náhledy
Pamatujete na nákupy v Hypernově, vybírání elektroniky v CZC.cz nebo na oblečení z Kenvela? Některé značky patřily k běžnému životu, jiné lákaly na zboží, které jinde nebylo k sehnání. Zatímco v zahraničí spousta z nich stále funguje, v Česku už na jejich prodejny nenarazíte. Kdo za nimi stál, proč skončily a co je nahradilo?
Autor: GEMO a.s.
Prvním supermarketem v Československu byl řetězec Mana od nizozemské skupiny Ahold. Svou první prodejnu otevřel 6. června 1991 v Jihlavě. Zákazníci tu nakupovali potraviny i běžné zboží pro domácnost. V roce 2000 sloučil Ahold Manu s Albertem. Mana sice zmizela, její nástupce však funguje dodnes.
Autor: Ahold
Jen o tři roky později, v roce 1994, vstoupil do Česka rakouský řetězec Julius Meinl. Jeho supermarkety nabízely potraviny, nápoje i dovážené speciality a pro řadu zákazníků představovaly novinku v porevolučním nakupování. Kvůli dlouhodobým ztrátám se však řetězec v roce 2005 stáhl. I tyto prodejny převzal nizozemský Ahold. Značka Julius Meinl dál působí v zahraničí.
Autor: MF DNES
Francouzský Carrefour otevřel první český hypermarket v Plzni v roce 1998. Nabízel potraviny, oblečení, elektroniku i vybavení domácnosti. Síť se rozrostla na 11 prodejen, v roce 2006 však z Česka odešla kvůli ztrátovému podnikání. České hypermarkety následně převzalo Tesco. Carrefour přitom dál působí v zahraničí a jeho výrobky se později vrátily i do některých českých obchodů.
Autor: Martin Mráz, MAFRA
Interspar byl hypermarket rakouské skupiny Spar. Nabízel potraviny, drogerii, domácí potřeby i další spotřební zboží. V Česku skončil v roce 2014, kdy jeho prodejny převzal nizozemský Ahold. Ten je postupně přeměnil na hypermarkety Albert. Značka Spar a její různé formáty nadále působí v zahraničí, narazíte na něj například v Rakousku nebo Maďarsku.
Autor: Interspar CZ
Hypernovu si mnozí pamatují jako velký hypermarket, kam se jezdilo na nákup pro celou rodinu. Nabízela potraviny, drogerii, oblečení, hračky i vybavení domácnosti. Provozoval ji nizozemský Ahold, který ji uvedl na český trh v roce 1998. Značka postupně zanikla při sjednocování obchodů pod Albert. Poslední Hypernovy se přejmenovaly do roku 2009.
Autor: Google Maps
Plus Diskont patřil k obchodům, kde jste mohli najít levnější potraviny a základní zboží pro domácnost. V Česku působil už od roku 1992 a postupně vybudoval rozsáhlou síť prodejen. V roce 2009 ji převzala německá skupina REWE a většinu obchodů změnila na prodejny Penny.
Autor: Anna Vavríková, MAFRA
Delvita byla síť supermarketů belgické skupiny Delhaize, která do Česka vstoupila v roce 1991. Nabízela běžné potraviny, čerstvé pečivo, ovoce, zeleninu i drogerii. V roce 2007 měla v republice 96 prodejen a zaměstnávala zhruba 3 800 lidí. Kvůli dlouhodobým ztrátám se však majitel řetězce rozhodl český trh opustit. Prodejny převzala REWE Group a postupně je přeměnila na prodejny Billa.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Gigasport patřil mezi největší prodejce sportovního vybavení a módy. Rakouská skupina Kastner & Öhler se však kvůli špatnému hospodaření v roce 2012 rozhodla zavřít všech 12 prodejen v Česku a na Slovensku. Řetězec se už několik let potýkal s výrazným propadem tržeb, který firma přičítala krizi, poklesu příjmů domácností a dopadům vládních reforem.
Autor: alfest.cz
Dalším sportovním obchodem, který v Česku skončil, je Hervis patřící pod rakouskou skupinu Spar. Hervis prodával sportovní oblečení, obuv, vybavení pro fitness, lyžování i cyklistiku. V Česku působil přibližně dvě desetiletí a odešel v roce 2022, kdy se potýkal s finančními problémy. Část jeho českých prodejen převzal konkurenční Intersport. Samotná značka Hervis dál působí v některých evropských zemích.
Autor: Profimedia.cz
Kenvelo si mnozí pamatují díky džínům, tričkům, mikinám a ležérní módě, která byla populární zejména na přelomu tisíciletí. Kořeny firmy sahají do Prahy roku 1991, kdy ji založili izraelský podnikatel Dany Himi a Američan Michael Saul. Svůj název ovšem nese až od roku 1996. Rok 2005 skončil pro značku ztrátou téměř 600 milionů korun. Majitelem společnosti Kenvelo CZ se následně stala lucemburská společnost K2. Po roce 2010 začaly kamenné prodejny mizet, značka se však v omezené podobě objevuje online.
Autor: Kenvelo
Esprit prodával módu pro ženy, muže i děti. Značka vznikla v Kalifornii a dlouho patřila k zavedeným jménům v obchodních centrech. V Česku skončila v roce 2024 poté, co zkrachovala. Na některých místech ji nahradily multibrandové obchody Catches.
Autor: Facebook
Claire’s byla prodejna módních doplňků, která cílila především na dívky a mladé ženy. Nabízela náušnice, bižuterii, kabelky i vlasové doplňky. Řetězec vznikl v 60. letech v USA, kde proslul také tím, že si zákaznice mohly nechat přímo na prodejně propíchnout uši. V Česku skončil v roce 2025. Firmu oslaboval od roku 2022 pokles tržeb, rostoucí provozní náklady, konkurence i přesun zákazníků na internet. Provozovatel dlužil v přepočtu zhruba 50 milionů korun.
Autor: Facebook
Levné knihy lákaly na cenově dostupné knihy, kalendáře, papírenské zboží, hračky i drobné dárky. V Česku působily od roku 1996 a jejich prodejny bývaly běžnou součástí obchodních center i ulic. V březnu 2026 firma oznámila insolvenci, v níž uvedla dluhy kolem 133 milionů korun. Zmiňovala dopady pandemie, inflaci a dlouhodobý pokles tržeb. Řetězec nakonec uzavřel všech 49 prodejen.
Autor: Levné knihy
Britský řetězec Iceland se specializoval především na mražené potraviny. V Česku měl zhruba deset prodejen, které začal postupně zavírat v roce 2022. Provoz zkomplikovaly mimo jiné dopady brexitu a pandemie, které ztížily zásobování. Značka v Česku skončila jako síť kamenných obchodů, ve Velké Británii však nadále funguje. Některé její výrobky lze u nás sehnat i přes jiné prodejce.
Autor: Tereza Janovská, iDNES.cz
Německé Nordsee přinášelo do českých obchodních center rychlé občerstvení zaměřené na ryby a mořské plody. Zákazníci si mohli dát rybí sendviče, smažené ryby i další hotová jídla. První českou franšízu otevřela společnost Master Mariner v Praze v roce 2004. Po finančních problémech provozovatele, které prohloubila pandemie, řetězec v Česku skončil v roce 2022. V zahraničí funguje dodnes.
Autor: Profimedia.cz
Rakouský řetězec BauMax byl oblíbeným místem pro kutily, kteří tu sháněli barvy, nářadí, stavební materiál, vybavení do koupelny i potřeby na zahradu. V Česku působil od roku 2000. Kvůli dlouhodobým ztrátám trh v listopadu 2015 opustil. Většinu z 24 prodejen převzala polská skupina Merkury Market, čtyři obchody pak získalo OBI.
Autor: MAFRA
Bontonland byl rájem pro fanoušky hudby a filmů. V prodejnách si mohli zákazníci vybírat CD, DVD, vinylové desky i počítačové hry. Řetězec patřil k největším prodejcům hudebních nosičů v Česku. V roce 2019 však po více než 25 letech na trhu oznámil konec. Firmu oslaboval propad zájmu o fyzické nosiče, rostoucí náklady i nástup digitální hudby a streamovacích služeb. Kamenné prodejny postupně do konce roku zavřely.
Autor: Bontonland
CZC.cz (Czech Computer) začalo v roce 1998 jako český prodejce počítačů a postupně vyrostlo v jeden z nejznámějších e-shopů. Spousta z nás si značku pamatuje jako dvojku na trhu s elektronikou. CZC.cz nabízelo počítačové komponenty, notebooky, herní vybavení i mobily a mělo také kamenné prodejny. V září 2024 převzalo CZC Allegro a e-shop i síť prodejen skončily.
Autor: CZC.cz
Řetězec Okay prodával elektroniku, domácí spotřebiče, televize a počítače, později nabídku rozšířil také o nábytek. Za firmou stál brněnský podnikatel Jindřich Životský. Po finančních problémech a neúspěšných pokusech o záchranu zavřel Okay všechny kamenné prodejny k 25. lednu 2025. V březnu pak podal insolvenční návrh.
Autor: Okay
Electro World patřil k velkým prodejcům elektroniky a domácích spotřebičů. Nabízel televize, počítače, mobily, pračky i lednice a zákazníci si mohli zboží prohlédnout přímo na prodejně. V Česku skončil pod původním názvem 1. září 2024, kdy se spojil se sítí Datart. Za změnou stála integrace skupiny HP TRONIC a slovenského NAY.
Autor: Electro World