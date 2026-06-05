Past jménem dynamický převod měny: Jak z vás bankomat láká peníze
Scénář je téměř vždy stejný. Přijedete do Chorvatska, Itálie nebo Španělska na dovolenou, najdete nejbližší bankomat a chcete si vybrat hotovost na zmrzlinu nebo večeři. Vše probíhá standardně, dokud se na obrazovce neobjeví otázka, zda chcete transakci provést „s konverzí“, nebo „bez konverze“ .
Vizuálně vás přístroj bude lákat na možnost s konverzí. Ukáže vám přesnou částku v českých korunách, která se vám strhne z účtu. Působí to bezpečně, transparentně a srozumitelně. Právě v tom ale spočívá past. Tato služba se jmenuje dynamický převod měny, anglicky Dynamic Currency Conversion, často se používá i jen pouhá zkratka DCC. Pro klienta je v drtivé většině případů extrémně nevýhodná.
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Výhodný kurz je lež. Bankomat si přirazí i 15 procent
Když zvolíte možnost s konverzí, kurz neurčuje vaše banka, ale provozovatel daného bankomatu. Ten si k aktuálnímu tržnímu kurzu připočte marži, která se běžně pohybuje mezi 10 až 15 procent. V praxi to znamená, že zatímco vaše banka by vám například euro přepočítala kurzem 25,50 korun, bankomat vám je nabídne za 28,50 korun.
Pozor na nezávislé bankomaty. Prodraží se dvakrát
V turistických zónách často narazíte na tzv. nezávislé bankomaty. Nejsou napojeny na žádnou konkrétní banku a za výběr si účtují vysoký fixní poplatek (často 100 až 300 korun), i když máte výběry v zahraničí od své banky zdarma.
Jak to poznat? Pokud bankomat nemá na svém těle logo velké banky, ale jen název provozovatele, vyhněte se mu. Výběr ještě navýšíte o tučný poplatek za samotnou službu. Vždy hledejte bankomat přímo v budově banky.
Provozovatelé bankomatů sází na to, že turisté mají rádi jistotu. Chtějí hned vědět, kolik je to v korunách. Za tuto jistotu si ale nechají královsky zaplatit. U výběru v hodnotě 10 000 korun tak můžete během jediného kliknutí přijít o patnáct set korun jen na kurzovém rozdílu.
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Design rozhraní bankomatů není náhodný. Tlačítko pro nevýhodnou konverzi bývá často zelené, zvýrazněné nebo označené jako garantovaný kurz. Naopak volba bez konverze, která je pro vás výhodnější, bývá skryta pod nenápadným šedým tlačítkem nebo doprovázena varováním, že „kurz není znám“ nebo že „vaše banka může účtovat další poplatky“.
To v nezkušeném cestovateli vyvolá pocit nejistoty. Strach z neznámého kurzu vlastní banky je však v tomto případě iracionální. I ta nejméně výhodná česká banka vám peníze smění lépe než provozovatel turistického bankomatu v libovolném chorvatském letovisku.
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Výběr s konverzí vs. bez konverze
Následující tabulka ilustruje modelový příklad výběru hotovosti v zahraničí (např. v Polsku, Maďarsku nebo zemích mimo eurozónu, případně při výběru eur s českou kartou).
|Položka
|Výběr s konverzí (DCC)
|Výběr bez konverze (Vaše banka)
|Kdo určuje kurz
|Provozovatel bankomatu
|Vaše domácí banka
|Průměrná marže
|8 – 15 procent
|0,5 – 2,5 procent
|Transparentnost
|Částka v CZK je vidět hned
|Částka v CZK se objeví v bankovnictví
|Poplatek za výběr
|Často fixní + skrytý v kurzu
|Dle ceníku vaší banky (často zdarma)
|Finální dopad
|Ztráta stovek až tisíců korun
|Nejvýhodnější možná cesta
Nejde jen o bankomaty, pozor i na terminály
Stejný princip platí i při platbě kartou v restauracích nebo obchodech. Pokud vám číšník podá terminál a na displeji svítí částka v korunách, zbystřete. Terminál se vás ptá na totéž co bankomat. Vždy žádejte platbu v lokální měně (EUR, PLN, GBP atd.).
Mnoho obchodníků v turistických oblastech je instruováno, aby tlačítko pro konverzi mačkali automaticky za zákazníka, protože z každé takové transakce má obchodník provizi. Pokud uvidíte na stvrzence částku v korunách, máte právo transakci reklamovat a požadovat storno a nové zaplacení v lokální měně.
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- Vždy hledejte nápis „Without Conversion“: Při výběru z bankomatu se nenechte zmást barvami ani varovnými hláškami. Vaše odpověď musí být vždy „bez konverze“ nebo anglické „decline conversion“.
- Mějte kartu s výhodnými kurzy: Pokud cestujete často, zvažte využití služeb jako Revolut nebo Wise, které nabízejí kurzy blízké těm středovým. I u nich však platí, že při výběru z bankomatu musíte dynamický převod měny odmítnout.
- Nastavte si limity: V mobilní aplikaci své banky si můžete nastavit limity pro výběry i platby, což vás ochrání před nejhoršími dopady v případě krádeže karty, ale i před nechtěnými vysokými poplatky.
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Mýtus o jistotě pevného kurzu
Častým argumentem zastánců dynamického převodu měny je, že vědí, kolik zaplatí, a kurz se do zaúčtování transakce, která obvykle trvá dva až tři dny, nezmění. Ano, to je pravda. Ale kurzové pohyby se mezi eury a českými korunami v řádu dní pohybují v desetinách procent. Pokud se nestane nic neočekávaného, nelze ani předpokládat, že by došlo k propadu koruny o deset procent během 48 hodin, což je rozdíl, který vám okamžitě naúčtuje bankomat s konverzí. Zdánlivá jistota je tedy neuvěřitelně předražený produkt, který nepotřebujete.