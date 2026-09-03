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Pivo z Lidlu přežilo bankrot: Zásadní jednání věřitelů rozhodlo o prodeji

Veronika Reicheltová
  5:00

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Značku Perlenbacher můžete znát z Lidlu. | foto: Profimedia.cz

Tradiční výrobce piva Perlenbacher pro síť Lidl byl od března v bankrotu. Po měsících nejistoty přišla záchrana: věřitelé schválili prodej podniku za 73 milionů korun. Pivo v regálech zůstává, jméno nového majitele je tajemstvím.

Privátní pivo ze supermarketu

Mnoho zákazníků, kteří v obchodech sahají po privátních značkách piva, často ani netuší, který výrobce za jejich oblíbeným nápojem stojí. Takovým příkladem je i německý pivovar Mauritius Brauerei, který pro síť obchodů Lidl vyrábí privátní značku piva Perlenbacher. V regálech Globusu zase zákazníci narazí na jeho Meister-Bier. Nyní však kvůli finančním problémům byla produkce v ohrožení.

Pivo z Lidlu v ohrožení. Tradiční pivovar po 167 letech míří do insolvence

Drahá energie i suroviny

Pivovar Mauritius Brauerei se do insolvenčního řízení dostal již v průběhu března. Hlavním spouštěčem krize byla energetická krize v Evropě po vypuknutí války na Ukrajině, která zapříčinila prudký nárůst provozních nákladů. Podnik zasáhly vysoké účty za energie a výrazné zdražení základních pivovarských surovin, jako jsou chmel a slad. Po 167 letech nepřetržitého fungování tak muselo vedení vyhlásit bankrot.

Pivovar najdete ve Zwickau, v bývalé NDR

Milionové nabídky na stůl

Ačkoliv vyhrocená situace působila vážně, zástupci podniku i insolvenční správce Henry Girbig zůstali optimističtí. Zájem o pivovar, jeho nemovitosti i kompletní výrobní zařízení projevilo několik potenciálních kupců. Částka za odkup vystoupala na hodnotu tří milionů eur (v přepočtu přibližně 73 milionů korun). Vedení podniku v čele s generálním ředitelem Jörgem Dierigem věří, že se následně podaří fungování pivovaru úspěšně stabilizovat.

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Kdo pivovar koupil?

Pivovar je nadále v plném provozu a všech 51 zaměstnanců dál pracuje. Jméno nového investora a přesné datum převzetí správce zatím drží v tajnosti do podpisu smluv.

Výroba pokračuje, prodej schválen

Pro milovníky německých privátních značek je klíčové, že se provoz v závodě nezastavil. Pivovar v Zwickau nadále vaří pivo v plném rozsahu a zachována zůstávají i všechna pracovní místa. Na zásadním jednání věřitelů u insolvenčního soudu v úterý 1. září 2026 dostal prodej podniku zelenou. Věřitelé schválili jeho převzetí novým investorem právě za částku okolo tří milionů eur. Pivo tak z regálů supermarketů nemizí a dodávky pokračují bez přerušení.

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Pivo z Lidlu přežilo bankrot: Zásadní jednání věřitelů rozhodlo o prodeji

Značku Perlenbacher můžete znát z Lidlu.

Tradiční výrobce piva Perlenbacher pro síť Lidl byl od března v bankrotu. Po měsících nejistoty přišla záchrana: věřitelé schválili prodej podniku za 73 milionů korun. Pivo v regálech zůstává, jméno...

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