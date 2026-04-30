Většina z nás ho bere jako samozřejmost, která šetří čas při mytí plechů. Pečicí papír však není ledajaký: při teplotách nad 220 stupňů Celsia nebo při špatném výběru se z něj může snadno stát zdroj látek, které prokazatelně narušují hormonální systém. Pokud tedy nečtete drobné písmo na obalech, dost možná si do domácích buchet nevědomky přidáváte silikonové oleje a věčné chemikálie PFAS.
Pečicí papír je v podstatě technologický produkt upravený tak, aby odolal žáru a vlhkosti. Problém nastává ve chvíli, kdy jeho odolnost přeceníme. Moderní věda navíc čím dál častěji ukazuje na spojitost mezi chemickými vrstvami papírů a civilizačními chorobami.
Pečení nad 220 stupňů Celsia může rozhodit hormony
Pečicí papír je na rozdíl od obyčejného papíru povrchově upraven silikonem nebo speciálními PFAS látkami, díky kterým nepropustí mastnotu a nepřichytí se při pečení. Tato vrstva je však stabilní pouze do určitého bodu, obvykle do maximálně 220 stupňů Celsia.
Děláme je všichni, ale tělo nám nepoděkuje. Co patří mezi největší nešvary vůbec?
Poslední zmíněný bod je obzvlášť nebezpečný. Pokud pečete na stejném útržku papíru i třikrát po sobě, usnadňujete cestu toxinům, které se mohou snáze uvolňovat do jídla.
Jakmile pečete na vyšší teplotu, může dojít k narušení struktury papíru. Ten pak může začít tmavnout, křehnout a zapáchat, jelikož se z něj uvolňují těkavé organické látky. Co je však nejhorší, tyto látky mohou přenášet pachuť na jídlo a přímo ovlivnit jeho kvalitu.
Podle vědeckých studií se při přehřátí z papíru uvolňují látky, které narušují hormony. Sice se z nich neotrávíte okamžitě, v těle se vám však budou dlouhodobě kumulovat.
Typicky se s tímto rizikem můžete setkat, pokud často pečete pizzu nebo hranolky na 230 stupňů Celsia, abyste ušetřili čas. V takovém případě papír sice neshoří, z jeho povrchu se však stane nebezpečná zbraň.
Hnědý pečicí papír je bezpečnější
Ač se to na první pohled nemusí zdát, rozdíly v kvalitě jsou napříč různými papíry obrovské. Levné pečicí papíry z diskontů mají často tenčí silikonovou vrstvu a nižší gramáž. Naproti tomu hnědý, nebělený papír je sice dražší, ovšem mnohem lépe odolává žánru.
Při výběru pečicího papíru byste si vždy měli ohlídat tyto parametry:
- Maximální teplotu
- Certifikaci
- Tloušťku
Na obalu musí být vždy jasně uvedena maximální teplota, kterou papír v troubě snese. Pokud na obalu chybí, nekupujte ho. Základním standardem bezpečnosti je pak certifikace pro styk s potravinami, bez které by se správně papír neměl ani prodávat. Pozor si dejte i na tloušťku. Tenké papíry se přehřívají mnohem rychleji.
Proč na levném papíru proděláte?
Možná ušetříte dvacetikorunu v obchodě, v dlouhodobém měřítku se vám však levný papír nepěkně prodraží. Pokud navíc používáte nekvalitní materiál, který si nezvládne poradit s vyšší teplotou, můžete si zadělat na vážný zdravotní problém.
Náklady na následnou léčbu hormonální nerovnováhy nebo ekzémů se nedají vyčíslit penězi. V každém případě za ně v lékárně necháte násobně víc, než na kolik by vás vyšla kvalitní silikonová podložka nebo kostka másla na vymazání plechu.
Tabulka počítá s průměrným pečením dvakrát týdně, tedy zhruba stokrát za rok:
|Metoda pečení
|Cena za 1 m
|Roční náklady
|Poznámky
|Levný papír
|1,98 Kč
|79 Kč
|Papír je úzký, nepokryje celý plech, tuk vytéká pod něj. Riskujete uvolňování chloru
|Kvalitní papír
|6,75 Kč
|270 Kč
|Platíte třikrát více, peníze doslova vyhazujete do koše, i když pečete bezpečněji
|Alobal
|3,99 Kč
|159 Kč
|Odolá žáru, ale nesmíte ho používat na nic kyselého, jinak se hliník uvolňuje do jídla
|Silikonová podložka
|—
|124 Kč / jednorázově
|Už v prvním roce je levnější než kvalitní papír. Od druhého roku pečete zadarmo
|Vymazání máslem
|—
|90 Kč
|Levnější než jakýkoliv papír, jídlo chutná lépe, spotřebujete staré máslo
|Vymazání olejem
|—
|25 Kč
|Extrémně levné, na plech stačí pár kapek
Nahraďte papír olejem nebo tukem
Pokud se chcete chemii vyhnout úplně, sáhněte po osvědčených metodách. Využít můžete například:
- Máslo nebo olej
- Alobal
- Silikonovou podložku
Tuk. Klasika, která funguje tisíce let. Pokud máte máslo nebo olej, stačí plech vymazat a vysypat ho moukou. Tato varianta je bezpečnější pro vaše zdraví, navíc vás zbaví zbytečných nákladů.
Jak péct bezpečně
Dobrým pomocníkem může být i alobal. Alobal vydrží i vysoké teploty, takže s ním klidně můžete péct na 230 °C a více. Nehodí se však na kyselé potraviny, jelikož se z něj uvolňuje hliník. Pokud tedy pečete v alobalu, vyhněte se rajčatům a citronovým marinádám.
Jestliže vám nevadí do pečení investovat trochu více, můžete vyzkoušet podložku z potravinářského silikonu. Silikon vydrží roky, jedinou nevýhodou je jeho vyšší pořizovací cena. Za silikonovou podložku dáte v obchodě zhruba 200 korun, v prodejnách sítě drogerií dm dokonce pouhých 124 korun.