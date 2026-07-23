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Samosběry čerstvé úrody
Hospodyňky dobře ví, že nejlepší zavařeniny jsou z čerstvého ovoce ze zahrady. Pokud vlastní zahradu nemáte, ale přesto toužíte po poctivých domácích džemech či kompotech, samosběry jsou ideální volbou. České sady a farmy nabízejí možnost natrhat si sezónní plody vlastníma rukama, což se výrazně propisuje do výsledné ceny.
- Zatímco v obchodech platíte za dopravu, balení i marže řetězců, na poli či v sadech platíte jen za to, co si sami sklidíte.
- Ceny na samosběrech tak bývají často až o 70 % nižší než v běžné obchodní síti.
- Pokud se vám nechce ovoce sbírat, v některých ovocnářstvích nabízejí také otrhanou úrodu k přímému prodeji.
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Kam vyrazit na samosběr ovoce?
Nasbírat si vlastní ovoce je nejen praktické, samosběr lze pojmout jako rodinný výlet. Navíc budete díky tomu mít kontrolu nad každým kouskem. Kde v Česku najdete samosběry plodin?
Sousedská výpomoc i přebytky za odvoz
Ještě výhodnější cestou k plným sklenicím bývá využití lokálních komunit. Mnoho majitelů zahrad řeší každý rok nadúrodu, kterou sami nestíhají zpracovat ani spotřebovat.
- Na sociální síti Facebook funguje nespočet lokálních skupin, kde lidé nabízí bedny jablek, švestek nebo meruněk za symbolickou cenu, výměnou za jiné pochutiny nebo věci, v některých případech i za pouhý odvoz.
- Pro obě strany jde o výhodný obchod: majitelům ovoce neshnije pod stromy a vy získáte kvalitní suroviny.
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Internetové bazary a prodej ovoce
Dalším místem, kde lze sehnat přebytky ze zahrad, jsou internetové bazary jako je Sbazar nebo Bazoš. Na těchto portálech lze koupit čerstvé ovoce přímo od zahrádkářů, prodávají se i hotové zavařeniny.
- Oproti skupinám na sociálních sítích mají on-line inzeráty na bazarových platformách často pevně danou cenu a prodejci nechtějí smlouvat.
|Druh ovoce
|Nákup v obchodu
|Samosběr
|Nákup online / Bazoš / FB skupiny
|Co se vyplatí nejvíce?
|Orientační úspora oproti obchodu
|Jahody
|150 – 200 Kč
|60 – 90 Kč
|80 – 110 Kč
|Samosběr (garance čerstvosti a kvality)
|60–70 %
|Třešně
|120 – 180 Kč
|50 – 100 Kč
|30 – 60 Kč (často i za odvoz)
|FB skupiny / Samosběr
|50–100 %
|Meruňky
|90 – 130 Kč
|50 – 70 Kč
|30 – 50 Kč (často i za odvoz)
|FB skupiny / Samosběr
|45–100 %
|Švestky
|50 – 80 Kč
|20 – 35 Kč
|15 – 30 Kč (velmi často za odvoz)
|FB skupiny (přebytky ze zahrad)
|60–100 %
|Jablka
|35 – 50 Kč
|12 – 20 Kč
|10 – 20 Kč (často za odvoz)
|FB skupiny / Samosběr
|60–80 %
|Borůvky / Maliny
|300 – 400 Kč
|120 – 180 Kč
|150 – 220 Kč
|Samosběr
|50–60 %
Pozor na sezónní načasování
Klíčem k nejlepším úlovkům je správné načasování a rychlá reakce. Nabídky přebytků ze zahrad se na sociálních sítích objevují ve vlnách podle toho, jak zrovna dozrávají jednotlivé druhy.
- Samosběrové farmy zase často otevírají své brány jen na několik dní nebo do vysbírání kapacity.
- Vyplatí se proto sledovat vybrané pěstitele i sousedské skupiny s předstihem, abyste nepropásli hlavní vlnu sklizně a stihli si rezervovat termín nebo domluvit předání.
Kvalita, kterou v obchodě nekoupíte
Kromě výrazné finanční úspory má tento přístup ještě jednu obrovskou výhodu, kterou je čerstvost.
- Ovoce nasbírané přímo ze stromu či keře zraje do posledního okamžiku na slunci, díky čemuž obsahuje nesrovnatelně více cukru a aromatických látek než plody podtržené pro dlouhou přepravu.
- Vaše marmelády a kompoty tak budou nejen nesrovnatelně levnější, ale především chutnější a kvalitnější než jakékoliv zboží z regálu.