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Plná spíž a ani koruna navíc? Češi objevili geniální trik na zavařování

Veronika Reicheltová
  8:30
Sice o něco menší, ale chuťově skvělé. Jarní mrazy a sucho se sice letos...

Sice o něco menší, ale chuťově skvělé. Jarní mrazy a sucho se sice letos podepsaly na velikosti plodů, zájemce v České Bělé to ale neodrazuje. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Lidé si sbírají česnek na poli v Martinicích na Kroměřížsku. (červen 2026)
Samosběr jahod ve Lhotě pod Libčany u Hradce Králové (9. června 2026).
Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku...
Lidé si sbírají česnek na poli v Martinicích na Kroměřížsku. (červen 2026)
5 fotografií
Domácí zavařování k českým domácnostem prostě patří. Kdo by si rád během podzimu nepochutnal na marmeládě od babičky? Ceny v supermarketech ale dokážou přípravu zásob pořádně prodražit. Přesto existuje způsob, jak naplnit spíž úrodou za zlomek ceny, nebo dokonce úplně zadarmo.

Obsah

Samosběry čerstvé úrody

Hospodyňky dobře ví, že nejlepší zavařeniny jsou z čerstvého ovoce ze zahrady. Pokud vlastní zahradu nemáte, ale přesto toužíte po poctivých domácích džemech či kompotech, samosběry jsou ideální volbou. České sady a farmy nabízejí možnost natrhat si sezónní plody vlastníma rukama, což se výrazně propisuje do výsledné ceny.

  • Zatímco v obchodech platíte za dopravu, balení i marže řetězců, na poli či v sadech platíte jen za to, co si sami sklidíte.
  • Ceny na samosběrech tak bývají často až o 70 % nižší než v běžné obchodní síti.
  • Pokud se vám nechce ovoce sbírat, v některých ovocnářstvích nabízejí také otrhanou úrodu k přímému prodeji.

Sedm tipů na domácí zavařování. Využijte, že teď je všude plno ovoce

Kam vyrazit na samosběr ovoce?

Nasbírat si vlastní ovoce je nejen praktické, samosběr lze pojmout jako rodinný výlet. Navíc budete díky tomu mít kontrolu nad každým kouskem. Kde v Česku najdete samosběry plodin?

Jahody lidé sbírají například na poli za Velkými Bílovicemi na Břeclavsku směrem na Velké Pavlovice. Termíny oznamují na Facebooku Jahody Velké Bílovice. (27. května 2026)

Sousedská výpomoc i přebytky za odvoz

Ještě výhodnější cestou k plným sklenicím bývá využití lokálních komunit. Mnoho majitelů zahrad řeší každý rok nadúrodu, kterou sami nestíhají zpracovat ani spotřebovat.

  • Na sociální síti Facebook funguje nespočet lokálních skupin, kde lidé nabízí bedny jablek, švestek nebo meruněk za symbolickou cenu, výměnou za jiné pochutiny nebo věci, v některých případech i za pouhý odvoz.
  • Pro obě strany jde o výhodný obchod: majitelům ovoce neshnije pod stromy a vy získáte kvalitní suroviny.

Zavařte třešně s angreštem podle našich babiček: Ušetříte tisíce a chuť vás ohromí

Internetové bazary a prodej ovoce

Dalším místem, kde lze sehnat přebytky ze zahrad, jsou internetové bazary jako je Sbazar nebo Bazoš. Na těchto portálech lze koupit čerstvé ovoce přímo od zahrádkářů, prodávají se i hotové zavařeniny.

  • Oproti skupinám na sociálních sítích mají on-line inzeráty na bazarových platformách často pevně danou cenu a prodejci nechtějí smlouvat.
Srovnání cen ovoce: Nákup v obchodu, bazary, sociální sítě a samosběr
Druh ovoceNákup v obchoduSamosběrNákup online / Bazoš / FB skupinyCo se vyplatí nejvíce?Orientační úspora oproti obchodu
Jahody150 – 200 Kč60 – 90 Kč80 – 110 KčSamosběr (garance čerstvosti a kvality)60–70 %
Třešně120 – 180 Kč50 – 100 Kč30 – 60 Kč (často i za odvoz)FB skupiny / Samosběr50–100 %
Meruňky90 – 130 Kč50 – 70 Kč30 – 50 Kč (často i za odvoz)FB skupiny / Samosběr45–100 %
Švestky50 – 80 Kč20 – 35 Kč15 – 30 Kč (velmi často za odvoz)FB skupiny (přebytky ze zahrad)60–100 %
Jablka35 – 50 Kč12 – 20 Kč10 – 20 Kč (často za odvoz)FB skupiny / Samosběr60–80 %
Borůvky / Maliny300 – 400 Kč120 – 180 Kč150 – 220 KčSamosběr50–60 %

Pozor na sezónní načasování

Klíčem k nejlepším úlovkům je správné načasování a rychlá reakce. Nabídky přebytků ze zahrad se na sociálních sítích objevují ve vlnách podle toho, jak zrovna dozrávají jednotlivé druhy.

  • Samosběrové farmy zase často otevírají své brány jen na několik dní nebo do vysbírání kapacity.
  • Vyplatí se proto sledovat vybrané pěstitele i sousedské skupiny s předstihem, abyste nepropásli hlavní vlnu sklizně a stihli si rezervovat termín nebo domluvit předání.

Lidé si sbírají česnek na poli v Martinicích na Kroměřížsku. (červen 2026)

Kvalita, kterou v obchodě nekoupíte

Kromě výrazné finanční úspory má tento přístup ještě jednu obrovskou výhodu, kterou je čerstvost.

  • Ovoce nasbírané přímo ze stromu či keře zraje do posledního okamžiku na slunci, díky čemuž obsahuje nesrovnatelně více cukru a aromatických látek než plody podtržené pro dlouhou přepravu.
  • Vaše marmelády a kompoty tak budou nejen nesrovnatelně levnější, ale především chutnější a kvalitnější než jakékoliv zboží z regálu.
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