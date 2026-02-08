Platíte zbytečně moc za elektřinu? Staré spotřebiče vás ročně stojí tisíce navíc!

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak srazit účty za elektřinu, je nahrazení stávajících spotřebičů. Nejvíce „žerou“ staré lednice, sušičky nebo bojlery – poradíme, kdy se zamyslet nad výměnou, někdy ale může pomoci i běžná údržba.
Snad žádná domácnost se dnes neobejde bez pomocníků, které nám v mnoha ohledech usnadňují život. Úsporu časovou však poznáme na nákladech za energie. I s nimi se však dá něco dělat, neboť neustálý vývoj se dotýká i domácích spotřebičů.

Největší žrouti elektřiny

Energetické štítky

Vodítkem pro srovnání spotřeby jsou jednotné energetické štítky, kterými musí být vybaven každý přístroj. Energetické třídy jsou označené od A (nejlepší) do G (nejhorší). Kromě nich poskytují informace i o dalších vlastnostech.

Řazení do tříd se před několika lety změnilo – nyní je mnohem přísnější. Identické kategorie tak neukazují na stejnou náročnost.

Mezi techniku, jejíž práce se na vyúčtování podepíše nejvýrazněji, patří takzvané mokré spotřebiče – tedy ty, které během své činnosti ohřívají vodu – nebo ty, které běží takřka bez ustání.

Nejvíce se tak na účtech podepíšou lednice, pračky, bojlery, ale i dnes již poměrně běžné myčky nádobí nebo sušičky prádla.

Ty současné umí být násobně úspornější než bílá technika vyrobená před deseti či dvaceti lety.

Co bude s cenami energií v roce 2026. Významná úspora přijde už od ledna

Jejich obměna je tak jednou z cest, jak ušetřit. V závislosti na spotřebiči se účty za elektřinu dají srazit o pár stovek, ale i několik tisíc korun. Investice do modernizace se tak může vrátit už během několika let.

Kolik lze výměnou uspořit

Pro výměnu se tedy nabízí jeden ze spotřebičů z výše jmenovaných kategorií, obzvlášť pokud ten, který vlastníte, už něco pamatuje. Rozdíl ve spotřebě může být propastný. Při výběru nového spotřebiče se dívejte po informacích na jednotném energetickém štítku.

Nabíječka v zásuvce: Kolik spotřebuje elektřiny a kdy vám může zapálit byt?

Uvedena na něm musí být jednak spotřeba elektrické energie (za jeden rok či počet cyklů), ale také hlučnost a v závislosti na druhu přístroje i spotřeba vody, kapacita prádla či nádobí nebo objem (u chladniček a mrazáků).

  • Elektrický bojler: současné modely umí oproti starším uspořit až třicet procent energie, tedy několik tisíc korun ročně. Vyspělé bojlery s tepelným čerpadlem dosahují až sedmdesátiprocentní úspory.
  • Lednice a mrazáky: patnáct let stará lednice může mít oproti současné technice až trojnásobnou spotřebu proudu. Úspory několika tisíc korun přinášejí pokročilé kompresory, efektivnější izolace i aktivní zabraňování namrzání.

Americká, standardní, nebo retro. Poradíme, jak si vybrat tu správnou lednici
  • Myčky nádobí: desítek procent dosahují i rozdíly ve spotřebě mezi novou a patnáctiletou myčkou. Ty nové dokážou vodu ohřívat efektivněji a zároveň mají lepší izolaci. Dobré je myslet i na nižší spotřebu vody díky ekologičtějším cyklům – úspory jsou až čtyřnásobné. Rozdíl roční spotřeby je však spíše ve stokorunách.
  • Pračky: stejně jako u myček spotřebují současné pračky o poznání méně vody. Oproti deset či patnáct let starému modelu i o více než polovinu. Nemusí ji tedy ohřívat takové množství, díky čemuž až o polovinu může spadnout spotřeba energií – až o několik tisíc korun.

Sušičky prádla přešly na energetickou dietu, šetří peníze i čas
  • Sušičky prádla: starší modely pracovaly s velmi vysokým příkonem kvůli využívání klasického topného tělesa. Moderní sušičky používají tepelné čerpadlo, díky čemuž je jejich spotřeba i o více než padesát procent nižší. V závislosti na počtu cyklů mohou představovat úsporu vyšších tisícovek korun ročně, zároveň jsou šetrnější k prádlu.

Snížení spotřeby údržbou

Trochu srazit účty za elektřinu lze i jinak, než co nejrychlejší návštěvou obchodu s bílým zbožím. Ačkoli změna nebude tak razantní, spotřebu proudu příznivě ovlivní i pravidelná údržba a čištění spotřebičů. Týká se velké škály spotřebičů:

  • Ledničky a mrazáky: pokud jsou stěny či chladící trubice obalené ledem, vzduch uvnitř neproudí tak, jak by měl, a kompresor se musí snažit o něco víc, aby udržel nastavenou teplotu. Spotřebě neprospívá ani tepelný výměník (mřížka na zádech lednice) obalená prachem.
  • Sušičky prádla: vyžadují pravidelné čištění filtrů a vzduchového potrubí – jejich zanášení zhoršuje proudění vzduchu, což opět poznáte na narůstajících nákladech i horšících se schopnostech prádlo usušit.

Jak prát správně? Kompletní průvodce praním a údržbou pračky
  • Bojlery, myčky a pračky: spotřebu proudu zvyšuje vodní kámen usazený na topných spirálách nebo v potrubí, kvůli čemuž musí čerpadla pracovat usilovněji. Zanedbaná údržba je také poznat na samotných pracích a mycích cyklech, kdy nečistoty mohou vést k ne zrovna uspokojivému výsledku – a opakování stojí další peníze.
