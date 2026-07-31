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Platíte v zahraničí kartou? Tuto chybu dělá většina Čechů, varují odborníci

Autor:
  15:20
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Placení kartou v zahraničí je rychlé a pohodlné, ne vždy se ale obejde bez zbytečných výdajů. Většina Čechů opakuje stále stejnou chybu, kvůli které pak zaplatí mnohonásobně více, než musí. Na co si dát pozor a proč se vyplatí věnovat několik minut přípravě ještě před odjezdem?

Platba kartou v zahraničí patří mezi nejpohodlnější způsoby placení. Ne vždy je ale nejlevnější. Stačí jedno špatné rozhodnutí a za hotel, večeři nebo výběr z bankomatu zaplatíte o stovky korun více.

Češi se takových špatných rozhodnutí dopouštějí hned na několika frontách. Často například zapomínají na kontrolu limitů, spoléhají pouze na jednu kartu nebo podceňují poplatky zahraničních bankomatů. Největším strašákem je ale služba, se kterou se setkávají téměř na každém kroku.

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Nikdy neplaťte v korunách

Pokud platíte kartou v zahraničí, terminál vám dá na výběr, zda chcete zaplatit v českých korunách nebo v místní měně. Mnoho lidí automaticky sáhne po korunách ve strachu, že by se jim nákup v místní měně prodražil. Málokdo si ale uvědomuje, že jde ve skutečnosti o tu dražší variantu.

Co je to DCC?

Dynamic Currency Conversion je služba, která vám při placení v zahraničí nabídne zaplatit v českých korunách místo místní měny. Přestože může působit pohodlněji, přepočet peněz bývá méně výhodný a ve výsledku zaplatíte více.

„Obchodník nebo provozovatel terminálu nabídne okamžitý přepočet částky do korun, takzvanou službu DCC. Na první pohled je to pohodlné, protože klient hned vidí částku v korunách, ale použitý kurz bývá zpravidla výrazně méně výhodný než kurz karetní asociace a banky,“ upozorňuje František Bouc, tiskový mluvčí České spořitelny.

Podle banky není výjimkou ani desetiprocentní navýšení oproti standardnímu přepočtu. Pokud tak zaplatíte například hotel za deset tisíc korun, nevýhodný kurz vás může připravit o stovky korun navíc.

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Pozor na bankomaty v turistických oblastech

Totéž platí také při výběru hotovosti. Zbystřit se vyplatí zvláště v turistických destinacích. Ne všechny bankomaty totiž mají stejné podmínky.

Pokud vybíráte hotovost, vždy věnujte dostatek pozornosti informacím na obrazovce bankomatu. Někteří provozovatelé si mohou za výběr účtovat vlastní poplatek. Ten se obvykle zobrazí na obrazovce ještě před dokončením transakce. Vždy si výši poplatku zkontrolujte, případně využijte jiný bankomat.

Problematické bývají především nezávislé bankomaty v turistických lokalitách. Ty často nabízejí vlastní přepočet měny, zároveň si účtují vyšší poplatky. Pokud tedy máte možnost, využijte raději bankomaty zavedených bank. Bývají bezpečnější a často i o dost levnější.

Stejně jako u terminálu, i u bankomatu si dejte pozor také na měnu. V případě, že vám bankomat nabízí výběr v českých korunách, odmítněte jej a zvolte místní měnu.

Dejte si pozor na bankomaty v turistických oblastech, raději vybírejte u zavedených bank.

Jedna karta nestačí

Spousta Čechů vyráží na dovolenou pouze s jednou platební kartou. Málokdo si ale položí základní otázku: co, když se poškodí, ztratí nebo prostě nebude fungovat? Pokud by ji například banka z bezpečnostních důvodů dočasně zablokovala, můžete se dostat do velkých problémů.

Vždy si proto raději přibalte alespoň jednu záložní kartu navíc. V ideálním případě byste ji měli převážet odděleně od té, kterou primárně využíváte. Taky si předem zkontrolujte limity pro platby a výběry z bankomatů.

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Někde se bez hotovosti neobejdete

Ve většině zemí světa dnes zaplatíte bezhotovostně mobilem, chytrými hodinkami nebo platebním prstenem. Stále však existují místa, na kterých byste se bez karty nebo hotovosti mohli dostat do nepříjemné situace.

„Do některých zemí (například Německo) se stále vyplatí vzít si alespoň jednu kartu fyzicky pro případ výběru hotovosti z bankomatu, který není bezkontaktní. Malou částku v hotovosti se zase vyplatí mít u sebe pro specifické případy, o kterých předem návštěvník neví – například automaty na ulicích v Japonsku, tržnice, hromadná doprava a podobně,“ upozorňuje Tereza Schejbalová, tisková mluvčí mBank.

V ideálním případě byste si tak měli na cesty přibalit alespoň jednu fyzickou kartu a menší obnos v bankovkách a mincích.

Ne všechny bankomaty umožňují bezkontaktní výběr. Vždy u sebe mějte i fyzickou kartu.

Půjčujete si auto? Karta vás může zradit

Specifickou kapitolou jsou platby vysokých částek. Řeč je třeba o platbě za rezervaci v luxusnějším hotelu nebo v půjčovně aut. Pokud platíte nad určitou částku, může vám banka kartu dočasně zablokovat. V takovém případě se může snadno stát, že nebudete mít jak zaplatit.

Problém mohou představovat také některé typy karet. Ne všechny půjčovny totiž akceptují předplacené karty, jiné zase vyžadují konkrétní typ platební karty. Podmínky a limity pro platby byste si proto měli vždy ověřit ještě před odjezdem.

Vyšší částku mohou dočasně zablokovat i samoobslužné čerpací stanice, parkovací automaty nebo prodejní kiosky.

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TIP Těchto 5 věcí udělejte ještě před odjezdem

Než vyrazíte na dovolenou, věnujte několik minut těmto pěti věcem:

  • zkontrolujte si limity pro platby a výběry z bankomatů
  • aktivujte si notifikace o pohybech na účtu
  • přibalte si druhou platební kartu
  • ověřte si poplatky za výběry v zahraničí u své banky
  • v zahraničí vždy plaťte a vybírejte v místní měně

Poslední řádek patří k těm vůbec nejdůležitějším. Jediné kliknutí na platebním terminálu totiž může rozhodnout o tom, zda za stejný nákup zaplatíte férovou cenu, nebo zbytečně o několik stovek korun více.

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