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Penny Market dostal maximální pokutu za špatné slevy. Není to první prohřešek

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  12:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Visa

Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce (ČOI) maximální pokutu pět milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Mluvčí Penny Marketu Markéta Smutná sdělila, že rozhodnutí inspekce bere řetězec na vědomí. „Uloženou pokutu uhradíme,“ dodala. Pro Penny Market se však nejedná o první sankci.

Informaci o tom, že pokuta nabyla právní moci, potvrdil ředitel inspektorátu ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč. Nejvyšší zákonnou sankci pět milionů korun může ČOI uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy.

ČOI kontroluje všechny obchodní řetězce průběžně. Podle novely zákona o ochraně spotřebitele, která definuje určování slev, se nemohou slevy stanovovat z denních cen, ale musí být odvozené z nejnižší ceny za posledních 30 dnů. Spotřebitele to má chránit před tím, aby nemohl obchodník třeba přes noc zdražit zboží, a pak ho druhý den výrazně zlevnit, čímž by lákal kupující. Pokud během 30 dnů třeba jen na jeden den produkt zlevní, musí výši uváděné procentuální slevy odvodit od této nižší hodnoty zboží.

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Inspektoři ČOI pro Plzeňský a Karlovarský kraj provedli 47 kontrol, při nichž zjistili, že ve více než 500 případech byla sleva špatně spočítaná a 18 kontrol ještě prokázalo špatné účtování, celkem za 640 Kč.

Penny Market už dostal podle inspektorů od oblastních ČOI za stejné prohřešky statisícové až milionové pokuty.

Počátkem června mu uložil jihomoravský a zlínský inspektorát ČOI podle zákona o ochraně zdraví maximální pokutu jeden milion korun za to, že opakovaně porušoval zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18 let. Šlo o období od loňského února do loňského dubna.

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Obchod podle regionálního ředitele Karla Havlíčka v sedmi případech prodal alkohol figurantům ve věku 15 a 16 let. Mluvčí řetězce tehdy ČTK napsala, že prodej alkoholu považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku.

Čistý zisk řetězce Penny Market, který je společně s Billou součástí německé skupiny REWE, předloni v Česku meziročně vzrostl o 27,1 procenta zhruba na 1,17 miliardy korun. Firma vykázala tržby přibližně 61,9 miliardy korun, což proti roku 2023 bylo o 11,6 procenta více, vyplývá z účetní uzávěrky ve Sbírce listin. Loňské hospodaření zatím firma nezveřejnila. V České republice má společnost aktuálně 444 prodejen.

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