Hlídání domácího mazlíčka se může na první pohled zdát jako drobný výdaj. Jenže pokud potřebujete péči na několik hodin nebo po dobu několikadenní dovolené, částka může rychle narůst i do jednotek tisíců korun. Dost přitom záleží na tom, v jakém městě hledáte.
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PŘEHLED Kolik stojí hlídání psa napříč ČR?
|Praha
|Brno
|Ostrava
|Venčení / 30 min
|100 až 500 korun
|100 až 350 korun
|100 až 300 korun
|Návštěva doma / 30 min
|100 až 550 korun
|100 až 300 korun
|100 až 300 korun
|Denní hlídání (pracovní dny)
|350 až 1 050 korun
|550 až 650 korun
|280 až 550 korun
|Denní hlídání (víkendy)
|až 1 200 korun
|až 700 korun
|až 650 korun
|Ubytování u petsittera / noc
|300 až 1 500 korun
|400 až 900 korun
|350 až 600 korun
Ceny jsou aktuální k srpnu 2026, čerpali jsme z ceníků petsitterů na platformě Petsy. Výsledná částka se může lišit v závislosti na vybraném petsitterovi, termínu, délky péče a dalších požadavků.
Za půl hodiny utratíte víc než za lístky do kina
Podle aktuálních cen petsitterů na platformě Petsy se cena návštěvy u vás doma v Praze pohybuje od 100 do 550 korun za půl hodiny. Pokud tedy potřebujete, aby vašeho psa někdo hlídal tři hodiny, zatímco si s partnerem zajdete do kina, může vás služba vyjít až na 3 300 korun.
Paradoxně utratíte za tři hodiny hlídání přibližně sedmkrát více než za dva lístky do kina. Například v pražském CineStaru stojí dvě vstupenky na STANDARD představení bez využití aplikace 235 korun na osobu, tedy pro dva dospělé 470 korun.
Kdy se cena může vyšplhat ještě výš?
- potřebujete hlídání ve večerních hodinách
- jde o víkend nebo svátek
- máte více než jednoho psa
- potřebujete individuální péči
- pes vyžaduje speciální režim
- hlídání trvá několik dní nebo týdnů
U denního hlídání v Praze se ceny pohybují od 350 do 1 050 korun za den, o víkendech a svátcích mohou dosahovat i na 1 200 korun. Za dalšího psa si petsitteři mohou účtovat příplatek až do výše 750 korun.
Ve srovnání s Brnem a Ostravou vyjde Praha skoro dvakrát dráž. V Brně utratíte za den maximálně 700 korun, v Ostravě pak 650 korun.
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Hlídání psa může vyjít dvakrát dráž než hlídání dítěte
Ještě více šokující obrázek nabízí srovnání cen za hlídání psů a za hlídání dětí. Na portálu Hlídačky.cz se nejdražší nabídky hlídání dětí v Praze objevují za 500 korun na hodinu.
U hlídání psů na Petsy se se stejnou částkou setkáte za půl hodiny. V přepočtu tedy za hodinu zaplatíte až 1 100 korun. Hlídání psa tak může být při nejvyšší sazbě o 600 korun za hodinu dražší než hlídání dítěte, tedy o celých 120 procent.
Pokud byste potřebovali péči na tři hodiny, můžete za psa zaplatit až 3 300 korun, zatímco tři hodiny hlídání dítěte vyjdou na 1 500 korun. Tady už se bavíme o rozdílu ve výši necelých dvou tisíc korun.
|Pes
|Dítě
|Cena za hodinu
|1 100 korun
|500 korun
|Cena za 3 hodiny
|3 300 korun
|1 500 korun
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Hlídání spolkne víc peněz než letenky do Řecka
V případě, že byste chtěli letět na dovolenou a nemůžete psa vzít s sebou, ani ho nemůže hlídat někdo z vašich známých, budete muset počítat s mnohonásobně vyšší částkou.
Ubytování psa u petsittera doma v Praze sice začíná už na 300 korunách za noc, v mnoha případech se ale může vyšplhat až na 1 500 korun. Za deset dní hlídání tak můžete zaplatit 15 tisíc korun.
Taková částka už představuje významnou položku celého rozpočtu dovolené. Pro představu je to dokonce více než zpáteční letenky pro dva dospělé z Prahy na řecký ostrov Kréta. Ty seženete i pod 10 tisíc korun.
Ostrava vychází nejlevněji, Brno se drží středu
Mimo Prahu jsou ceny obecně nižší. V Ostravě se ceny za půlhodinové venčení nebo návštěvu psa u vás doma pohybují okolo 100 až 300 korun. Denní hlídání začíná přibližně na 280 korunách za den a může stát až 550 korun. O víkendech a svátcích se cena může zvýšit na 650 korun.
Víte, že...?
V Ostravě vás deset nocí u petsittera vyjde až na 6 000 korun. V Praze můžete za stejný počet nocí zaplatit 15 000 korun.
Ubytování u petsittera doma se pohybuje od 350 do 600 korun za noc. Pokud tedy hledáte hlídání na delší dobu, může Ostrava vyjít oproti nejdražším pražským variantám výrazně levněji.
Brno nabízí u jednotlivých služeb poměrně široké rozpětí. Za půlhodinové venčení zaplatíte 100 až 350 korun, za návštěvu u vás doma se vejdete i do tří stovek. Denní hlídání se pohybuje zhruba mezi 550 až 650 korunami, o víkendech a svátcích může cena dosáhnout 700 korun.
V případě, že máte více než jednoho psa, připlatíte si za dalšího až 450 korun. Ubytování u petsittera doma začíná na 400 korunách a může stát až 900 korun za noc.
SROVNÁNÍ Je lepší petsitter, nebo psí hotel?
Pokud se bojíte svěřit psa petsitterovi, může být pro vás zajímavou alternativou psí hotel. Ten oceníte zejména tehdy, když potřebujete hlídání na delší dobu a chcete, aby o něj bylo dobře postaráno.
Ceny v okolí Prahy začínají přibližně na 700 korunách za den. Výsledná částka ale závisí například na typu pokoje a dalších službách.
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Některé psí hotely umožňují připlatit si za:
- větší nebo komfortnější pokoj
- socializaci s ostatními psy či výcvik
- návštěvu psího salonu
- psí školku
- individuální péči
U pobytů delších než jeden měsíc se cena často řeší individuální domluvou. V praxi se ale jedná o tisíce korun za měsíc.
|Hlídání u petsittera
|Psí hotel
|🟢 Individuálnější péče
|🟢 Profesionální zázemí
|🟢 Pes může zůstat doma
|🟢 Možnost doplňkových služeb
|🟢 Péči lze individuálně přizpůsobit
|🟢 Vhodné pro delší pobyty
|🟢 Vhodné i pro kratší hlídání
|🟢 Jasně stanovené podmínky péče
|🔴 Ceny se mohou výrazně lišit
|🔴 Zpravidla vyšší cena
|🔴 V Praze mohou být velmi vysoké
|🔴 Pes je v prostředí, které nezná
|🔴 U delších pobytů se rychle nasčítají
|🔴 Zařízení mohou mít omezenou kapacitu
|🔴 Je potřeba pečlivě vybírat
|🔴 Za některé služby se připlácí
TIP Na čem se dá u hlídání psa ušetřit?
Pokud už teď víte, že za měsíc pojedete na dovolenou nebo služební cestu, vyplatí se hlídání řešit s předstihem, ideálně co nejdříve. Jednak proto, že můžete ušetřit i několik stovek korun, jednak proto, že těsně před odjezdem už nemusíte nikoho sehnat.
Nejlevnější variantou samozřejmě zůstává pomoc od rodiny, přátel nebo známých. Pokud ale takovou možnost nemáte, vyplatí se porovnat více petsitterů a psích hotelů v okolí. Dívat byste se neměli jen na cenu za noc, ale také na případné příplatky.
Před rezervací si vždy ověřte:
- kolik stojí celá délka pobytu
- zda se účtuje příplatek za víkend a svátky
- kolik stojí péče o dalšího psa
- zda jsou v ceně běžné procházky
- zda se připlácí za speciální péči
- co se stane v případě prodloužení pobytu