli imunitě, kostem i únavě. Málokdo ale ví, že jeho účinek nezávisí jen na dávce, ale i na tom, s čím ho...

Po Popeyes a Five Guys přichází sladký útok. Do Česka míří Krispy Kreme

Australská policie dopadla ženu, která je podezřelá, že ukradla dodávku vezoucí...

Milovníci rychlého občerstvení se mohou brzy těšit na další známou americkou značku. Po burgerech a smaženém kuřeti přichází na řadu sladké donuty. Řetězec Krispy Kreme podle Hospodářských novin...

27. května 2026  14:54

Plesňáky vyjdou jen na 12 korun za porci. Dřív běžné jídlo, dnes rarita

Lokše s mákem a švestkovými povidly

Česká kuchyně skrývá řadu receptů, které se z generace na generaci předávaly spíše ústně než přes kuchařky. Jedním z nich jsou i tradiční plesňáky, které byly dříve považovány za jídlo chudých. Toto...

27. května 2026  11:45

Obchodní řetězec jde po Pepco, Action i Sinsay: tohle o něm musíte vědět

Ilustrační snímek

V sousedním Polsku se brzy otevřou nové obchody Shockprice. Sází na co nejnižší ceny a mají konkurovat známým maloobchodním řetězcům, jako jsou Pepco, Action i Sinsay. Co v nich zákazníci najdou a...

27. května 2026  8:30

Za stovku i trojnásobek. Kolik letos stojí jahody na trhu, farmě či v obchodě

Sběr jahod ve Skrbeni na Olomoucku.

S teplým počasím opět přichází čas barevného šťavnatého ovoce, kterého se nám přes zimu úplně nedostávalo. Mezi ty nejoblíbenější patří bezesporu jahody. Na pultech stánků či obchodů zákazníci zatím...

27. května 2026  6:30

Kaufland prodává mléko za osm korun, Tesco za devět. Zmapovali jsme největší akce týdne

Regál s mlékem v obchodě Whole Foods v Bethesdě ve státě Maryland (14. února...

Tento týden se obchody zaplněni akcemi na základní potraviny. Extrémně levně seženete mléko, cukr a vejce. Litr polotučného mléka koupíte v Kauflandu v akci za osm korun. V Tescu jej pak seženete o...

27. května 2026

KFC opět otevřelo. Zákazníky se snaží nalákat na limitku

KFC vrátilo oblíbenou limitku.

KFC po roce vrátilo oblíbenou limitovanou edici Caesar. Do nabídky znovuotevřených restaurací se vrátil klasický salát, bagel, twister i hranolky s dresinkem. Řetězec se zákazníky snaží nalákat na...

26. května 2026  17:21

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom května a června společně s teplým počasím znamená jediné. Pomalu nastává sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a první farmy hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

26. května 2026  17:17

Kdy brát vitamin D, aby opravdu fungoval? Lékaři upozorňují na častou chybu

Mezi potraviny bohaté na vitamin D patří například tučné ryby vejce a mléčné...

Vitamin D patří mezi nejčastěji užívané doplňky stravy, hlavně v zimě, kdy ho lidé doplňují kvůli imunitě, kostem i únavě. Málokdo ale ví, že jeho účinek nezávisí jen na dávce, ale i na tom, s čím ho...

26. května 2026  11:45

Albert stahuje z prodeje eidam. Oblíbený sýr neprošel kontrolou, lidé ho mohou vrátit

Kromě potravin se snaží v prodejně upozorňovat také na zbytečné plýtvání...

Řetězec Albert upozornil zákazníky na stažení strouhaného eidamu z prodeje kvůli nevyhovujícím laboratorním výsledkům. Zákazníci mohou výrobek vrátit na prodejně a získat zpět peníze. Musí však...

26. května 2026  10:02

Horské, silniční nebo gravel? Srovnali jsme modely z Decathlonu i dalších značek

iDNES Premium rozdává kola za milion korun

Silniční, horské nebo gravel? Výběr kola dnes není jen otázkou stylu jízdy, ale i rozpočtu, servisu a budoucích nákladů. Proč stojí základní silnička o polovinu víc než horské kolo a kolik si musíte...

26. května 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Není voda jako voda: Poznáte, co opravdu pijete?

Láhev s vodou jako to nejpřirozenější osvěžení za volantem? Zajisté. Ale rovněž...

Minerálka, pramenitá voda, ochucená, filtrovaná nebo z kohoutku. Nabídka nápojů je dnes obrovská a ne každý se v ní dokáže orientovat. Některé vody se hodí pro každodenní pití, jiné po sportovním...

vydáno 26. května 2026

Vlastní rajčata a domácí vajíčka bez otročiny. Systémy budou pracovat za vás

Jak na renovaci starého skleníku

Cesta za vlastními křupavými rajčaty a domácími vajíčky nemusí znamenat otročinu a ranní vstávání před šestou. Moderní technologie dnes nabízejí levná a geniálně jednoduchá řešení, která ochrání vaši...

25. května 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.