Pivo bez kocoviny i kalorií. Nealko nabízí spoustu výhod, v cenách jsou ale obří rozdíly

  8:30
Zatímco dříve bylo nealkoholické pivo jen nouzovým řešením pro řidiče, dnes se stává plnohodnotným životním stylem. Spotřeba nealka v Česku roste, stejně jako rozmanitost nabídky. Jak moc se však značky navzájem cenově liší a lze s jistotou říct, že každé nealkoholické pivo je opravdu pivo?
ilustrační snímek | foto: Plzeňský Prazdroj

Z regálů českých obchodů se pomalu vytrácí stigma, že pivo bez alkoholu je jen chmelová limonáda pro ty, kteří zrovna nemohou pít. Stále více Čechů po něm sahá zcela dobrovolně, ať už po tréninku, během oběda v práci, nebo prostě jen proto, že chtějí mít druhý den ráno čistou hlavu.

Nealkoholické pivo je v podstatě přírodní iontový nápoj. Obsahuje draslík, hořčík a vitamíny skupiny B, které pomáhají s regenerací svalů. V porovnání s klasickou desítkou nebo dvanáctkou má navíc výrazně méně kalorií, takže ho mohou pít i ti, kteří si hlídají linii.

SROVNÁNÍ Kdo nabízí nejlevnější nealko pivo?

S redakcí jsme se vypravili do dvou oblíbených řetězců, abychom zjistili, jak hluboko budete muset do kapsy sáhnout. V rámci srovnání jsme narazili na překvapivé rozdíly. Nejlevnější nealko pivo pořídíte už za necelých deset korun, za funkční nealko zaplatíte téměř dvojnásobek.

Ceny jsou uvedeny v akci. Akční nabídka platí do úterý 5. května 2026.

ProduktObchodCena
LobkowiczKaufland9,90 Kč
BirellAlbert13,90 Kč
StaropramenAlbert14,90 Kč
Zlatopramen RadlerKaufland14,90 Kč
KrušoviceKaufland14,90 Kč
CoolAlbert18,90 Kč
Birell ActiveAlbert18,90 Kč
BernardKaufland18,90 Kč

Nejlevněji vyjde Lobkowicz v Kauflandu, kterému se jako jedinému podařilo dostat cenu pod hranici deseti korun. Pokud však preferujete specifickou chuť nebo ovocné příměsi, připravte se, že pod čtrnáct korun žádné nealko neseženete.

U produktů jako Birell Active nebo Cool platí spotřebitel především za inovaci a chuťový profil, který má blíže k osvěžující limonádě než k tradičnímu pivu. Naopak značky jako Bernard si drží vyšší cenu díky specifickému postupu výroby a silnému jménu na trhu.

Je „nula“ skutečně nula?

Víte, že...?

Zákonem povolené (někdy i vyšší) množství zbytkového alkoholu, se přirozeně vyskytuje v běžných potravinách, které jíme každý den.

  • Zralý banán může obsahovat až 0,4 % alkoholu.
  • Kefír a acidofilní mléko běžně vykazují kolem 0,05 % alkoholu.
  • V toastovém chlebu můžete narazit i na více než 1 % alkoholu.

Ještě, než se podíváme na ceny, bychom si však měli prvně ujasnit, co vlastně kupujeme. Česká legislativa totiž umožňuje označit za „nealkoholické“ pivo, které obsahuje až 0,5 % objemu alkoholu.

Pro většinu lidí je toto množství zanedbatelné, jelikož ho tělo odbourá dříve, než dopijete druhou sklenici. Pokud však abstinujete a nechcete mít s alkoholem nic společného (kromě typicky hořké chuti), hledejte na plechovkách výrazné označení 0,0 ‰.

Rozdíly najdeme i v kategorii ochucených variant. Zatímco klasické nealko sází na slad a chmel, oblíbené Radlery a Active nápoje jsou spíše mixem piva a ovocných šťáv. U těchto nápojů už si musíte hlídat složení. S ovocnou složkou se totiž často pojí i vyšší množství cukru.

Ne každé nealko se dá považovat za pivo

Hranice mezi nealkoholickým pivem a limonádou je v regálech s nealkem často velmi tenká a pro většinu zákazníků téměř neviditelná. Pokud hledáte skutečnou chuť chmele bez vedlejších účinků, měli byste se orientovat podle několika zásadních rozdílů ve složení a způsobu výroby.

Základním kamenem tradičního nealkoholického piva jsou čtyři suroviny: Voda, ječný slad, chmel a kvasnice. Pokud ve složení vidíte pouze tyto položky, držíte v ruce skutečné pivo, ze kterého byl alkohol buď šetrně odstraněn, nebo se v něm díky speciálním kvasinkám vůbec nevytvořil.

Zlom nastává u takzvaných Radlerů a ovocných mixů. Ty už legislativa často řadí mezi míchané nápoje z piva. U mnoha ochucených variant tvoří samotné nealkoholické pivo jen polovinu obsahu plechovky. Zbytek pak tvoří ovocná složka, sirup a voda. U mnoha značek navíc narazíte i na přidaný cukr, glukózo-fruktózový sirup či dokonce sladidla.

Pozor je třeba dát si i na barviva a aromata. Skutečné pivo získává svou barvu i vůni ze sladu a chmele. U ovocných nealko piv si však výrobci často pomáhají chemií. Pokud na etiketě uvidíte například kyselinu citronovou, stabilizátory nebo barviva, pijete produkt, který má k tradičnímu pivu už poměrně daleko.

ProduktSacharidyZ toho cukryPivo / limonáda
Staropramen3,2 g1,6 gPivo
Bernard4,4 g2,0 gPivo
Krušovice4,7 g2,1 gPivo
Lobkowicz4,8 g2,4 gPivo
Birell5,0 g2,4 gPivo
Cool5,1 g2,8 gNěco mezi
Birell Active3,9 g3,1 gNěco mezi
Zlatopramen Radler6,3 g6,2 gLimonáda

Jak poznat poctivé nealko?

Stačí se podívat na složení, konkrétně na obsah sacharidů. Klasické nealko má typicky kolem 3 až 5 gramů cukrů na 100 ml a jasně hořký profil. Naproti tomu ovocná limonáda může mít díky sladkým sirupům i více než osm gramů cukrů, což z něj dělá spíše dezert než osvěžení po sportu.

Výjimkou je Birell Active, který se snaží o kompromis: nabízí sice ovocnou chuť, ale se sníženým obsahem cukru a funkčními přísadami. I zde jde však spíše o moderní trendy nápoj, než o pivo v pravém slova smyslu. Pokud je tedy vaší prioritou zdravý životní styl, vždy se dívejte, kolik procent nápoje skutečně tvoří pivo a kolik tvoří ovocný sirup.

