Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Snad žádná domácnost se dnes neobejde bez pomocníků, které nám v mnoha ohledech usnadňují život. Úsporu časovou však poznáme na nákladech za energie. I s nimi se však dá něco dělat, neboť neustálý vývoj se dotýká i domácích spotřebičů.
Největší žrouti elektřiny
Energetické štítky
Vodítkem pro srovnání spotřeby jsou jednotné energetické štítky, kterými musí být vybaven každý přístroj. Energetické třídy jsou označené od A (nejlepší) do G (nejhorší). Kromě nich poskytují informace i o dalších vlastnostech.
Řazení do tříd se před několika lety změnilo – nyní je mnohem přísnější. Identické kategorie tak neukazují na stejnou náročnost.
Mezi techniku, jejíž práce se na vyúčtování podepíše nejvýrazněji, patří takzvané mokré spotřebiče – tedy ty, které během své činnosti ohřívají vodu – nebo ty, které běží takřka bez ustání.
Nejvíce se tak na účtech podepíšou lednice, pračky, bojlery, ale i dnes již poměrně běžné myčky nádobí nebo sušičky prádla.
Ty současné umí být násobně úspornější než bílá technika vyrobená před deseti či dvaceti lety.
Jejich obměna je tak jednou z cest, jak ušetřit. V závislosti na spotřebiči se účty za elektřinu dají srazit o pár stovek, ale i několik tisíc korun. Investice do modernizace se tak může vrátit už během několika let.
Kolik lze výměnou uspořit
Pro výměnu se tedy nabízí jeden ze spotřebičů z výše jmenovaných kategorií, obzvlášť pokud ten, který vlastníte, už něco pamatuje. Rozdíl ve spotřebě může být propastný. Při výběru nového spotřebiče se dívejte po informacích na jednotném energetickém štítku.
Uvedena na něm musí být jednak spotřeba elektrické energie (za jeden rok či počet cyklů), ale také hlučnost a v závislosti na druhu přístroje i spotřeba vody, kapacita prádla či nádobí nebo objem (u chladniček a mrazáků).
- Elektrický bojler: současné modely umí oproti starším uspořit až třicet procent energie, tedy několik tisíc korun ročně. Vyspělé bojlery s tepelným čerpadlem dosahují až sedmdesátiprocentní úspory.
- Lednice a mrazáky: patnáct let stará lednice může mít oproti současné technice až trojnásobnou spotřebu proudu. Úspory několika tisíc korun přinášejí pokročilé kompresory, efektivnější izolace i aktivní zabraňování namrzání.
- Myčky nádobí: desítek procent dosahují i rozdíly ve spotřebě mezi novou a patnáctiletou myčkou. Ty nové dokážou vodu ohřívat efektivněji a zároveň mají lepší izolaci. Dobré je myslet i na nižší spotřebu vody díky ekologičtějším cyklům – úspory jsou až čtyřnásobné. Rozdíl roční spotřeby je však spíše ve stokorunách.
- Pračky: stejně jako u myček spotřebují současné pračky o poznání méně vody. Oproti deset či patnáct let starému modelu i o více než polovinu. Nemusí ji tedy ohřívat takové množství, díky čemuž až o polovinu může spadnout spotřeba energií – až o několik tisíc korun.
- Sušičky prádla: starší modely pracovaly s velmi vysokým příkonem kvůli využívání klasického topného tělesa. Moderní sušičky používají tepelné čerpadlo, díky čemuž je jejich spotřeba i o více než padesát procent nižší. V závislosti na počtu cyklů mohou představovat úsporu vyšších tisícovek korun ročně, zároveň jsou šetrnější k prádlu.
Snížení spotřeby údržbou
Trochu srazit účty za elektřinu lze i jinak, než co nejrychlejší návštěvou obchodu s bílým zbožím. Ačkoli změna nebude tak razantní, spotřebu proudu příznivě ovlivní i pravidelná údržba a čištění spotřebičů. Týká se velké škály spotřebičů:
- Ledničky a mrazáky: pokud jsou stěny či chladící trubice obalené ledem, vzduch uvnitř neproudí tak, jak by měl, a kompresor se musí snažit o něco víc, aby udržel nastavenou teplotu. Spotřebě neprospívá ani tepelný výměník (mřížka na zádech lednice) obalená prachem.
- Sušičky prádla: vyžadují pravidelné čištění filtrů a vzduchového potrubí – jejich zanášení zhoršuje proudění vzduchu, což opět poznáte na narůstajících nákladech i horšících se schopnostech prádlo usušit.
- Bojlery, myčky a pračky: spotřebu proudu zvyšuje vodní kámen usazený na topných spirálách nebo v potrubí, kvůli čemuž musí čerpadla pracovat usilovněji. Zanedbaná údržba je také poznat na samotných pracích a mycích cyklech, kdy nečistoty mohou vést k ne zrovna uspokojivému výsledku – a opakování stojí další peníze.