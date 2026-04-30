Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Pečete nad 220 °C? Dejte si pozor. Pečicí papír může do jídla uvolňovat nebezpečnou chemii

Autor:
  8:30
Pečicí papír bere většina lidí jako samozřejmost. Při vysokých teplotách se však i obyčejný papír může změnit z praktického pomocníka v závažný problém. Rozhoduje přitom detail, který řada domácností ignoruje.
foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Obsah

Většina z nás ho bere jako samozřejmost, která šetří čas při mytí plechů. Pečicí papír však není ledajaký: při teplotách nad 220 stupňů Celsia nebo při špatném výběru se z něj může snadno stát zdroj látek, které prokazatelně narušují hormonální systém. Pokud tedy nečtete drobné písmo na obalech, dost možná si do domácích buchet nevědomky přidáváte silikonové oleje a věčné chemikálie PFAS.

Pečicí papír je v podstatě technologický produkt upravený tak, aby odolal žáru a vlhkosti. Problém nastává ve chvíli, kdy jeho odolnost přeceníme. Moderní věda navíc čím dál častěji ukazuje na spojitost mezi chemickými vrstvami papírů a civilizačními chorobami.

Jsou v pečicím papíru i starém nábytku a způsobují rakovinu, varuje toxikoložka

Pečení nad 220 stupňů Celsia může rozhodit hormony

Pečicí papír je na rozdíl od obyčejného papíru povrchově upraven silikonem nebo speciálními PFAS látkami, díky kterým nepropustí mastnotu a nepřichytí se při pečení. Tato vrstva je však stabilní pouze do určitého bodu, obvykle do maximálně 220 stupňů Celsia.

Nejčastější chyby

Děláme je všichni, ale tělo nám nepoděkuje. Co patří mezi největší nešvary vůbec?

  1. Pečete při režimu horkovzduch na maximum
  2. Zapínáte horní gril, kde teplota přesáhne 250 °C
  3. Používáte jeden papír vícekrát, dokud není černý

Poslední zmíněný bod je obzvlášť nebezpečný. Pokud pečete na stejném útržku papíru i třikrát po sobě, usnadňujete cestu toxinům, které se mohou snáze uvolňovat do jídla.

Jakmile pečete na vyšší teplotu, může dojít k narušení struktury papíru. Ten pak může začít tmavnout, křehnout a zapáchat, jelikož se z něj uvolňují těkavé organické látky. Co je však nejhorší, tyto látky mohou přenášet pachuť na jídlo a přímo ovlivnit jeho kvalitu.

Podle vědeckých studií se při přehřátí z papíru uvolňují látky, které narušují hormony. Sice se z nich neotrávíte okamžitě, v těle se vám však budou dlouhodobě kumulovat.

Typicky se s tímto rizikem můžete setkat, pokud často pečete pizzu nebo hranolky na 230 stupňů Celsia, abyste ušetřili čas. V takovém případě papír sice neshoří, z jeho povrchu se však stane nebezpečná zbraň.

Hnědý pečicí papír je bezpečnější

Ač se to na první pohled nemusí zdát, rozdíly v kvalitě jsou napříč různými papíry obrovské. Levné pečicí papíry z diskontů mají často tenčí silikonovou vrstvu a nižší gramáž. Naproti tomu hnědý, nebělený papír je sice dražší, ovšem mnohem lépe odolává žánru.

Při výběru pečicího papíru byste si vždy měli ohlídat tyto parametry:

  • Maximální teplotu
  • Certifikaci
  • Tloušťku

Na obalu musí být vždy jasně uvedena maximální teplota, kterou papír v troubě snese. Pokud na obalu chybí, nekupujte ho. Základním standardem bezpečnosti je pak certifikace pro styk s potravinami, bez které by se správně papír neměl ani prodávat. Pozor si dejte i na tloušťku. Tenké papíry se přehřívají mnohem rychleji.

Vyčistí žehličku a uchrání oděv. Odhalte skrytý potenciál pečicího papíru

Proč na levném papíru proděláte?

Možná ušetříte dvacetikorunu v obchodě, v dlouhodobém měřítku se vám však levný papír nepěkně prodraží. Pokud navíc používáte nekvalitní materiál, který si nezvládne poradit s vyšší teplotou, můžete si zadělat na vážný zdravotní problém.

Náklady na následnou léčbu hormonální nerovnováhy nebo ekzémů se nedají vyčíslit penězi. V každém případě za ně v lékárně necháte násobně víc, než na kolik by vás vyšla kvalitní silikonová podložka nebo kostka másla na vymazání plechu.

Tabulka počítá s průměrným pečením dvakrát týdně, tedy zhruba stokrát za rok:

Metoda pečeníCena za 1 mRoční nákladyPoznámky
Levný papír1,98 Kč79 KčPapír je úzký, nepokryje celý plech, tuk vytéká pod něj. Riskujete uvolňování chloru
Kvalitní papír6,75 Kč270 KčPlatíte třikrát více, peníze doslova vyhazujete do koše, i když pečete bezpečněji
Alobal3,99 Kč159 KčOdolá žáru, ale nesmíte ho používat na nic kyselého, jinak se hliník uvolňuje do jídla
Silikonová podložka124 Kč / jednorázověUž v prvním roce je levnější než kvalitní papír. Od druhého roku pečete zadarmo
Vymazání máslem90 KčLevnější než jakýkoliv papír, jídlo chutná lépe, spotřebujete staré máslo
Vymazání olejem25 KčExtrémně levné, na plech stačí pár kapek

Nahraďte papír olejem nebo tukem

Pokud se chcete chemii vyhnout úplně, sáhněte po osvědčených metodách. Využít můžete například:

  • Máslo nebo olej
  • Alobal
  • Silikonovou podložku

Tuk. Klasika, která funguje tisíce let. Pokud máte máslo nebo olej, stačí plech vymazat a vysypat ho moukou. Tato varianta je bezpečnější pro vaše zdraví, navíc vás zbaví zbytečných nákladů.

Jak péct bezpečně

  • Nepřekračujte 220 °C.
  • Nepoužívejte poškozený nebo černý papír.
  • Vyhněte se grilovacím režimům, pokud používáte pečicí papír.
  • U dlouhého pečení masa plech raději klasicky vymažte.

Dobrým pomocníkem může být i alobal. Alobal vydrží i vysoké teploty, takže s ním klidně můžete péct na 230 °C a více. Nehodí se však na kyselé potraviny, jelikož se z něj uvolňuje hliník. Pokud tedy pečete v alobalu, vyhněte se rajčatům a citronovým marinádám.

Jestliže vám nevadí do pečení investovat trochu více, můžete vyzkoušet podložku z potravinářského silikonu. Silikon vydrží roky, jedinou nevýhodou je jeho vyšší pořizovací cena. Za silikonovou podložku dáte v obchodě zhruba 200 korun, v prodejnách sítě drogerií dm dokonce pouhých 124 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidl a Kaufland stahuje jeden z nejpopulárnějších sýrů. Našli v něm nebezpečnou bakterii

Ilustrační snímek

Oblíbený sýr musel být okamžitě stažen z pultů velkých obchodních řetězců. Testy u výrobce totiž potvrdily přítomnost nebezpečné bakterie, která může vyvolat vážné onemocnění. Pokud jste v posledních...

KVÍZ: Poznáte pravý špekáček od buřtu?

ilustrační snímek

Sezóna špekáčků běží v plném proudu, ale vybrat v obchodě ten správný je skoro věda. Víte, kolik masa musí špekáček obsahovat podle zákona a co do něj naopak rozhodně nepatří? Otestujte se v našem...

Nasyťte celou rodinu za osmdesát korun. Halabajky si zamilujete

Z brambor se nyní vyrábí i veganské mléko.

Existují jídla, která nestojí skoro nic, a přesto dokážou nasytit i potěšit. Jedním z takových jídel jsou prosté brambory s tvarohem, neboli halabajky. Na kolik korun vyjde jejich příprava pro...

PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS...

V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více...

Nakoupíte na Svátek práce? Otevírací doba obchodů v pátek 1. května 2026

Obchodní dům Máj šest let po otevření (1. ledna 1981)

Svátek práce 1. května letos připadá stejně jako prvomájový svátek lásky na pátek. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?

Pečete nad 220 °C? Dejte si pozor. Pečicí papír může do jídla uvolňovat nebezpečnou chemii

Pečicí papír může do jídla uvolňovat nebezpečnou chemii

Pečicí papír bere většina lidí jako samozřejmost. Při vysokých teplotách se však i obyčejný papír může změnit z praktického pomocníka v závažný problém. Rozhoduje přitom detail, který řada domácností...

30. dubna 2026  8:30

Nakoupíte na Svátek práce? Otevírací doba obchodů v pátek 1. května 2026

Obchodní dům Máj šest let po otevření (1. ledna 1981)

Svátek práce 1. května letos připadá stejně jako prvomájový svátek lásky na pátek. Jaká bude v den pracovního volna otevírací doba obchodů?

30. dubna 2026

Globus spustil v Ostravě rozvoz nákupů. Dosud fungoval jen v Praze

Ilustrační snímek

Globus začíná s vlastní rozvážkou nákupů po Ostravě. Službu zajišťuje firma Dodo a mapa její dostupnosti zatím kopíruje hranice moravskoslezské metropole. V budoucnu hodlá Globus jezdit i dál. Tento...

29. dubna 2026  18:25

Protein v čokoládě i v jogurtu. Poradíme, jak poznat skutečně užitečný produkt

ilustrační snímek

Stačí přidat nápis „Protein“ a cena produktu vyletí o desítky procent. Opravdu naše tělo potřebuje bílkoviny v každém soustu, nebo jsme se stali obětí chytrého marketingu, který prodává běžné...

29. dubna 2026  15:20

Monstera v bytě: Jak ji pěstovat, aby měla velké děrované listy a nechřadla

Monstera je atraktivní pokojovka vhodná do velkých koupelen, má ráda vysokou...

Monstera patří mezi nejvděčnější pokojové rostliny, ale právě proto ji mnoho lidí podceňuje. Když jí chybí světlo, opora nebo správná zálivka, začne tvořit malé listy bez typických otvorů, žloutne,...

29. dubna 2026  11:45

Slevy, jaké tu dlouho nebyly. Konec dubna přinesl obří slevové akce

ilustrační snímek

Poslední dubnový týden přináší jednu z nejzajímavějších vln slev, kterou jsme tu za poslední dobu měli. Řetězce jdou u některých položek na úplné minimum. Ceny padají u masa, mléčných výrobků i...

29. dubna 2026,  aktualizováno  9:41

Pivo bez kocoviny i kalorií. Nealko nabízí spoustu výhod, v cenách jsou ale obří rozdíly

ilustrační snímek

Zatímco dříve bylo nealkoholické pivo jen nouzovým řešením pro řidiče, dnes se stává plnohodnotným životním stylem. Spotřeba nealka v Česku roste, stejně jako rozmanitost nabídky. Jak moc se však...

29. dubna 2026  8:30

Sawe pokořil mýtickou hranici maratonu. Od čtvrtka můžete mít stejné boty jako on

Keňan Sabastian Sawe vítězí na maratonu v Londýně.

Keňan Sabastian Sawe v neděli 26. dubna 2026 v Londýně jako první člověk v historii zaběhl maraton v regulérním závodě pod magickou hranicí dvou hodin. Na nohách měl přitom nejnovější technologický...

28. dubna 2026  15:20

KVÍZ: Poznáte pravý špekáček od buřtu?

ilustrační snímek

Sezóna špekáčků běží v plném proudu, ale vybrat v obchodě ten správný je skoro věda. Víte, kolik masa musí špekáček obsahovat podle zákona a co do něj naopak rozhodně nepatří? Otestujte se v našem...

vydáno 28. dubna 2026

Maso, med i víno: Inspekce odhalila podvody v obchodech. Šidí se víc, než si myslíte

Polský výrobce uvádět na obalu vyšší objem masa, než výrobek ve skutečnosti měl.

Kupujete kvalitní hovězí, poctivý český med nebo výběrové víno? Realita na pultech českých obchodů vás možná šokuje. SZPI totiž zveřejnila seznam, ze kterého mrazí. Kontroloři při svých raziích...

28. dubna 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Šéfkuchař z TV ovládl české pumpy: Pro toto jídlo si řidiči klidně zajedou desítky kilometrů

Roman Staša vytvořil gurmánské menu pro zákazníky čerpacích stanic ORLEN.

Suché bagety a průměrné párky? Na některých pumpách už minulost. Nabídka se mění a čím dál více benzinek přichází s výrazně chutnější nabídkou i kvalitnějšími surovinami, která překvapí i náročnější...

28. dubna 2026  8:29

Jak správně nařezat špekáček na oheň? Tuto chybu dělá většina lidí, vy už ji neopakujte

buřty, špekáčky, opékání buřtů, čarodějnice

Hodit špekáček na oheň umí každý, ale jen málokdo ho dokáže připravit tak, aby byl uvnitř šťavnatý a na povrchu křupavý. Zapomeňte na nudné křížky, které se rozpadají. Ukážeme vám techniky, díky...

28. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.