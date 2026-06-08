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Parkside v Lidlu stojí polovinu: Šroubovák za sedm set, úhlová bruska za pětistovku

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  5:00
Lidl spustil akci na vybrané aku nářadí Parkside. Zákazníci nakoupí vybrané kousky se slevou více než padesát procent. Nejvýrazněji zlevnil aku vrtací šroubovák. V těsném závěsu je aku úhlová bruska a aku univerzální foukač, který si zamilovali všichni motoristé: umí dokonale dosušit i motorku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Aku nářadí patří mezi nejprodávanější produkty značky Parkside. Ve srovnání s dalšími značkami dlouhodobě vychází velmi výhodně, teď ho v prodejnách Lidl pořídíte ještě levněji.

Od 11. do 14. června platí na vybrané produkty sleva až 53 procent, a to jak v kamenných prodejnách Lidl, tak i na e-shopu Lidl.cz. Do akce se dostaly konkrétně tři produkty.

ProduktPůvodní cenaAkční cenaSleva
Aku vrtací šroubovák PABS 20-Li G81 499 Kč699 Kč53 %
Aku úhlová bruska PWSA 20-Li G4999,90 Kč499,90 Kč50 %
Aku univerzální foukač PAUGB B2699,90 Kč399,90 Kč43 %

Sleva 53 % na aku vrtací šroubovák

Vůbec největší pozornost upoutal aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li G8. Z původní ceny 1 499 korun klesl na 699 korun, tedy o rovných 800 korun. Šroubovák tak pořídíte se slevou přes 53 procent.

Jde o univerzální nářadí, které využijí domácí kutilové při montáži nábytku, vrtání do různých materiálů i běžných opravách v domácnosti. Aku vrtačky navíc dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější produkty Parkside.

Lidl vyprodává oblíbené nářadí Parkside. Ceny rozdělily zákazníky na dva tábory

Aku úhlová bruska za necelých pět set korun

Druhé místo si vysloužila aku úhlová bruska Parkside PWSA 20-Li G4, jejíž cena klesla z 999,90 korun na pouhých 499,90 korun.

Úhlové brusky využijete při řezání kovu, broušení nebo opracování různých materiálů. Vyplatí se však počítat s tím, že se model prodává bez akumulátoru a nabíječky. Parkside je naštěstí kompatibilní, takže pokud už doma máte nějaký produkt této značky, nemusíte dokupovat nic navíc.

Lidl zlevnil nářadí Parkside o polovinu. | Zdroj: lidl.cz

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Univerzální foukač pomůže v dílně i na zahradě

Do akce se dostal také aku univerzální foukač Parkside PAUGB B2. Jeho cena se snížila ze 699,90 korun na 399,90 korun.

Foukač můžete využít například k odstranění prachu z pracovních ploch, čištění dílny, garáže nebo zahradního nábytku. Stejně jako u úhlové brusky se jedná o variantu bez akumulátoru a nabíječky, která cílí především na uživatele, kteří už jeden bateriový systém Parkside vlastní.

Fanoušci na sítích si u foukače notují, že je v dílně i při údržbě nenahraditelný. Řada z nich ho používá například na vyfoukání motorky po pečlivém umytí.

Lidl zlevnil nářadí Parkside o polovinu. | Zdroj: lidl.cz

Pozor! Akce trvá jen do neděle

Všechny výše uvedené slevy platí od čtvrtka 11. června do neděle 14. června 2026, a to jak v kamenných prodejnách Lidl, tak na e-shopu Lidl.cz. Pokud tedy máte o některý z produktů zájem, měli byste si nákup včas naplánovat. Vzhledem k výši slev určitě půjdou na dračku.

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