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Penny rozpoutalo nákupní šílenství: kvůli mléku za šest korun berou Češi regály útokem

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  5:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tereza Vlčková, iDNES.cz

Tento týden se nese ve znamení extra slev. Největší pozornost tentokrát upoutalo Penny, které prodává mléko v zatím největší letní akci za pouhých šest korun a vejce dokonce jen za tři koruny. Pozadu nezůstaly ani řetězce Tesco a Albert. V akci seženete také máslo, kávu či pivo.

Zdaleka největším tahákem týdne se stala akce na trvanlivé polotučné mléko privátní značky Boni v Penny. Od pondělí do úterý ho koupíte za neuvěřitelných 5,90 korun za litr. Přestože cena mléka za poslední půlrok hodně klesla, šest korun je zatím nejnižší cena za posledních deset let.

Kromě mléka nabízí Penny také plato deseti vajec za 29,90 korun. Jedno vejce tak vyjde na necelé tři koruny. Albert a Tesco nabízí 30 vajec za 99,90 korun, v přepočtu na jedno vejce tedy o třicet haléřů dráž.

V Tescu koupíte litr mléka za sedm korun. Je levnější než před deseti lety

TOP 10 slev týdne (6. 7. – 12. 7. 2026)

ProduktObchodAkční cena
Mléko 1 lPenny5,90 Kč
Cukr krystal 1 kg*Billa9,90 Kč
Meloun 1 kg*Albert9,90 Kč
Brambory 1 kgLidl12,90 Kč
Kozel 10° 0,5 lTesco12,90 Kč
Máslo 250 gTesco19,90 Kč
Vejce 10 ksPenny29,90 Kč
Vepřová plec 1 kgKaufland49,90 Kč
Velvet 3vrstvý 16 rolíAlbert99,90 Kč
Jihlavanka 1 kgKaufland219,90 Kč

*Cena platí pouze s věrnostní aplikací.

Vedle rekordně nízké ceny za mléko stojí za pozornost také víkendová nabídka Tesca. Od pátku do neděle nabízí kostku másla jen za 19,90 korun. Za stejnou cenu pořídíte máslo i v Globusu, ovšem pouze za předpokladu, že jste členem věrnostního programu Můj Globus.

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Ke grilování si zajisté rádi dáte vychlazené pivo. V akci je například půllitrový Kozel 10° za 12,90 korun v Tescu nebo Gambrinus 10° za stejnou cenu v Kauflandu. V Lidlu potěší pro změnu extra chmelené pivo privátní značky Argus 11° za 9,90 korun.

Grilování se samozřejmě neobejde bez masa. Pochutnat si můžete například na vepřové pleci za 49,90 korun v Kauflandu. Ti, co maso nemusí, si mohou na ohni opéct brambory z Lidlu za 12,90 korun za kilo.

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Kdo dává přednost chlazeným dobrotám, může si koupit například vodní meloun, který s aplikací Můj Albert vyjde jen na za 9,90 korun za kilogram. Jahody ze zahrádky si pak můžete osladit cukrem z Billy. Pokud máte věrnostní aplikaci, seženete kilo za pouhých 9,90 korun.

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