Někteří na něj nedají dopustit, jiní ho milují. Lák z okurek nakládaček je plný minerálů, kyselin a antioxidantů. Je také přírodním zdrojem elektrolytů. Pokud ale zavařování doprovází špatná sterilace, kyselina octová nezabránění tvorbě plísní a bakterií. Pití zkaženého nálevu pak vážně ohrožuje lidské zdraví.
Proč pít vodu z okurek?
Okurkový lák je v lidovém léčitelství i mezi sportovci považován za malý zázrak. Obsahuje vysoké množství sodíku, draslíku a kyseliny octové, díky čemuž skvěle funguje proti svalovým křečím, pomáhá při hydrataci a spolehlivě zabírá na kocovinu.
- Kvašený či sterilovaný nálev navíc podporuje trávení a mikroflóru ve střevech.
- Všechny tyto benefity však platí pouze v momentě, kdy je lák v perfektní kondici a nezávadný.
Jak zavařit okurky, aby zůstaly křupavé?
Klíčem k dokonalým nakládačkám je nekompromisní čerstvost a chlad. Zavařujte výhradně pevné plody bez známek hniloby, které předem namočíte na několik hodin do studené až ledové vody.
- Do sklenic nezapomeňte přidat listy křenu nebo vinné révy, které pomohou po zavaření uchovat maximální křupavost okurek.
- Důležité je také nepřekročit teplotu a čas sterilace. Ideální je zavařovat při 80 až 85 °C po dobu 15 až 20 minut, aby okurky neztratily svou strukturu.
Jak správně sterilizovat sklenice na zavařování?
Důkladná čistota sklenic i víček je základním předpokladem k tomu, aby se vám zavařeniny nekazily a lák zůstal bezpečný k pití.
- Vyváření ve vodě nebo troubě: Čisté sklenice i s víčky ponořte do hrnce s vroucí vodou na 10 minut, nebo je skládejte na plech a nechte vyhřát v troubě na 100 °C po dobu 15 minut.
- Správné sušení a hygiena: Sklenice vyndejte čistými kleštěmi, položte je dnem vzhoru na vyžehlenou utěrku a vnitřku se již nikdy nedotýkejte rukama ani špinavým nádobím.
Proč se kazí zavařené okurky a jaké jsou chyby při zavařování?
Nejčastější příčinou zkažených okurek je nedostatečná hygiena při přípravě. Stačí špatně umyté sklenice, stará netěsnící víčka nebo nedodržení poměru octa a soli v láku a uvnitř se začnou množit nežádoucí mikroorganismy.
- Osudovou chybou bývá také ochutnávání láku přímo z hrnce při přípravě nálevu, anebo ze sklenic před zavařením. Olíznutá lžíce bývá jedním z důvodů, proč se zavařeniny předčasně zkazí.
- Důležitá je také hygiena plodů i rukou. Při nedostatečném umytí do sterilního prostředí sklenic zanesete kvasinky a plísně, které pak při konzumaci zavařenin mohou způsobit těžké žaludeční potíže.
Okurky nakladačky: Domácí, nebo z obchodu?
|Koupená sklenice (obchod)
|Domácí zavařování (vlastní úroda)
|Suroviny (okurky nakládačky)
|45 – 70 Kč
|0 Kč (z vlastní zahrady)
|Ingredience na lák (ocet, cukr, koření)
|V ceně produktu
|4 – 7 Kč
|Sklenice + víčko (opakované použití)
|V ceně produktu
|0 – 5 Kč
|Energie (sterilace)
|V ceně produktu
|3 – 5 Kč
|Celková cena za 1 sklenici
|45 – 70 Kč
|7 – 17 Kč
|Úspora na jedné sklenici
|—
|až 75–85 %
Jak poznat zkažené zavařeniny
Zda je lák z okurek bezpečný k pití, poznáte ještě před otevřením sklenice. Pokud je víčko vypouklé, při otevírání se neozve syčivý zvuk nebo lák nepřirozeně pění a je zakalený, obsahu sklenice se raději zbavte.
- Varovným signálem je také zatuchlý, octově-hnilobný zápach a měkká, blátivá konzistence samotných okurek.
- Jestliže na hladině uvidíte byť jen drobný povlak plísně, nestačí ho pouze sebrat. Spory a toxiny jsou již rozšířené v celém nálevu a takový lák rozhodně nepijte.