Není to poprvé, co se bankovní aplikace George převléká do popkulturního stylu – v minulosti šlo například o hry Mafia nebo Kingdom Come. Tentokrát se však kampaň zaměřuje na blížící se filmovou premiéru, která proběhne 21. května 2026. Pro běžného uživatele to znamená především možnost bezplatně si změnit design své virtuální karty na jeden ze čtyř motivů s postavami Star Wars.
Virtuální karty v nabídce jen jeden měsíc
Sběratelské virtuální karty Visa s filmovými vizuály jsou v aplikaci dostupné v omezeném okně od 24. dubna do 20. května 2026. Jde o digitální karty, které si klient vygeneruje v aplikaci k již existujícímu účtu. Kromě vizuální stránky mají karty i praktický účel – jsou vstupenkou do následného losování o ceny.
O co se hraje a jaké jsou podmínky?
Bankovní dům se rozhodl kampaň podpořit soutěžemi, které jsou rozděleny na digitální a platební část:
- Minihra v aplikaci (23. dubna – 20. května): Uživatelé mohou v Georgi vyhledávat tematické karty. Úspěšní hledači se zařadí do slosování o fyzické ceny, jako jsou stavebnice Lego, Funko figurky nebo plyšové hračky. V aplikaci si lze také v tomto období změnit ikonku samotného George do stylu Star Wars.
- Soutěž o 1000 lístků do kina (1. května – 26. června): Tato část je navázána na placení. Pokud klienti v tomto období zaplatí svou virtuální kartou, mohou vyhrát lístky do sítě Cinema City. Losovat se bude čtyřikrát (každých 14 dní), přičemž v každém kole získá 125 výherců po dvou vstupenkách.
|Co se děje
|Kdy to probíhá
|Co je k dispozici
|Start minihry
|od 23. 4.
|Změna ikonka George a hry o věcné ceny
|Vydávání karet
|24. 4. – 20. 5.
|Aktivace 4 motivů virtuálních karet
|Soutěž o lístky
|1. 5. – 26. 6.
|Slosování plateb o 1000 vstupenek
|Premiéra filmu
|21. 5. 2026
|Vstup filmu Mandalorian a Grogu do kin
Limitovaná edice pro region EMEA
Zajímavostí je, že tyto virtuální karty s filmovými hrdiny jsou v rámci regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) unikátem, který vznikl díky dohodě mezi společností Disney a asociací Visa. Pro fanoušky, kteří nechtějí fyzickou kartu do peněženky, ale stačí jim design v Apple Pay nebo Google Pay, jde o nejjednodušší způsob, jak si platební nástroj personalizovat.
Samotný film, ve kterém se v hlavních rolích objeví Pedro Pascal a Sigourney Weaver, uzavře příběhovou linku oblíbeného seriálu ze streamovací platformy. Pro ty, kteří soutěžit nechtějí, zůstává aplikace George beze změn, s výjimkou možnosti dočasné změny ikonky na ploše telefonu.