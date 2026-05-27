Plesňáky vyjdou jen na 12 korun za porci. Dřív běžné jídlo, dnes rarita

  11:45
Česká kuchyně skrývá řadu receptů, které se z generace na generaci předávaly spíše ústně než přes kuchařky. Jedním z nich jsou i tradiční plesňáky, které byly dříve považovány za jídlo chudých. Toto nenápadné jídlo z jednoduchých surovin vás však nepřekvapí jen chutí, ale hlavně tím, jak levně vyjde pro celou rodinu.
ilustrační snímek | foto: Kulinární studio MAFRA

Žádný slavný pokrm z restaurací ani moderní gastronomický trend. Prostě jen poctivé domácí jídlo, které vzniklo z toho, co bylo zrovna po ruce. Dnes už zná plesňáky jen málokdo. Ten, kdo ví, však narazil na zlatou žílu - jediným jídlem totiž může nasytit celou rodinu, navíc jen za pár kaček.

Co jsou vlastně plesňáky?

Plesňáky jsou tradiční české pečené nebo smažené placky připravované nejčastěji z kynutého či bramborového těsta. Jsou typické zejména svou jednoduchostí a výraznou chutí.

Pokud jde o název, nemusíte mít strach. Ačkoliv může znít trochu zvláště, s plísní nemá nic společného. Podle lidových výkladů vznikl spíše podle vzhledu nebo způsobu pečení.

Recept se navíc napříč kraji liší. Zatímco někde se plesňáky připravují naslano, jinde si je můžete dát nasladko, třeba místo pečiva.

Moravské přesňáky plněné husími játry

Z čeho se plesňáky dělají?

Základ těsta na plesňáky tvoří jen několik málo běžných surovin, které většinou najdete doma. Konkrétně budete potřebovat:

Právě jednoduchost receptu je jedním z důvodů, proč byly plesňáky po generace oblíbené hlavně na venkově.

Bramborové lokše s ovocným coulis

Kolik stojí plesňáky pro 4 osoby?

Jak už jsme zmínili, plesňáky byly ještě za našich babiček považovány za jídlo chudých. I dneska jde o poměrně levné jídlo, které si navíc uděláte ze surovin, které máte doma běžně po ruce.

Dávno už ho však nevnímáme jako jídlo chudých, ale spíše jako chytrou volbu pro ty, kteří nechtějí zbytečně utrácet za drahé obědy a hledají způsob, jak levně, poctivě a sytě nakrmit celou rodinu.

Na kolik by vyšly plesňáky čtyřčlennou rodinu?

SurovinaOrientační množstvíCena
Brambory1 kgcca 19,90 Kč
Hladká mouka250 gcca 2,50 Kč
Sůlmalé množstvícca 0,10 Kč
Máslo na potřenícca 40 gcca 3,20 Kč
Povidlacca 150 gcca 12 Kč
Mletý mákcca 50 gcca 8,70 Kč
Moučkový cukrcca 30 gcca 0,30 Kč
Celkemcca 47 Kč

Za čtyři porce dáte méně než padesát korun, což je méně než kolik byste zaplatili za dvě tyčinky Snickers. Ty by vás bez akce vyšly na 58 korun.

Plesňáky možná nepatří mezi nejznámější české recepty, právě v tom ale tkví jejich kouzlo. Připomínají nám totiž dobu, kdy jsme zvládli nasytit celou rodinu jednoduše, úsporně a bez zbytečného plýtvání. Za téměř nulové výdaje připravíte i hubník nebo tradiční plzeňský vošouch.

Témata: jídlo, rodina

