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Po Labubu dorazily mačkací knedlíčky. Děti šílí, odborníci ale varují

Natálie Brabcová
  11:45

Mačkací knedlíčky připomínající čínské dim sum se staly novým hitem mezi dětmi. | foto: instagramový účet: @cases_.al

Ještě nedávno to byla panenka Labubu, dnes se v dětských pokojích mačkají něco, co vypadá spíš jako objednávka z asijské restaurace než hračka. Malé knedlíčky v bambusových košíčcích mizí z regálů i e-shopů rychlostí, kterou rodiče úplně nestíhají chápat. A spolu s nadšením přichází i první varování. Ne všechno, co je roztomilé a virální, je také bezpečné.

Na první pohled vypadají jako miniaturní dim sum knedlíčky z menu asijské restaurace. Jde o měkké antistresové hračky, které se po zmáčknutí vracejí do původního tvaru. Prodávají se navíc v uzavřených baleních, takže děti předem nevědí, jakou barvu nebo variantu knedlíčku dostanou. A právě to je podle expertů klíč k úspěchu.

Co mohou děti v balení najít?

  • běžný barevný knedlíček
  • méně častou duhovou variantu
  • vzácný holografický kousek
  • extrémně vzácný třpytivý knedlíček

Za popularitou stojí hlavně sociální sítě. Krátká videa s rozbalováním knedlíčků zaplavila platformy jako TikTok i YouTube, kde lidé sdílejí moment překvapení a hledají vzácné kousky.

Podle britských varování, na která upozornila i BBC, se část levnějších napodobenin může lišit kvalitou i složením. U některých produktů se řešily i chemické pachy nebo nevhodné materiály.

V Česku se mačkací knedlíčky objevují hlavně v asijských večerkách a menších obchodech. S rostoucí poptávkou se ale na trhu začínají objevovat i levnější napodobeniny, které nemusí splňovat bezpečnostní standardy. Originální hračky vyrábí například britská firma RMS International pod značkou Crazy Fun a jejich cena se běžně pohybuje v řádu stovek korun. Vzácnější kusy se na bazarech prodávají i za tisíce. Padělky se často poznají podle horšího zpracování, bývají lehčí, lepkavější a chybí jim označení výrobce na spodní straně košíčku.

Na první pohled vypadají jako jídlo z asijské restaurace. Ve skutečnosti jde o...
Antistresové hračky ve tvaru knedlíčků se prodávají v bambusových košíčcích...
Součástí trendu je i hledání vzácných verzí. Nejcennější jsou třpytivé a duhové...

Podle expertů je ale jisté jedno. Popularita podobných hraček roste raketově, ale stejně rychle obvykle zase opadne. Do té doby ale platí, že v některých dětských pokojích se místo plyšáků hromadí malé bambusové košíčky plné knedlíčků.

Máte doma některou z těchto 30 hraček? Sběratelé za ně platí desetitisíce
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