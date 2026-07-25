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Pijete lák z okurek? Pokud děláte při zavařování tuto chybu, můžete na ni doplatit

Veronika Reicheltová
  5:00
Když tvrdá měna scházela, vypomohli si soudruzi z Německé demokratické...

Když tvrdá měna scházela, vypomohli si soudruzi z Německé demokratické republiky jinak. V kyselém nálevu měli uložené celé jmění. | foto: Profimedia.cz

Anya. Odrůda nakládačky s hrubou bradavičnatostí. Velmi výnosná, světle zelené...
Okurky umyjte, nechte pár hodin ve studené vodě a každou na několika místech...
Okurky
Kyselé okurky
7 fotografií
Někteří na něj nedají dopustit, jiní ho milují. Lák z okurek nakládaček je plný minerálů, kyselin a antioxidantů. Je také přírodním zdrojem elektrolytů. Pokud ale zavařování doprovází špatná sterilace, kyselina octová nezabránění tvorbě plísní a bakterií. Pití zkaženého nálevu pak vážně ohrožuje lidské zdraví.

Obsah

Proč pít vodu z okurek?

Okurkový lák je v lidovém léčitelství i mezi sportovci považován za malý zázrak. Obsahuje vysoké množství sodíku, draslíku a kyseliny octové, díky čemuž skvěle funguje proti svalovým křečím, pomáhá při hydrataci a spolehlivě zabírá na kocovinu.

  • Kvašený či sterilovaný nálev navíc podporuje trávení a mikroflóru ve střevech.
  • Všechny tyto benefity však platí pouze v momentě, kdy je lák v perfektní kondici a nezávadný.
Anya. Odrůda nakládačky s hrubou bradavičnatostí. Velmi výnosná, světle zelené...

Jak zavařit okurky, aby zůstaly křupavé?

Klíčem k dokonalým nakládačkám je nekompromisní čerstvost a chlad. Zavařujte výhradně pevné plody bez známek hniloby, které předem namočíte na několik hodin do studené až ledové vody.

Zavařování okurek: Jak na křupavé nakládané okurky krok za krokem
  • Do sklenic nezapomeňte přidat listy křenu nebo vinné révy, které pomohou po zavaření uchovat maximální křupavost okurek.
  • Důležité je také nepřekročit teplotu a čas sterilace. Ideální je zavařovat při 80 až 85 °C po dobu 15 až 20 minut, aby okurky neztratily svou strukturu.

Jak správně sterilizovat sklenice na zavařování?

Kyselé okurky

Důkladná čistota sklenic i víček je základním předpokladem k tomu, aby se vám zavařeniny nekazily a lák zůstal bezpečný k pití.

  • Vyváření ve vodě nebo troubě: Čisté sklenice i s víčky ponořte do hrnce s vroucí vodou na 10 minut, nebo je skládejte na plech a nechte vyhřát v troubě na 100 °C po dobu 15 minut.
  • Správné sušení a hygiena: Sklenice vyndejte čistými kleštěmi, položte je dnem vzhoru na vyžehlenou utěrku a vnitřku se již nikdy nedotýkejte rukama ani špinavým nádobím.

Proč se kazí zavařené okurky a jaké jsou chyby při zavařování?

Nejčastější příčinou zkažených okurek je nedostatečná hygiena při přípravě. Stačí špatně umyté sklenice, stará netěsnící víčka nebo nedodržení poměru octa a soli v láku a uvnitř se začnou množit nežádoucí mikroorganismy.

  • Osudovou chybou bývá také ochutnávání láku přímo z hrnce při přípravě nálevu, anebo ze sklenic před zavařením. Olíznutá lžíce bývá jedním z důvodů, proč se zavařeniny předčasně zkazí.
  • Důležitá je také hygiena plodů i rukou. Při nedostatečném umytí do sterilního prostředí sklenic zanesete kvasinky a plísně, které pak při konzumaci zavařenin mohou způsobit těžké žaludeční potíže.
Okurky nakladačky: Domácí, nebo z obchodu?
Koupená sklenice (obchod)Domácí zavařování (vlastní úroda)
Suroviny (okurky nakládačky)45 – 70 Kč0 Kč (z vlastní zahrady)
Ingredience na lák (ocet, cukr, koření)V ceně produktu4 – 7 Kč
Sklenice + víčko (opakované použití)V ceně produktu0 – 5 Kč
Energie (sterilace)V ceně produktu3 – 5 Kč
Celková cena za 1 sklenici45 – 70 Kč7 – 17 Kč
Úspora na jedné skleniciaž 75–85 %

Zapomeňte na tradiční nakládání, tyhle nesterilované okurky sníte hned

Jak poznat zkažené zavařeniny

Zda je lák z okurek bezpečný k pití, poznáte ještě před otevřením sklenice. Pokud je víčko vypouklé, při otevírání se neozve syčivý zvuk nebo lák nepřirozeně pění a je zakalený, obsahu sklenice se raději zbavte.

  • Varovným signálem je také zatuchlý, octově-hnilobný zápach a měkká, blátivá konzistence samotných okurek.
  • Jestliže na hladině uvidíte byť jen drobný povlak plísně, nestačí ho pouze sebrat. Spory a toxiny jsou již rozšířené v celém nálevu a takový lák rozhodně nepijte.

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