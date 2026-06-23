Na první pohled vypadají jako miniaturní dim sum knedlíčky z menu asijské restaurace. Jde o měkké antistresové hračky, které se po zmáčknutí vracejí do původního tvaru. Prodávají se navíc v uzavřených baleních, takže děti předem nevědí, jakou barvu nebo variantu knedlíčku dostanou. A právě to je podle expertů klíč k úspěchu.
Co mohou děti v balení najít?
Za popularitou stojí hlavně sociální sítě. Krátká videa s rozbalováním knedlíčků zaplavila platformy jako TikTok i YouTube, kde lidé sdílejí moment překvapení a hledají vzácné kousky.
Podle britských varování, na která upozornila i BBC, se část levnějších napodobenin může lišit kvalitou i složením. U některých produktů se řešily i chemické pachy nebo nevhodné materiály.
V Česku se mačkací knedlíčky objevují hlavně v asijských večerkách a menších obchodech. S rostoucí poptávkou se ale na trhu začínají objevovat i levnější napodobeniny, které nemusí splňovat bezpečnostní standardy. Originální hračky vyrábí například britská firma RMS International pod značkou Crazy Fun a jejich cena se běžně pohybuje v řádu stovek korun. Vzácnější kusy se na bazarech prodávají i za tisíce. Padělky se často poznají podle horšího zpracování, bývají lehčí, lepkavější a chybí jim označení výrobce na spodní straně košíčku.
Podle expertů je ale jisté jedno. Popularita podobných hraček roste raketově, ale stejně rychle obvykle zase opadne. Do té doby ale platí, že v některých dětských pokojích se místo plyšáků hromadí malé bambusové košíčky plné knedlíčků.
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