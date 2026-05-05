Pivoňky za tisíce i levné růže z marketu. Kolik letos stojí kytice ke Dni matek?

Den matek se blíží a s ním i každoroční dilema. Stačí tři růže z marketu, nebo musíte sáhnout hluboko do kapsy pro obří pugét za dva tisíce? Floristé varují: drahá kytice nemusí být výhrou. Spočítali jsme, kolik letos za květiny zaplatíte a proč je natrhané kvítí hodnotnější než luxusní vazba.
ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Květiny se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější dárky ke Dni matek. Výběr však není tak jednoduchý, jak se může na první pohled zdát. Zdaleka totiž nejde jen o to, jaký druh květiny vyberete, ale i o to, jaký zvolíte počet a způsob vazby. O tom, zda kytice vydrží dva dny, nebo se bude vyjímat u okna více než týden, navíc často rozhodují pouhé detaily.

TOP 5 Nejoblíbenější květiny ke Dni Matek

Jestliže jste se rozhodli svou či jinou maminku potěšit květinou, měli byste vsadit na jistotu i osobní vkus. Přeci jen, každá maminka je jiná a každou rozveselí jiná květina. Těmito pěti však zaručeně nezklamete:

  • Růže
  • Tulipány
  • Lilie
  • Gerbery
  • Pivoňky

Kromě samotného druhu je důležité myslet i na barvy. Vhodné jsou například jemné pastelové tóny, které působí něžněji než výrazně červené či kontrastní kombinace.

Druh květinyCena za 1 ksKytice 20 ks (včetně vazby)
Růžeod 18 Kčod 550 Kč
Tulipányod 28 Kčod 710 Kč
Lilieod 69 Kčod 1 580 Kč
Gerberyod 29 Kčod 730 Kč
Pivoňkyod 99 Kčod 2 180 Kč

Vyjdou levněji, nevydrží však dlouho

Pokud už teď víte, že budete květinu pořizovat na poslední chvíli, pravděpodobně spoléháte na nabídku v nejbližším supermarketu. Květiny z obchodu mohou na první pohled působit výhodněji, jelikož si je můžete koupit už uvázané, ozdobené a za výrazně nižší cenu. Na druhou stranu, často nabízí jen omezený výběr a nevydrží dlouho.

I ve spěchu se proto vyplatí nakouknout do květinářství a trochu si připlatit. Budete si tak moci vybrat z mnoha čerstvých květin, floristé vám navíc rádi pomůžou vybrat květinu podle příležitosti a upravit na míru vašim potřebám i rozpočtu.

Počet květin vybírejte podle příležitosti

Ohromit velkým počtem, nebo raději vsadit na decentnost? Nad touto otázkou si alespoň jednou lámal hlavu každý z nás. To, zda mamince darujeme velkou kytici nebo tři ozdobené růže, často závisí na rozpočtu, který jsme ochotni za dárek utratit. Při výběru se však vyplatí myslet i na to, co chceme květinou říci – každá totiž vzkazuje něco jiného.

Velké kytice o desítkách květů jsou symbolem prestiže, velkých gest a kulatých jubileí. Bývají proto ideální jako dárek k padesátým narozeninám, žádosti o ruku či jako poděkování za významný životní milník.

Kolik květin darovat?

  • Lichý počet (3, 5, 7 a více)
    - ideální na oslavu či svátek
  • Sudý počet (2, 4, 6 a více)
    - vhodný na pohřeb
  • Jedna květina
    - jako důkaz lásky
  • Pugét vícero květin
    - velké gesto, jubileum

Pokud se chystáte sestavit kytici z dvaceti a více kusů, držte se pravidla „méně je více“. Raději vsaďte na jeden druh, například růže nebo tulipány. Taková kytice vypadá luxusně a moderně, naproti tomu mix dvaceti různých druhů může působit příliš chaoticky a často i lacině.

Pro běžné návštěvy nebo jako pozornost k svátku bývají vkusnější volbou menší, precizně uvázané kytice o třech až sedmi květech. Takové kytice se lépe nesou, navíc pro ně snáz najdete vázu.

Přestože to může vypadat naprosto absurdně, nejlépe uděláte, když ženě darujete jednu květinu. Proč? Jedna květina dokazuje, že je pro vás ta jediná a že jste pro ni vybrali tu nejhezčí v celém květinářství, kterou žádná jiná nenahradí.

Samostatná jedna květina je v květinové etiketě považována za jedno z nejčistších a nejelegantnějších gest. Rozhodně to není projev šetrnosti, ale spíše vytříbeného vkusu. Navíc, i jedna růže s doplňkovou zelení bude vždy vypadat luxusněji než tři levné, povadlé růžičky z výprodeje.

Za luční kvítí se nemusíte stydět

Přestože si to teď možná nemyslíte, věřte, že i tři kopretiny převázané barevnou stuhou udělají daleko lepší dojem než povadlá kytice z výprodeje u čerpací stanice.

Vlastnoručně natrhaná kytice má v sobě totiž kouzlo, které penězi zkrátka nevyčíslíte. Je v ní kus vašeho času a pozornosti. Do dárku tak dáváte mnohem více ze sebe samých, navíc za něj ušetříte.

Z čeho můžete uvázat vlastnoručně natrhanou kytici?

  • Pivoňky
  • Hortenzie
  • Šeříky
  • Kopretiny
  • Růže

Pokud se rozhodnete natrhat kytici z louky, dbejte na to, abyste květiny trhali ráno nebo večer, kdy mají nejvíce vody. Luční květy vadnou rychleji, proto je hned po příchodu domů seřízněte a dejte do hluboké vody.

Zároveň si dávejte pozor na nezvané hosty. Květiny z venku v sobě často skrývají brouky nebo mravence. Před předáním proto kytici jemně vyklepejte, aby maminka místo radosti nemusela řešit hmyz v obýváku.

