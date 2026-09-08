Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Pepco stahuje nebezpečnou hračku: Dětem hrozí udušení, vracejí se i kusy bez účtenky

Autor:
  15:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Máte doma hračku z Pepca? Raději ji hned zkontrolujte. Podle dostupných informací může být nebezpečná zejména pro malé děti, kterým může způsobit i smrt udušením. Zakoupenou hračku můžete vrátit na kteroukoliv z prodejen, obchod vám za ni vrátí peníze v plné výši.

Řetězec Pepco stahuje z prodeje dětskou hračku. U některých kusů totiž hrozí, že se při pádu uvolní jeho část, která může dítěti po vdechnutí nebo spolknutí způsobit udušení. Oznámení o stažení z prodeje vydal 2. září.

Konkrétně se jedná o dětskou hračku Ptačí klec s označením PLU 632235. Problém představuje kryt umístěný ve spodní části výrobku, který může být nesprávně nainstalovaný. Pokud hračka spadne, může se oddělit na malé součástky, která mohou děti vdechnout.

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Pepco zákazníky vyzývá, aby hračku okamžitě přestali používat. Výrobek se v prodejnách prodával od 30. května do 16. června 2026. Pokud jste jej v tomto období pořídili, můžete ho vrátit v kterékoli prodejně Pepco.

„Náklady za nákup produktu vám budou vráceny v plné výši. Nemusíte předkládat doklad o koupi výrobku,“ uvádí společnost na svých webových stránkách. Pepco zároveň žádá, aby lidé o nebezpečném výrobku informovali také své blízké, pokud hračku mezitím někomu darovali.

Pepco má nový web. Na aplikaci a věrnostní program musejí Češi počkat
Vstoupit do diskuse
Témata: hračka, Pepco, Obchod

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

KVÍZ: Versatilky a jarmilky? Vraťte se s kvízem zpátky do lavic

Začátek školního roku a prvňáčci (2. září 2024)

Kalamář v lavici, piják v sešitě, versatilka nebo voňavé pero. Některé školní pomůcky zmizely v propadlišti dějin, jiné přežily dodnes. Vzpomenete si, čím byly zvláštní a kolik stála školní výbava...

Definitivní konec Equa Bank. Raiffeisenbank už převzala všechny její účty

ilustrační snímek

Equa Bank už definitivně zmizela z českého bankovního trhu. Raiffeisenbank dokončila poslední krok integrace a od září převedla zbývající účty bývalých klientů pod tarif Chytrý účet. Pro tisíce...

WhatsApp čeká velká změna. Od října si za zprávy začne účtovat poplatky

ilustrační snímek

Už od října čeká uživatele WhatsAppu velká změna. Společnost Meta začne za některé zprávy účtovat poplatky. Novinka může ovlivnit fungování zákaznické komunikace řady firem a nepřímo se dotknout i...

Podzimní Pepco: Dekorace do stovky. Nízká cena, ale zpracování vyráží dech

Jednou z nejvýraznějších vlastností letošní nabídky v Pepco jsou nízké ceny....

Podzim má podle kalendáře čas až do 23. září? V obchodech Pepco na něj nečekali. Vyrazili jsme prozkoumat novou kolekci, kde plast ustoupil textilu, sklu a lesním motivům. Hlavním trhákem zůstávají...

Británie spustila prodej balkonových solárů, domácnosti díky nim mohou ušetřit

ilustrační snímek

Ve Velké Británii odstartoval prodej a použití solárních panelů do zásuvky. Vláda v březnu oficiálně oznámila svůj plán tyto panely povolovat, poté připravila příslušnou legislativu a bezpečnostní...

Češi věří mýtu o softshellu. Proč vás oblíbená bunda před deštěm nezachrání

Softshellová bunda

Většina lidí považuje softshell za nepromokavý, ale opak je pravdou. Zjistěte, proč v něm při silném dešti nevyhnutelně promoknete, jak vybrat správný typ bundy a jaké zkratky na visačkách byste v...

8. září 2026  15:20

Pepco stahuje nebezpečnou hračku: Dětem hrozí udušení, vracejí se i kusy bez účtenky

ilustrační snímek

Máte doma hračku z Pepca? Raději ji hned zkontrolujte. Podle dostupných informací může být nebezpečná zejména pro malé děti, kterým může způsobit i smrt udušením. Zakoupenou hračku můžete vrátit na...

8. září 2026

Víte, co dáváte do košíku? Mleté maso často maskuje nastavovaný polotovar

ilustrační snímek

Červená barva kvalitu nezaručí. Jak poznat čisté maso od polotovaru s vodou a na co si dát pozor u etikety? Proč sledovat podíl tuku, kolagenu a masa, jak ověřit původ a na co si dát pozor při...

8. září 2026  11:45

KVÍZ: Michal David a Penny, Bolek Polívka a Májka. Poznáte značky a řetězce podle celebrit z reklam?

Choreografii herců i komparsu ve spotu měla během natáčení na starosti...

Slavné tváře a známé hlasy potkáváme v reklamách na potraviny, alkohol, supermarkety i fastfoody téměř každý den. Některé spoty si pamatujeme celé roky, jiné poznáme jen podle hlasu. Dokážete správně...

vydáno 8. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×