Po 25 letech ho opustila kvůli dortu. Stačil jediný snědený kousek

Natálie Brabcová
  8:30
Měl to být romantický víkend k 25. výročí svatby. Ráno ale žena zjistila, že její poslední kousek cheesecakeu zmizel. A spolu s ním i důvod pokračovat v manželství.

Na první pohled to zní absurdně. Rozpad manželství kvůli dortu? Jenže internet se po zveřejnění příběhu rychle rozdělil na dva tábory. Zatímco jedni se smáli, že jde o nejdražší cheesecake v historii vztahů, druzí okamžitě pochopili, že vůbec nešlo o dezert.

Žena svůj příběh popsala na Redditu. S manželem byli spolu 25 let a jejich vztah už delší dobu nefungoval. Spali odděleně a hádali se. Výroční víkend měl být pokusem vztah zachránit.

Jenže během romantického víkendu přišla situace, která v ní něco zlomila.

Objednala si cheesecake, pár soust si nechala na ráno a šla spát. Jenže když se probudila, dort byl pryč. Manžel ho v noci snědl a podle jejího vyprávění se tomu ještě smál.

A právě to byl podle ní problém.

„Najednou jsem si uvědomila, že celý život dostávám jen drobky,“ napsala žena. Popsala roky, kdy se starala o domácnost, děti, finance i manželův život, zatímco sama měla pocit, že je pro něj až na posledním místě.

A právě proto tento příběh tolik rezonuje. Ne kvůli dortu samotnému, ale kvůli chvíli, kdy si člověk uvědomí, že už nechce v životě jen drobky, ale konečně i celý dort.

