Privátní pivo ze supermarketu
Mnoho zákazníků, kteří v obchodech sahají po privátních značkách piva, často ani netuší, který výrobce za jejich oblíbeným nápojem stojí. Takovým příkladem je i německý pivovar Mauritius Brauerei, který pro síť obchodů Lidl vyrábí privátní značku piva Perlenbacher. V regálech Globusu zase zákazníci narazí na jeho Meister-Bier. Nyní však kvůli finančním problémům byla produkce v ohrožení.
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Pivo z Lidlu v ohrožení. Tradiční pivovar po 167 letech míří do insolvence
Drahá energie i suroviny
Pivovar Mauritius Brauerei se do insolvenčního řízení dostal již v průběhu března. Hlavním spouštěčem krize byla energetická krize v Evropě po vypuknutí války na Ukrajině, která zapříčinila prudký nárůst provozních nákladů. Podnik zasáhly vysoké účty za energie a výrazné zdražení základních pivovarských surovin, jako jsou chmel a slad. Po 167 letech nepřetržitého fungování tak muselo vedení vyhlásit bankrot.
Milionové nabídky na stůl
Ačkoliv vyhrocená situace působila vážně, zástupci podniku i insolvenční správce Henry Girbig zůstali optimističtí. Zájem o pivovar, jeho nemovitosti i kompletní výrobní zařízení projevilo několik potenciálních kupců. Částka za odkup vystoupala na hodnotu tří milionů eur (v přepočtu přibližně 73 milionů korun). Vedení podniku v čele s generálním ředitelem Jörgem Dierigem věří, že se následně podaří fungování pivovaru úspěšně stabilizovat.
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Kdo pivovar koupil?
Pivovar je nadále v plném provozu a všech 51 zaměstnanců dál pracuje. Jméno nového investora a přesné datum převzetí správce zatím drží v tajnosti do podpisu smluv.
Výroba pokračuje, prodej schválen
Pro milovníky německých privátních značek je klíčové, že se provoz v závodě nezastavil. Pivovar v Zwickau nadále vaří pivo v plném rozsahu a zachována zůstávají i všechna pracovní místa. Na zásadním jednání věřitelů u insolvenčního soudu v úterý 1. září 2026 dostal prodej podniku zelenou. Věřitelé schválili jeho převzetí novým investorem právě za částku okolo tří milionů eur. Pivo tak z regálů supermarketů nemizí a dodávky pokračují bez přerušení.