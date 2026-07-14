Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Plesnivý sýr z boku jen neodřezávejte: Toto je důvod, proč musí letět do koše celý balíček

Autor:
  11:45

Sýr | foto: Canva.com

Malý flíček plísně na sýru nemusí být jen povrchový problém. Neviditelná vlákna i toxiny se mohou šířit hlouběji, než se zdá, proto je bezpečnější vyhodit celé balení.

Obsah

Neviditelná síť v nitru mléčného výrobku

Nevíte, proč je odřezávání plísně zlozvykem? Podívejme se to z biologického hlediska. Co lidské oko identifikuje jako plíseň, sametový, šedivý, zelený nebo bílý povlak, je ve skutečnosti již finální stadium vývoje. Jde o rozmnožovací orgány, které produkují spory.

Samotné tělo plísně, odborně nazývané podhoubí nebo mycelium, je tvořeno mikroskopickými, pouhým okem naprosto neviditelnými vlákny. Tato vlákna prorůstají strukturou potraviny podobně jako kořeny stromu hluboko do půdy. V momentě, kdy se na povrchu sýra objeví barevný flíček, je vnitřek bloku v okolí tohoto místa a často i v celém objemu již dávno protkán neviditelnou sítí plísňových vláken.

Sýry mají sice pevnou strukturu, ale zároveň obsahují vysoké procento vlhkosti a tuku, což je pro růst mikroskopických hub ideální živná půda. Měkké sýry, jako je mozzarella, ricotta nebo tavené sýry, propustí plíseň do celého svého objemu během několika málo hodin. U tvrdých sýrů je postup pomalejší, avšak u běžně kupovaných blokových sýrů s obsahem tuku kolem 30 až 45 procent, které tvoří základ české kuchyně, je prorůstání velmi rychlé.

Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší

Mykotoxiny: Tichý jed, který nezničíte ani teplem

Největší hrozbou pro lidský organismus není plíseň jako taková, ale produkty její látkové výměny – mykotoxiny. Jde o toxické chemické sloučeniny, které některé druhy plísní vylučují do okolního prostředí, aby si zajistily dominantní postavení vůči bakteriím. Prezentovat tyto látky jako pouhý důvod k jednorázové nevolnosti by bylo hrubým podceněním situace.

Mezi nejčastější mykotoxiny produkované běžnými skladištními plísněmi patří aflatoxiny a ochratoxin A. Tyto látky mají prokazatelně karcinogenní, mutagenní a imunosupresivní účinky. To znamená, že:

  • Poškozují játra a ledviny: Tyto orgány fungují jako filtry lidského těla a toxiny se v nich usazují.
  • Oslabují imunitní systém: Dlouhodobý přísun i malého množství toxinů snižuje obranyschopnost těla vůči běžným infekcím.
  • Působí kumulativně: Mykotoxiny se z těla neodbourávají hned. V organismu se sčítají a vážné zdravotní problémy mohou vyvolat až po několika letech nenápadné konzumace.

Mnoho lidí žije v omylu, že pokud plesnivý sýr tepelně zpracuje, riziko eliminují. Teplota sice dokáže zahubit živé spory plísní, ale strukturu mykotoxinů nijak neporuší. Tyto toxiny jsou extrémně stabilní a spolehlivě přežijí vaření, pečení i sterilizaci.

Albert stahuje z prodeje eidam. Oblíbený sýr neprošel kontrolou, lidé ho mohou vrátit

Proč nefunguje „odříznout dva centimetry“?

V minulosti se tradovalo pravidlo, že u velmi tvrdých sýrů stačí odříznout napadené místo s dostatečným přesahem (zhruba dva centimetry) do zdravé tkáně. V domácích podmínkách běžného spotřebitele je však toto pravidlo v podstatě nerealizovatelné a nebezpečné z následujících důvodů:

  • Kontaminace nože a prkénka: Při samotném řezu nožem projedete skrze plesnivé ložisko. Mikroskopické spory ulpí na čepeli a vy je dalším tahem nože sami aktivně zanesete hluboko do té části sýra, kterou jste původně považovali za čistou.
  • Šíření vzduchem: Jakmile s plísní manipulujete, do ovzduší kuchyně se uvolní miliony neviditelných spor. Ty okamžitě kontaminují pracovní plochu, ostatní potraviny nebo vnitřní prostory chladničky.
  • Odhad hloubky je nemožný: Bez laboratorního mikroskopu nikdo nedokáže určit, kam až neviditelná vlákna (hyfy) uvnitř struktury sýra dorazila. Co vypadá jako zdravá žlutá hmota, může být již plné toxinů.

Viry, bakterie a další původci nemocí. Kdo za co může a jak se léčí

Přehled rizik u různých druhů sýrů

Ne každý mléčný výrobek reaguje na přítomnost plísně stejně. Následující tabulka přehledně ukazuje, jak se zachovat u konkrétních typů sýrů a jaké riziko s sebou nese ignorování doporučení.

Typ sýraPříkladRychlost šíření plísněSprávný postup při nálezu plísněÚroveň zdravotního rizika
Měkké a čerstvé sýryMozzarella, Ricotta, Cottage, tavené sýryExtrémně rychlá (hodiny)Okamžitě vyhodit celý balíčekVelmi vysoká (akutní otravy)
Plátkované sýryEidam (plátky), Gouda (plátky)Velmi rychlá (vzduchové kapsy mezi plátky)Okamžitě vyhodit celé baleníVysoká
Polotvrdé sýry (blok)Běžný Eidam, Čedar, MadelandStředně rychlá (dny)Vyhodit celý blok (domácí ořez je rizikový)Střední až vysoká
Sýry s ušlechtilou plísníHermelín, Camembert, Niva, RoquefortKontrolovaná (původní kultura)Vyhodit, pokud se objeví cizí plíseň (černá, růžová, šedá)Vysoká (při divoké kontaminaci)
Extrémně tvrdé sýryPravý Parmazán, Grana PadanoVelmi pomaláBezpečnější je vyhoditNízká až střední

Ušlechtilá plíseň versus divoký vetřelec

Častým argumentem obhajujícím konzumaci okrájeného sýra bývá existence výrobků jako Hermelín, Roquefort nebo Niva. Ušlechtilé plísně (například Penicillium camemberti nebo Penicillium roqueforti) byly vyšlechtěny tak, aby sýru dodávaly specifickou chuť a texturu. Tyto kmeny neprodukují lidskému zdraví nebezpečné mykotoxiny.

Pokud se však na sýru s ušlechtilou plísní (např. na povrchu Hermelínu) objeví jiný druh plísně, typicky chlupatá černá, zářivě žlutá nebo růžová skvrna, znamená to, že produkt byl napaden divokou, nekontrolovanou kulturou z vnějšího prostředí. V takovém případě ztrácí ochranu původní ušlechtilé plísně a celý sýr musí bez milosti zamířit do odpadkového koše.

Test rostlinných imitací sýrů: Chybějí bílkoviny i rozumný důvod, proč je jíst

Jak správně skladovat sýry a předcházet ztrátám

Nejlepším způsobem, jak nemuset vyhazovat peníze za zkažené potraviny, je prevence. Chladnička sama o sobě není sterilní prostředí, a pokud v ní sýry skladujete nesprávně, dáváte plísním zelenou.

  • Původní obal vyměňte: Jakmile sýr v bloku otevřete, nenechávejte ho v původní tenké fólii. Pod ní se snadno sráží vlhkost, což je akcelerátor růstu plísní.
  • Používejte voskovaný papír: Ideální je zabalit sýr do speciálního sýrařského nebo voskovaného papíru a následně ho vložit do čisté, větratelné dózy. Sýr potřebuje dýchat, ale nesmí vyschnout.
  • Čistota chladničky: Pravidelně vymývejte chladničku octovou vodou, která spolehlivě ničí spory plísní usazené na stěnách a policích.
  • Nekupujte do zásoby: Velká rodinná balení sýrů v akci sice vypadají lákavě pro peněženku, ale pokud je nedokážete spotřebovat do tří dnů od otevření, riziko kontaminace rapidně roste.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl vyslyšel prosby zákazníků. Zlevnil chladicí box Crivit, vydrží až 20 hodin

Crivit Elektrický chladicí box CEK 29 C1 | Zdroj: skrblik.cz

Lidl vyslyšel prosby zákazníků a zlevnil oblíbený elektrický chladicí box. Pořídíte jej v akci za pouhých 999 korun. V boxu převezete dvoulitrové lahve, vydrží chladit až dvacet hodin a můžete jej...

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si ve Španělsku?

Velké domy s komunitně sdíleným prostorem k obývání, už ve Španělska téměř...

Španělsko patří mezi nejoblíbenější letní destinace. V praxi ale dokáže překvapit víc, než se může na první pohled zdát. Víte třeba, jak si objednat v restauraci, nebo jak je to s dálničními poplatky...

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

Plesnivý sýr z boku jen neodřezávejte: Toto je důvod, proč musí letět do koše celý balíček

sýr

Malý flíček plísně na sýru nemusí být jen povrchový problém. Neviditelná vlákna i toxiny se mohou šířit hlouběji, než se zdá, proto je bezpečnější vyhodit celé balení.

14. července 2026  11:45

Do Česka míří diskont MR. DIY. Slibuje tisíce věcí za pár korun

Květnové otevřené polské pobočky MR. D.I.Y. Nyní se chystá i do Česka.

Na konci léta v Česku otevřou první pobočky obchodů MR. DIY s cenově dostupným vybavením pro domácnost, kosmetikou či drobnou elektronikou. Malajsijský diskontní řetězec hodlá zaútočit hned na...

14. července 2026  8:30

KVÍZ: Prázdninový speciál: Nakoupíte si v Polsku?

Polskou cestu zakončujeme ve Gdaňsku, jednom z nejkrásnějších měst severní...

Polsko láká Čechy na levnější potraviny, drogerii i nákupy ve velkých řetězcích. Ačkoliv to za hranicemi mnohdy vypadá téměř stejně, ne všechno funguje jako u nás. Vyznáte se v polských názvech...

vydáno 14. července 2026

Kupujete na gril krásné růžové maso? Právě proto máte na talíři tuhou podrážku

Řezník v obchodě v polském městě Gdyně aranžuje hovězí maso.

Hledáte v obchodě dokonale libové, růžové maso bez kapky tuku? Pro letní grilování je to ta nejspolehlivější cesta ke zklamání. Zjistěte, proč jsou zdánlivé vady krásy ve skutečnosti zárukou té...

13. července 2026  15:20

Čabajková, koprová i „Já nevím“: Češi propadli šíleným příchutím zmrzliny

V brněnské kavárně si pochutnáte na 48 druzích zmrzliny. Nabízí i čabajkovou či...

Cukrárny a kavárny po celém Česku se předhánějí v tom, kdo přijde s originálnější příchutí. Letos to na plné čáře vyhrálo Brno a kavárna, která se experimentování opravdu nebojí. Zákazníkům nabízí...

13. července 2026  11:45

Nejlepší kamado grily 2026: Proč na ně nedají dopustit i šéfkuchaři?

Kamado gril. Vytvořeno za pomoci AI.

Kamado grily se z původně okrajové speciality proměnily v absolutní symbol moderního outdoorového vaření. Tento specifický keramický gril vejčitého tvaru, jehož princip vychází z tisíce let starých...

13. července 2026  8:30

Lidl zlevnil populární tepovač Parkside, oblíbený po celém světě. Komu se vyplatí?

Lidl zlevnil Parkside Tepovač PWS 20 F5 na 1 499 korun.

Chystáte se na čištění koberců či auta? Lidl zlevnil multifunkční tepovač Parkside PWS 20 F5 na neuvěřitelných 1 499 Kč. Podívali jsme se na jeho parametry, hodnocení zákazníků a srovnání s profi...

13. července 2026

Proč zero limonády brzdí shazování kil? Oklamaný mozek si kalorie vyžádá jinde

Nápoje zero, light a bez cukru

Regály obchodů plní zero a light limonády bez kalorií. Na první pohled jde o chytrý kompromis, jak si užít sladkou chuť a nepřibrat. Jenže lidské tělo není kalkulačka. Proč mohou nápoje se sladidly...

12. července 2026  15:20

Nenechte se napálit: vlak do Chorvatska překvapuje cenou, ale autem ušetříte balík

Cesty do Dubrovníku a na poloostrov Pelješač (na snímku) se nemusíte obávat.

Chystáte se s rodinou k Jadranu? Podívali jsme se na reálné náklady cesty z Prahy do Rijeky v srpnu 2026, kam se nově dostanete i vlakem Adriatic Express. Který dopravní prostředek vám na cestě do...

12. července 2026  11:45

Fotky z mobilu vytiskne za 5 sekund a bez inkoustu: Tiskárna do kapsy z Lidlu teď za polovic

Lidl nabízí mini kapesní tiskárnu Tronic za 399,90 korun.

Lidl zlevnil kapesní tiskárnu TRONIC na 399 Kč. Bezinkoustový parťák vytiskne momentky z mobilu za pár sekund, má skvělou aplikaci a je to jasný hit na prázdniny, se kterým děti zabavíte i na dlouhé...

12. července 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Nachytají vás na houbách? Ověřte si, jak obstojíte

Ilustrační snímek

Začala sezóna hub a spolu s ní sběratelský maratón houbařů. Stále se však najde spousta lidí, kteří si pro houby raději zajdou do obchodu nebo na trhy. Jejich nákup ale nemusí být vždy jednoduchý....

vydáno 12. července 2026

Velký podvod s krabičkovými dietami: platíte za prémiové jídlo, či levné meníčko?

krabičková dieta

Krabičkové diety slibují úsporu času i vysněnou postavu. Za celodenní menu ale můžete dát i patnáct tisíc korun měsíčně. Jak v záplavě nabídek odhalit nepoctivé gastro provozy a za co se naopak...

11. července 2026  15:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.