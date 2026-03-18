Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Penny láká na netradiční výhry. Můžete vyhrát billboard i zásobu brambor

Autor:
  10:00
Zákazníci obchodního řetězce Penny mohou nově spojit běžný nákup s účastí v soutěži o neobvyklé ceny. Vedle dárkové karty se hraje i o vlastní billboard nebo sto kilo brambor zdarma. Akce začíná již tuto středu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Aneta Čapková pro iDNES.cz

Informace o soutěži

Termín: 18. – 24. března 2026

Hlavní cena:
- dárková karta 1 000 korun
- vlastní billboard na prodejně
- 100 kilogramů brambor

Podmínky soutěže:
Nakupte nad 100 korun a účtenku zaregistrujte na webu.

Obchodní řetězec Penny Market odstartoval další ze svých týdenních akcí. Nově se tyto akce vážou vždy ke středě, podle nového sloganu „Středa, letáku třeba!“.

Jednu z exkluzivních výher si mohou zákazníci odnést i koncem března. Zapojit se může každý, kdo v prodejně nakoupí alespoň za sto korun a účtenku z nákupu zaregistruje.

Ve hře je vlastní billboard i sto kilo brambor

Pro tentokrát Penny vsadila na kombinaci praktických i výrazně netradičních výher. V případě výhry si mohou zákazníci ze soutěže odnést jednu ze tří atraktivních cen:

  • dárkovou kartu v hodnotě 1 000 korun
  • vlastní billboard na prodejně Penny
  • 100 kilogramů brambor

Dárkovou kartu či vlastní billboard může získat pět soutěžících, zásoba brambor je pak dostupná pro tři šťastlivce. Na billboard si dle slov Penny můžete dát prakticky cokoliv, ať už své jméno, pozvánku na narozeniny nebo vzkaz pro partnera.

České značky vítězí. Zákazníci stále častěji sahají i po domácích potravinách

Stačí nakoupit a registrovat účtenku

Pro zapojení do soutěže o astronomické výhry navíc není třeba plnit nic extra složitého. Stačí, když v období od 18. března do 24. března nakoupíte na některé z prodejen Penny v hodnotě alespoň 100 korun.

Po nákupu pak zaregistrujte účtenku prostřednictvím online formuláře na webu. Postupujte následovně:

  1. Klikněte na Chci soutěžit
  2. Vyplňte formulář
  3. Potvrďte účast

Do formuláře zadejte číslo účtenky, čas nákupu (uvedený na účtence), své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Nakonec si vyberte cenu, o kterou máte zájem a svůj výběr potvrďte.

Účtenku si nezapomeňte uschovat, budete ji potřebovat později pro ověření. Slosování výherců proběhne 25. března 2026, výherci budou kontaktováni e-mailem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Test kávy z řetězců: doušky radosti i velké nedostatky, nejhůř dopadla známá značka

Premium
ilustrační snímek

Plod kávovníku je ovoce, proto je dobře připravená káva svěží, šťavnatá a jiskrná. Harmonicky propojuje nakyslou, sladkou a lehce nahořklou chuť, má plné tělo a příjemný dozvuk na patře. A jde sehnat...

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel

ilustrační snímek

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Restartujete pravidelně svoji chytrou televizi? Pokud ne, možná děláte chybu

Stejný dálkový ovladač jako u mnoha předchozích generací. Je přehledný, není...

Znáte to. Večer vypnete televizi dálkovým ovladačem a jdete spát. Máte pocit, že je zařízení vypnuté, ale ve skutečnosti vaše smart TV často jen podřimuje. Protože se moderní televizory chovají spíše...

Jak vybrat první kolo nebo elektrokolo: Kompletní průvodce pro rekreační jezdce

Apache Quruk Bosch 5

Výběr prvního kola nebo elektrokola není jen otázkou ceny a designu. Špatná velikost rámu, nevhodný typ motoru nebo podceněná kapacita baterie mohou znamenat nepohodlí, zklamání z jízdy a zbytečně...

Penny láká na netradiční výhry. Můžete vyhrát billboard i zásobu brambor

Ilustrační snímek

Zákazníci obchodního řetězce Penny mohou nově spojit běžný nákup s účastí v soutěži o neobvyklé ceny. Vedle dárkové karty se hraje i o vlastní billboard nebo sto kilo brambor zdarma. Akce začíná již...

18. března 2026

15 minut kola zdarma a sleva do Zoo Praha. Kde s Lítačkou ušetříte?

Rok a půl stará samička gorily nížinné Gaia

Symbolem cestování po Praze a Středočeském kraji se v posledních letech stala zelená karta Lítačka. Věděli jste, že tato průkazka slouží nejen k používání ve veřejné dopravě, ale získáte s ní celou...

18. března 2026  8:30

Březnový veletrh For Garden: Trendy v zahradním nábytku pro 2026

Zahradní nábytek

Zahradní nábytek dnes nestojí pár tisíc, ale často desítky tisíc korun. Špatná volba může znamenat zbytečně vyhozené peníze i rychlé opotřebení. Veletrh FOR GARDEN 2026 v Praze ukáže, jakým směrem se...

18. března 2026

Propast uprostřed letiště. Na Ruzyni lákají na cestu do Asie zadarmo, stačí se nebát

3D podlahová animace vznikla na Letišti Praha v neveřejné části Terminálu 2...

Cestující na pražském Letišti Václava Havla čeká překvapení, které mnohé donutí zastavit. Přímo na podlaze se totiž objevila realistická 3D malba, která vypadá jako hluboký sráz v asijské džungli....

17. března 2026  12:19

Antistresová hračka i tepelná izolace: 7 nečekaných využití bublinkové fólie

Bublinková fólie je na ochranu rostlin také vhodná: dobře izoluje a je světlá,

Popadne vás také touha praskat vzduchové polštářky, jakmile se vám do rukou dostane bublinková fólie? Než se tohoto vděčného obalového materiálu zbavíte, můžete se inspirovat 7 tipy, jak bublinkovou...

17. března 2026  8:30

Alergie na prach a roztoče: Jak vybrat vysavač s HEPA filtrem

Luxování dá pořádně zabrat, je to činnost méně oblíbené, ale nutná. U...

Budíte se s ucpaným nosem, dráždivým kašlem nebo tlakem na hrudi, který doma neustupuje? Pokud trpíte alergií na prach a roztoče, může být příčinou i nevhodný vysavač. Ten totiž nemusí alergeny...

17. března 2026

Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel

ilustrační snímek

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

16. března 2026  14:07

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

16. března 2026  8:48

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

16. března 2026  8:30

Rostlinná mléka pod lupou: Které vybrat podle toho, co od něj čekáte?

Zatímco někteří výrobci u nápojů vyráběných na rostlinné bázi požívají na...

Rostlinná mléka dnes najdete v každém supermarketu a jejich výběr je větší než kdy dřív. Jenže špatná volba může znamenat zbytečně vysoké výdaje, nedostatek bílkovin, příliš cukru nebo chuť, která...

15. března 2026  8:30

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Okna bez šmouh zvládnete i bez dřiny. Stačí znát správný postup a pomůcky

Mytí oken

Čistá okna nejsou jen otázkou estetiky. Ovlivňují množství světla v interiéru a celkový dojem z bydlení. Přesto právě mytí oken patří mezi nejčastěji odkládané domácí práce. Důvod je jednoduchý:...

15. března 2026

Jak vybrat první kolo nebo elektrokolo: Kompletní průvodce pro rekreační jezdce

Apache Quruk Bosch 5

Výběr prvního kola nebo elektrokola není jen otázkou ceny a designu. Špatná velikost rámu, nevhodný typ motoru nebo podceněná kapacita baterie mohou znamenat nepohodlí, zklamání z jízdy a zbytečně...

14. března 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.