Termín: 18. – 24. března 2026
Obchodní řetězec Penny Market odstartoval další ze svých týdenních akcí. Nově se tyto akce vážou vždy ke středě, podle nového sloganu „Středa, letáku třeba!“.
Jednu z exkluzivních výher si mohou zákazníci odnést i koncem března. Zapojit se může každý, kdo v prodejně nakoupí alespoň za sto korun a účtenku z nákupu zaregistruje.
Ve hře je vlastní billboard i sto kilo brambor
Pro tentokrát Penny vsadila na kombinaci praktických i výrazně netradičních výher. V případě výhry si mohou zákazníci ze soutěže odnést jednu ze tří atraktivních cen:
- dárkovou kartu v hodnotě 1 000 korun
- vlastní billboard na prodejně Penny
- 100 kilogramů brambor
Dárkovou kartu či vlastní billboard může získat pět soutěžících, zásoba brambor je pak dostupná pro tři šťastlivce. Na billboard si dle slov Penny můžete dát prakticky cokoliv, ať už své jméno, pozvánku na narozeniny nebo vzkaz pro partnera.
Stačí nakoupit a registrovat účtenku
Pro zapojení do soutěže o astronomické výhry navíc není třeba plnit nic extra složitého. Stačí, když v období od 18. března do 24. března nakoupíte na některé z prodejen Penny v hodnotě alespoň 100 korun.
Po nákupu pak zaregistrujte účtenku prostřednictvím online formuláře na webu. Postupujte následovně:
- Klikněte na Chci soutěžit
- Vyplňte formulář
- Potvrďte účast
Do formuláře zadejte číslo účtenky, čas nákupu (uvedený na účtence), své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Nakonec si vyberte cenu, o kterou máte zájem a svůj výběr potvrďte.
Účtenku si nezapomeňte uschovat, budete ji potřebovat později pro ověření. Slosování výherců proběhne 25. března 2026, výherci budou kontaktováni e-mailem.