Připravte se na MS v hokeji 2026
Vůbec nezajímavější akci si pro hokejové fanoušky připravila Billa, která se rozhodla obdarovat každého, kdo nakoupí pivo ve velkém. Pokud koupíte alespoň deset půllitrových piv značky Pilsner Urquell, můžete si spolu s nimi z obchodu odnést i stylový skleněný půllitr jako dárek zdarma.
V případě, že vám nejde ani tak o značku, jako spíš o cenu, pak se vám vyplatí zamířit do Penny. Cenu za nejlevnější pivo týdne si totiž odnesla privátní značka Staročech za pouhých osm korun. Nealkoholickou variantu seženete již od sedmi korun. Ze známějších značek pak zaujmou Krušovice za jedenáct v Penny či Radegast za čtrnáct v Tescu.
Hokejová účtenka: MS v hokeji klepe na dveře. Pivo pod 8 Kč a brambůrky zdarma
Hokej se samozřejmě neobejde bez něčeho k zakousnutí. Nejlevnější slané snacky pořídíte v Kauflandu, kde ceny začínají už na deseti korunách za balení. Do stejného obchodu se vyplatí zamířit i pro čokoládu. V Lidlu vás potěší pro změnu akce 2+1 na chipsy.
TOP 10 slev týdne (11. 5. – 17. 5. 2026)
|Produkt
|Obchod
|Akční cena
|Staročech nealko (0,5 l)
|Penny
|6,90 Kč
|Ředkvičky (svazek)
|Lidl
|7,90 Kč
|Mléko (1 l)
|Albert
|8,90 Kč
|Máslo (250 g)
|Billa
|18,90 Kč
|Meloun (1 kg)
|Kaufland
|24,90 Kč
|Olej (1 l)
|Kaufland
|29,90 Kč
|Kuře (1 kg)
|Billa
|49,90 Kč
|Kuřecí prsa (1 kg)
|Tesco
|99,90 Kč
|Vejce (30 ks)
|Penny
|129 Kč (4,33 Kč/ks)
|Toaletní papír (30 rolí 3vr)
|Kaufland
|134,90 Kč
Pozor na cenovky! Bez kartičky si připlatíte
Ty nejzářivější cenovky mají často jeden a ten samý háček. Platí jen pro ty, kteří u sebe nosí věrnostní kartičku nebo mobilní aplikaci. Pokud tedy ani jedno z výše zmíněného nemáte, v mnoha případech si už dnes budete muset připlatit.
Typickým příkladem je třeba mléko, které v Albertu seženete za 8,90 korun, ovšem bez aplikace budete muset počítat s běžnou cenou 10,90 korun. Většinu produktů však lze naštěstí dohledat v akci i bez aplikace – nejlevnější mléko nabízí Tesco, a to za 9,90 korun pro všechny.
Stejné je to i u másla, kde jsou ovšem mnohonásobně propastnější ceny. Zatímco v Bille seženete máslo za 18,90 korun, bez kartičky byste za něj museli dát neuvěřitelných 44,90 korun. V Penny jej přitom koupíte za 22,90 korun i bez aplikace.
Od BIO až po protein. Fandit můžete i zdravě
Ne každý chce u televize spořádat pytel chipsů nebo celou mísu popcornu. Pokud hledáte lehčí variantu, můžete sáhnout například po ředkvičkách v Lidlu nebo vodním melounu v Kauflandu. V případě, že chcete tělu dodat i nějaké ty bílkoviny, najdete v akci také proteinové tyčinky či mléčné svačinky, které vás skvěle zasytí.
Skvělou zprávu mají obchody i pro ty, kteří dbají na životní styl nebo si nemohou kvůli dietám dopřát klasické pochoutky. BIO produkty a bezlepkové potraviny seženete v Albertu až o čtyřicet procent levněji.