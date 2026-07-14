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Neviditelná síť v nitru mléčného výrobku
Nevíte, proč je odřezávání plísně zlozvykem? Podívejme se to z biologického hlediska. Co lidské oko identifikuje jako plíseň, sametový, šedivý, zelený nebo bílý povlak, je ve skutečnosti již finální stadium vývoje. Jde o rozmnožovací orgány, které produkují spory.
Samotné tělo plísně, odborně nazývané podhoubí nebo mycelium, je tvořeno mikroskopickými, pouhým okem naprosto neviditelnými vlákny. Tato vlákna prorůstají strukturou potraviny podobně jako kořeny stromu hluboko do půdy. V momentě, kdy se na povrchu sýra objeví barevný flíček, je vnitřek bloku v okolí tohoto místa a často i v celém objemu již dávno protkán neviditelnou sítí plísňových vláken.
Sýry mají sice pevnou strukturu, ale zároveň obsahují vysoké procento vlhkosti a tuku, což je pro růst mikroskopických hub ideální živná půda. Měkké sýry, jako je mozzarella, ricotta nebo tavené sýry, propustí plíseň do celého svého objemu během několika málo hodin. U tvrdých sýrů je postup pomalejší, avšak u běžně kupovaných blokových sýrů s obsahem tuku kolem 30 až 45 procent, které tvoří základ české kuchyně, je prorůstání velmi rychlé.
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Mykotoxiny: Tichý jed, který nezničíte ani teplem
Největší hrozbou pro lidský organismus není plíseň jako taková, ale produkty její látkové výměny – mykotoxiny. Jde o toxické chemické sloučeniny, které některé druhy plísní vylučují do okolního prostředí, aby si zajistily dominantní postavení vůči bakteriím. Prezentovat tyto látky jako pouhý důvod k jednorázové nevolnosti by bylo hrubým podceněním situace.
Mezi nejčastější mykotoxiny produkované běžnými skladištními plísněmi patří aflatoxiny a ochratoxin A. Tyto látky mají prokazatelně karcinogenní, mutagenní a imunosupresivní účinky. To znamená, že:
- Poškozují játra a ledviny: Tyto orgány fungují jako filtry lidského těla a toxiny se v nich usazují.
- Oslabují imunitní systém: Dlouhodobý přísun i malého množství toxinů snižuje obranyschopnost těla vůči běžným infekcím.
- Působí kumulativně: Mykotoxiny se z těla neodbourávají hned. V organismu se sčítají a vážné zdravotní problémy mohou vyvolat až po několika letech nenápadné konzumace.
Mnoho lidí žije v omylu, že pokud plesnivý sýr tepelně zpracuje, riziko eliminují. Teplota sice dokáže zahubit živé spory plísní, ale strukturu mykotoxinů nijak neporuší. Tyto toxiny jsou extrémně stabilní a spolehlivě přežijí vaření, pečení i sterilizaci.
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Proč nefunguje „odříznout dva centimetry“?
V minulosti se tradovalo pravidlo, že u velmi tvrdých sýrů stačí odříznout napadené místo s dostatečným přesahem (zhruba dva centimetry) do zdravé tkáně. V domácích podmínkách běžného spotřebitele je však toto pravidlo v podstatě nerealizovatelné a nebezpečné z následujících důvodů:
- Kontaminace nože a prkénka: Při samotném řezu nožem projedete skrze plesnivé ložisko. Mikroskopické spory ulpí na čepeli a vy je dalším tahem nože sami aktivně zanesete hluboko do té části sýra, kterou jste původně považovali za čistou.
- Šíření vzduchem: Jakmile s plísní manipulujete, do ovzduší kuchyně se uvolní miliony neviditelných spor. Ty okamžitě kontaminují pracovní plochu, ostatní potraviny nebo vnitřní prostory chladničky.
- Odhad hloubky je nemožný: Bez laboratorního mikroskopu nikdo nedokáže určit, kam až neviditelná vlákna (hyfy) uvnitř struktury sýra dorazila. Co vypadá jako zdravá žlutá hmota, může být již plné toxinů.
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Přehled rizik u různých druhů sýrů
Ne každý mléčný výrobek reaguje na přítomnost plísně stejně. Následující tabulka přehledně ukazuje, jak se zachovat u konkrétních typů sýrů a jaké riziko s sebou nese ignorování doporučení.
|Typ sýra
|Příklad
|Rychlost šíření plísně
|Správný postup při nálezu plísně
|Úroveň zdravotního rizika
|Měkké a čerstvé sýry
|Mozzarella, Ricotta, Cottage, tavené sýry
|Extrémně rychlá (hodiny)
|Okamžitě vyhodit celý balíček
|Velmi vysoká (akutní otravy)
|Plátkované sýry
|Eidam (plátky), Gouda (plátky)
|Velmi rychlá (vzduchové kapsy mezi plátky)
|Okamžitě vyhodit celé balení
|Vysoká
|Polotvrdé sýry (blok)
|Běžný Eidam, Čedar, Madeland
|Středně rychlá (dny)
|Vyhodit celý blok (domácí ořez je rizikový)
|Střední až vysoká
|Sýry s ušlechtilou plísní
|Hermelín, Camembert, Niva, Roquefort
|Kontrolovaná (původní kultura)
|Vyhodit, pokud se objeví cizí plíseň (černá, růžová, šedá)
|Vysoká (při divoké kontaminaci)
|Extrémně tvrdé sýry
|Pravý Parmazán, Grana Padano
|Velmi pomalá
|Bezpečnější je vyhodit
|Nízká až střední
Ušlechtilá plíseň versus divoký vetřelec
Častým argumentem obhajujícím konzumaci okrájeného sýra bývá existence výrobků jako Hermelín, Roquefort nebo Niva. Ušlechtilé plísně (například Penicillium camemberti nebo Penicillium roqueforti) byly vyšlechtěny tak, aby sýru dodávaly specifickou chuť a texturu. Tyto kmeny neprodukují lidskému zdraví nebezpečné mykotoxiny.
Pokud se však na sýru s ušlechtilou plísní (např. na povrchu Hermelínu) objeví jiný druh plísně, typicky chlupatá černá, zářivě žlutá nebo růžová skvrna, znamená to, že produkt byl napaden divokou, nekontrolovanou kulturou z vnějšího prostředí. V takovém případě ztrácí ochranu původní ušlechtilé plísně a celý sýr musí bez milosti zamířit do odpadkového koše.
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Jak správně skladovat sýry a předcházet ztrátám
Nejlepším způsobem, jak nemuset vyhazovat peníze za zkažené potraviny, je prevence. Chladnička sama o sobě není sterilní prostředí, a pokud v ní sýry skladujete nesprávně, dáváte plísním zelenou.
- Původní obal vyměňte: Jakmile sýr v bloku otevřete, nenechávejte ho v původní tenké fólii. Pod ní se snadno sráží vlhkost, což je akcelerátor růstu plísní.
- Používejte voskovaný papír: Ideální je zabalit sýr do speciálního sýrařského nebo voskovaného papíru a následně ho vložit do čisté, větratelné dózy. Sýr potřebuje dýchat, ale nesmí vyschnout.
- Čistota chladničky: Pravidelně vymývejte chladničku octovou vodou, která spolehlivě ničí spory plísní usazené na stěnách a policích.
- Nekupujte do zásoby: Velká rodinná balení sýrů v akci sice vypadají lákavě pro peněženku, ale pokud je nedokážete spotřebovat do tří dnů od otevření, riziko kontaminace rapidně roste.