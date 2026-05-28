Pasti českého glampingu: Za co dáváte tisíce a kdy hrozí drahé zklamání?

Autor:
  8:30
Ubytování v přírodě už dávno neznamená rozlámaná záda ze stanu a studenou sprchu v kempu. Divoký boom glampingu v Česku ale vystřídal tlak na kvalitu. Projekty lákají na líbivé fotky s wellness, horkou vanou. Často se za nimi ale skrývá předražené zklamání bez povolení. Jak poznat skutečný luxus v divočině?

V posledních letech se Svitap soustředí na výrobu stanů pro luxusní kempování v přírodě, tzv. glamping. | foto: Svitap

Obsah

Když se luxus potká s divočinou: Kde se vzal nový trend?

Slovo glamping vzniklo spojením anglických výrazů glamorous (půvabný/luxusní) a camping (kempování). Ačkoliv se může zdát, že jde o moderní výstřelek posledních let, kořeny sahají až k africkým safari expedicím minulého století. Do českého prostředí však vtrhl s nebývalou intenzitou během uplynulých let.

Důvod je prostý. Český zákazník se změnil. Už nám nestačí si jen někam vyjet. Hledáme zážitek, estetiku sociálních sítí a především absolutní soukromí, které klasické hotely či penziony s plnými chodbami hostů zkrátka nedokážou v takové míře nabídnout. Úspěšné projekty sází na samotu. Maringotka na kraji lesa, posed v korunách stromů nebo designová kopule u rybníka, kde široko daleko nikoho nepotkáte.

Expert varuje: V Česku je 90 % glampingu nelegálních, je to časovaná bomba

Není stan jako stan: Co si můžete pronajmout?

Než si zarezervujete termín, je klíčové vědět, co který typ nabízí a zda odpovídá vaší představě o pohodlí:

  • Safari stany: Nejblíže původnímu konceptu. Jde o prostorné plátěné konstrukce na dřevěných platformách. Často v nich najdete plnohodnotné postele, kuchyňku a někdy i koupelnu.
  • Domy v korunách stromů: Velmi žádaná forma, která nabízí unikátní perspektivu a pocit odtržení od světa. Pozor však na to, že často bývají zcela bez elektřiny a tekoucí vody.
  • Maringotky a tiny houses: Moderní pojetí tradičního bydlení na kolech. Bývají nejlépe vybavené pro celoroční provoz díky kvalitní izolaci a kamnům.
  • Geodesické kopule: Futuristicky vyhlížející konstrukce s průhlednou stěnou, které umožňují pozorovat hvězdy přímo z postele.

OBRAZEM: Na samotě V lomu. Podívejte se na nejnovější glamping v Česku

Pasti českého glampingu: Na co si dát pozor?

Obří vlna zájmu a vidina rychlého zisku bohužel přilákala i řadu spekulantů. Česko v poslední době řeší problémy s černými stavbami v chráněných oblastech a s ubytováním, které luxusní cenovku jen předstírá. Aby váš zážitek odpovídal investovaným penězům, které často převyšují ceny v lepších pražských hotelech, zaměřte se na zásadní věci:

1. Vlastní sociální zařízení

Skutečný luxusní kempink by vás neměl nutit chodit s toaletním papírem do společných umýváren o sto metrů dál. Standardem by měla být buď vlastní koupelna přímo v objektu, nebo soukromá, esteticky zpracovaná koupelna v bezprostřední blízkosti vyhrazená jen pro vás. Pokud chybí, cena musí jít dolů.

2. Tepelný komfort

České noci jsou chladné i v létě, natož na jaře či na podzim. Vždy si prověřte, zda je objekt zateplený a zda disponuje spolehlivým zdrojem tepla (krbová kamna, klimatizace s funkcí topení, infrapanely). Romantika u praskajícího dřeva je krásná, ale vyžaduje vaši aktivitu. Pokud se o teplo nechcete celou noc starat, hledejte automatizované systémy.

3. Gastronomie a legálnost služeb

Kvalitní provozovatelé sází na lokálnost. Snídaňový koš doručený až k prahu nebo naplněná vinotéka od místních vinařů jsou běžně v nabídce. Zároveň se nebojte číst recenze a ověřit si, zda místo funguje legálně. Seriózní majitelé se schválením od úřadů a ekologickým přístupem k přírodě nemají co skrývat.

Srovnání: Klasický kemp vs. Skutečný glamping

ParametrKlasický kemp (Camping)Glamping
SpaníKarimatka, nafukovací matracePlnohodnotná postel s kvalitní matrací
VybaveníVlastní spacák, ešusLůžkoviny, ručníky, designové nádobí
Sociální zařízeníSdílené v areáluSoukromé (často přímo v objektu)
SoukromíNízké (sousední stany v těsné blízkosti)Vysoké (samostatné objekty v přírodě)
CenaStovky Kč za nocTisíce Kč za noc
PřípravaNutnost vlastního vybaveníPřijedete v civilu s malým zavazadlem

Digitální detox: Proč jsme ochotni platit tisíce za noc?

V dnešní uspěchané době trpíme permanentním stresem. Neustálý kontakt s technologiemi a městský hluk zvyšují hladinu kortizolu. Glamping funguje jako řízený návrat ke kořenům, ale bez nepohodlí, které by moderního člověka mohlo odradit.

Možnost sledovat východ slunce skrze prosklenou stěnu, zatímco držíte šálek výběrové kávy, je balzámem na psychiku. Provozovatelé často záměrně neinstalují Wi-Fi připojení, aby podpořili digitální detox. Tento kontrast mezi divokou přírodou a hedvábným povlečením vytváří silný zážitek, který v běžném hotelovém pokoji zkrátka nezažijete.

Místo pole kopřiv a bahna vykouzlili čtyři romantické chatky, jsou dokonalé

Jak najít projekt, kde nebudete litovat peněz?

Trh se pročišťuje a zákazníci jsou kritičtější. Při hledání se nespoléhejte pouze na velké ubytovací portály. Ty nejlepší české projekty si budují vlastní značku a rezervace řeší skrze své weby nebo specializované tuzemské platformy zaměřené na unikátní ubytování.

Dívejte se na reálné recenze hostů a buďte kritičtí k termínům. Glamping v dubnu je úplně jiný zážitek než v červenci. Pokud hledáte skutečný klid a soukromí, vyhněte se projektům, které jsou nasekané těsně vedle sebe nebo jsou součástí velkých rekreačních areálů, i když se honosí lákavým názvem. Skutečný luxus je v tomto případě prostor a ticho kolem vás, nikoliv jen uvnitř stanu.

