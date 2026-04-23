Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

Autor:
  5:00
Vlivem války a složité logistiky roste riziko prodeje nekvalitních paliv, která jsou pro moderní motory fatální. Škody se často šplhají k padesáti tisícům korun, přesto se řidiči u pojišťoven pomoci často nedovolají. Jaké důkazy musíte mít v ruce, aby vám pojišťovna škodu uznala?
ilustrační snímek | foto: ČTK

S každým výkyvem cen na světových trzích roste pokušení některých prodejců „vylepšit“ marže na úkor kvality. Současná geopolitická situace a složité logistické trasy z Východu vytvářejí podhoubí pro distribuci směsí, které moderním motorům rozhodně neprospívají. Zatímco starší diesely se zvládly poprat téměř se vším, moderní vstřikovací systémy jsou na nečistoty v naftě extrémně citlivé.

Špatné palivo může poškodit vstřikování, čerpadlo nebo klidně celý motor. Opravy se přitom běžně pohybují v řádu tisíců až desítek tisíc korun, u moderních dieselů pak dokonce výše. Pro domácí rozpočet jde tak o nečekaný zásah, který může výrazně zatížit rodinné finance.

Pojišťovna zajistí odtah, zbytek musíte vy

Mnoho řidičů žije v omylu, že asistenční služby u povinného ručení nebo havarijního pojištění pokryjí většinu problémů. Realita je však o něco střízlivější. Pokud kvůli nekvalitnímu palivu zůstanete stát u krajnice, asistenční služba se o vás postará, ale jen do určité míry.

„Asistence obvykle zahrnují odtah vozidla, případně drobné opravy na místě, jako je výměna pneumatiky nebo dolití paliva. Vyčištění palivové soustavy v nich ale standardně nehledejte,“ vysvětluje Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí České kanceláře pojistitelů.

Podobně to shrnuje i nezávislý expert na pojištění Jan Šuchma, který upozorňuje, že asistenční služby jsou především o praktické pomoci v nouzi, tedy organizaci odtahu, výjezdu technika nebo zajištění náhradní dopravy, samotnou opravu škody ale nehradí.

Ne každá pojistka pokryje chybu při tankování

Rozdíl mezi asistencí a připojištěním technických poruch je zcela zásadní. Zatímco asistence řeší situaci na místě, připojištění může za jistých podmínek pokrýt i finanční náklady na opravu.

V praxi tak může uhradit například:

  • odčerpání špatného paliva
  • proplach palivové soustavy
  • opravy poškozených komponent

Ani to však není zcela automatické. Rozsah krytí se u každé pojišťovny mírně liší a ne každá smlouva zahrnuje chybu při tankování nebo nekvalitní palivo.

Bez důkazů není plnění

Pokud se rozhodnete škodu vymáhat po pojišťovně nebo přímo po provozovateli čerpací stanice, připravte se na náročné dokazování. Ideálně rovnou zapomeňte na to, že by stačilo jen ukázat na podezřelou pumpu.

Aby pojišťovna uznala pojistné plnění za natankování nekvalitní směsi, bude po vás vyžadovat doložení těchto důkazů:

  • účtenku z čerpací stanice
  • odborný posudek ze servisu, že závada souvisí s palivem
  • laboratorní rozbor paliva, který prokáže jeho znečištění

Právě poslední bod bývá největším kamenem úrazu. Náklady na rozbor a znalecké posudky mohou jít mnohdy až do tisíců korun, což značnou část motoristů od řešení pojistné události odradí. Pokud se však jedná o škodu na motoru v řádu 50 000 korun a více, vyplatí se být opravdu precizní.

Na co se u standardní asistence můžete běžně spolehnout, je zajištění telefonické pomoci, výjezdu technika, odtah do nejbližšího servisu, základní zásah na místě či případné zajištění náhradní dopravy.

Co naopak neuhradí, jsou opravy a technické škody na vozidle. Řidičům, kteří často cestují, zejména do zahraničí, tak může dávat smysl rozšířená asistence s vyššími limity odtahu nebo možností volby servisu.

TIP Naletěli jste? Postupujte následovně

Pokud jste už zakoupili pančované palivo, neměli byste dlouho otálet. Podle Šuchmy byste měli věc řešit už na místě vzniku pojistné události. Řídit se můžete tímto jednoduchým návodem:

  1. Neodjíždět a ideálně ani nestartovat
  2. Vyfotit stojan, pistoli a palubní desku
  3. Zajistit svědectví obsluhy nebo dalších řidičů
  4. Uchovat veškerou komunikaci s pojišťovnou

Zásadní je co nejdříve nahlásit vzniklou událost a uvést přesné informace.

Pančovaná nafta ničí motory. Pojišťovna vám ale opravu zaplatit nemusí

