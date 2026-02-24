Perete se s teploměrem? Tenhle trik na sklepávání vás zachrání

  8:30
Znají to hlavně rodiče malých dětí. Od doby, co jsou rtuťové teploměry zakázané, se při každé nemoci kolem sebe ohánějí galiovými teploměry, jako by zaháněli zlé duchy. Důvod je přitom prozaičtější: ty skleněné mrchy prostě nejde snadno sklepnout.
Jak sklepnout lékařský teploměr? Otázka za milion má levnou odpověď.

Jak sklepnout lékařský teploměr? Otázka za milion má levnou odpověď. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Teploměrů je na trhu spousta. Ne každý je ale stejně spolehlivý, hlavně když jde o měření teploty u malých dětí. Bezdotykové teploměry, kterými stačí dítěti opípat čelo podobně jako čárový kód zboží u pokladny, dětští lékaři pro ty nejmenší moc nedoporučují.

Známý pediatr Cyril Matějka vysvětluje, že jakmile se dítě začne potit, mokrá pokožka čidlo „zmate“ a teploměr ukáže nižší teplotu, než jakou malý marod skutečně má. Proto je dobré u dětí tento způsob měření používat jen orientačně, ale při nemoci nebo podezření na ni raději sáhnout po jiné metodě.

Digitální teploměry do podpaží jsou rychlé, mají ale pár nevýhod. Třeba kdy půl roku leží ve skříni a pak jim dojde baterie ve chvíli, kdy je nejvíc potřebujete. A tak je nejspolehlivějším přístrojem starý dobrý skleněný teploměr. Nezatracujte ho kvůli old school vzhledu. Používají ho třeba i zdravotní sestry na dětském oddělení vinohradské nemocnice jako „teploměr jistoty“ vedle bezdotykových přístrojů.

Místo rtuti gallium

Jenže na rozdíl od starých rtuťových teploměrů, které byly plněné toxickou rtutí, jsou ty nové galiové sice bezpečnější, ale také se s nimi hůř manipuluje. Bodejť, když mají teplotu tání o desítky stupňů vyšší než rtuť, která mění skupenství na kapalné už při zhruba minus osmatřiceti stupních Celsia. Zato gallium taje až při plus 29, což znamená, že v podpaží ve skleněném sloupci roztaje jak sněhulák na pánvi, zato po jeho vyndání v pokojové teplotě tuhne jak vosk.

Sklepnout galliový teploměr, aniž byste si vykloubili zápěstí nebo vypustili v přítomnosti dětí z ústa slova silně nevhodná, je takřka nemožné. Někteří výrobci sice dodávají k teploměrům pouzdro s gumovým ocáskem, které má při sklepávání pomoci, žádný zázrak to ale není, a navíc v domácnosti plné sirupů, kapek, odměrek, mořských vod, kapesníků a teplých čajů mají všechny drobné předměty tendenci se ztrácet.

Jak sklepnout teploměr v ponožce

Co vám ale v boji s teploměrem spolehlivě pomůže, jsou ponožky. A odstředivá síla. Jak to funguje? Po odečtení teploty šoupněte teploměr do ponožky, pevně ji chyťte za horní okraj a dvakrát s ní laškovně zatočte ve vzduchu. Vážně to funguje! Stačí málo a gallium se bude stydlivě krčit hluboko pod číslem 35.

Tento trik má výhodu, že k němu nepotřebujete speciální sklepávadlo ani sílu superhrdiny. Stačí ponožka, a klidně to může být i nějaká lichá. Zkrátka pomůcka, která je po ruce hned. I když, Albert Einstein by možná nesouhlasil. Ponožky prý přestal nosit už v mládí, což ve společnosti maskoval nošením vysokých bot. Neměl to zapotřebí. V jeho době se prodávaly ještě teploměry rtuťové.

