Pepco stahuje nebezpečnou hračku: Dětem hrozí udušení, vracejí se i kusy bez účtenky

Řetězec Pepco stahuje z prodeje dětskou hračku. U některých kusů totiž hrozí, že se při pádu uvolní jeho část, která může dítěti po vdechnutí nebo spolknutí způsobit udušení. Oznámení o stažení z prodeje vydal 2. září.
Konkrétně se jedná o dětskou hračku Ptačí klec s označením PLU 632235. Problém představuje kryt umístěný ve spodní části výrobku, který může být nesprávně nainstalovaný. Pokud hračka spadne, může se oddělit na malé součástky, která mohou děti vdechnout.
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Pepco zákazníky vyzývá, aby hračku okamžitě přestali používat. Výrobek se v prodejnách prodával od 30. května do 16. června 2026. Pokud jste jej v tomto období pořídili, můžete ho vrátit v kterékoli prodejně Pepco.
„Náklady za nákup produktu vám budou vráceny v plné výši. Nemusíte předkládat doklad o koupi výrobku,“ uvádí společnost na svých webových stránkách. Pepco zároveň žádá, aby lidé o nebezpečném výrobku informovali také své blízké, pokud hračku mezitím někomu darovali.
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