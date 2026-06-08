Aku nářadí patří mezi nejprodávanější produkty značky Parkside. Ve srovnání s dalšími značkami dlouhodobě vychází velmi výhodně, teď ho v prodejnách Lidl pořídíte ještě levněji.
Od 11. do 14. června platí na vybrané produkty sleva až 53 procent, a to jak v kamenných prodejnách Lidl, tak i na e-shopu Lidl.cz. Do akce se dostaly konkrétně tři produkty.
|Produkt
|Původní cena
|Akční cena
|Sleva
|Aku vrtací šroubovák PABS 20-Li G8
|1 499 Kč
|699 Kč
|53 %
|Aku úhlová bruska PWSA 20-Li G4
|999,90 Kč
|499,90 Kč
|50 %
|Aku univerzální foukač PAUGB B2
|699,90 Kč
|399,90 Kč
|43 %
Sleva 53 % na aku vrtací šroubovák
Vůbec největší pozornost upoutal aku vrtací šroubovák Parkside PABS 20-Li G8. Z původní ceny 1 499 korun klesl na 699 korun, tedy o rovných 800 korun. Šroubovák tak pořídíte se slevou přes 53 procent.
Jde o univerzální nářadí, které využijí domácí kutilové při montáži nábytku, vrtání do různých materiálů i běžných opravách v domácnosti. Aku vrtačky navíc dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější produkty Parkside.
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Aku úhlová bruska za necelých pět set korun
Druhé místo si vysloužila aku úhlová bruska Parkside PWSA 20-Li G4, jejíž cena klesla z 999,90 korun na pouhých 499,90 korun.
Úhlové brusky využijete při řezání kovu, broušení nebo opracování různých materiálů. Vyplatí se však počítat s tím, že se model prodává bez akumulátoru a nabíječky. Parkside je naštěstí kompatibilní, takže pokud už doma máte nějaký produkt této značky, nemusíte dokupovat nic navíc.
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Univerzální foukač pomůže v dílně i na zahradě
Do akce se dostal také aku univerzální foukač Parkside PAUGB B2. Jeho cena se snížila ze 699,90 korun na 399,90 korun.
Foukač můžete využít například k odstranění prachu z pracovních ploch, čištění dílny, garáže nebo zahradního nábytku. Stejně jako u úhlové brusky se jedná o variantu bez akumulátoru a nabíječky, která cílí především na uživatele, kteří už jeden bateriový systém Parkside vlastní.
Fanoušci na sítích si u foukače notují, že je v dílně i při údržbě nenahraditelný. Řada z nich ho používá například na vyfoukání motorky po pečlivém umytí.
Pozor! Akce trvá jen do neděle
Všechny výše uvedené slevy platí od čtvrtka 11. června do neděle 14. června 2026, a to jak v kamenných prodejnách Lidl, tak na e-shopu Lidl.cz. Pokud tedy máte o některý z produktů zájem, měli byste si nákup včas naplánovat. Vzhledem k výši slev určitě půjdou na dračku.