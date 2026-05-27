Žádný slavný pokrm z restaurací ani moderní gastronomický trend. Prostě jen poctivé domácí jídlo, které vzniklo z toho, co bylo zrovna po ruce. Dnes už zná plesňáky jen málokdo. Ten, kdo ví, však narazil na zlatou žílu - jediným jídlem totiž může nasytit celou rodinu, navíc jen za pár kaček.
Co jsou vlastně plesňáky?
Plesňáky jsou tradiční české pečené nebo smažené placky připravované nejčastěji z kynutého či bramborového těsta. Jsou typické zejména svou jednoduchostí a výraznou chutí.
Pokud jde o název, nemusíte mít strach. Ačkoliv může znít trochu zvláště, s plísní nemá nic společného. Podle lidových výkladů vznikl spíše podle vzhledu nebo způsobu pečení.
Recept se navíc napříč kraji liší. Zatímco někde se plesňáky připravují naslano, jinde si je můžete dát nasladko, třeba místo pečiva.
Z čeho se plesňáky dělají?
Základ těsta na plesňáky tvoří jen několik málo běžných surovin, které většinou najdete doma. Konkrétně budete potřebovat:
- brambory (ideálně varný typ C)
- hladkou mouku
- sůl dle chuti
- rozpuštěné máslo na potření
- povidla
- mletý mák
- cukr moučka
Právě jednoduchost receptu je jedním z důvodů, proč byly plesňáky po generace oblíbené hlavně na venkově.
Kolik stojí plesňáky pro 4 osoby?
Jak už jsme zmínili, plesňáky byly ještě za našich babiček považovány za jídlo chudých. I dneska jde o poměrně levné jídlo, které si navíc uděláte ze surovin, které máte doma běžně po ruce.
Dávno už ho však nevnímáme jako jídlo chudých, ale spíše jako chytrou volbu pro ty, kteří nechtějí zbytečně utrácet za drahé obědy a hledají způsob, jak levně, poctivě a sytě nakrmit celou rodinu.
Na kolik by vyšly plesňáky čtyřčlennou rodinu?
|Surovina
|Orientační množství
|Cena
|Brambory
|1 kg
|cca 19,90 Kč
|Hladká mouka
|250 g
|cca 2,50 Kč
|Sůl
|malé množství
|cca 0,10 Kč
|Máslo na potření
|cca 40 g
|cca 3,20 Kč
|Povidla
|cca 150 g
|cca 12 Kč
|Mletý mák
|cca 50 g
|cca 8,70 Kč
|Moučkový cukr
|cca 30 g
|cca 0,30 Kč
|Celkem
|cca 47 Kč
Za čtyři porce dáte méně než padesát korun, což je méně než kolik byste zaplatili za dvě tyčinky Snickers. Ty by vás bez akce vyšly na 58 korun.
Plesňáky možná nepatří mezi nejznámější české recepty, právě v tom ale tkví jejich kouzlo. Připomínají nám totiž dobu, kdy jsme zvládli nasytit celou rodinu jednoduše, úsporně a bez zbytečného plýtvání. Za téměř nulové výdaje připravíte i hubník nebo tradiční plzeňský vošouch.