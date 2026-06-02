Kdyby vám někdo před pár lety řekl, že jednou budeme dobrovolně nosit oblečení s logem obchodního řetězce, asi byste se mu vysmáli. Jenže, světe div se, zájem o takzvaný retail merch vyvolává stále velký rozruch.
Tričko, pantofle i ponožky
Svou vlastní limitovanou kolekci inspirovanou archivním logem a firemními barvami se rozhodlo představit i Pepco.
V kolekci s nádechem nostalgie najdete konkrétně unisex tričko, pantofle a ponožky. Všechny kousky nesou výrazné prvky značky, tedy logo a kombinaci bílé, modré, žluté a červené barvy.
Nejlevnější položkou na seznamu jsou ponožky za 70 korun, za unisex tričko ze stoprocentní bavlny pak fanoušci řetězce zaplatí 90 korun. Nejdražší součástí kolekce jsou retro pantofle za 150 korun.
Deja vu? Podobnou kombinaci jsme už viděli
Mnoha lidem přitom novinka okamžitě připomněla merch kolekce, kterými se ještě nedávno chlubil Lidl. Právě Lidl se stal jedním z průkopníků trendu, kdy se z firemního loga stává módní doplněk.
Lidl už dříve nabízel trička, ponožky nebo pantofle ve svých typických modro-žluto-červených barvách. Zájem zákazníků byl dokonce natolik velký, že některé produkty rychle mizely z obchodů a na internetu se o nich vedly rozsáhlé diskuze.
Právě podobnost obou kolekcí zmiňují také lidé v komentářích pod příspěvky na sociálních sítích. Pepco se ale rozhodlo jít vlastní cestou a zatím představilo výrazně menší a jednodušší nabídku.
Lidl nabízí mnohem širší výběr
Zatímco Pepco vsadilo na trojici základních unisex produktů, nabídka Lidlu je v současnosti podstatně rozsáhlejší. Vedle triček a pantoflí zde seženete také funkční oblečení, cyklistické vybavení, plavky, nepromokavá ponča, klobouky, kšiltovky, košile, teplákové soupravy nebo džínové kraťasy.
Cenově jsou si oba řetězce poměrně blízko. Trička s logem Lidlu začínají přibližně na 150 korunách, pantofle seženete od 130 korun a ponožky kolem 70 korun.