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Pálava není jednička. Vinicím v ČR vládne odrůda s více než 1 300 hektary

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  18:25
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Pálava ani Chardonnay se tentokrát do TOP 5 nedostaly. Nejpěstovanější odrůdou v ČR se stalo Veltlínské zelené, které se pěstuje na více než 1 300 hektarech. Stále více prostoru si získávají i PIWI odrůdy, které jsou odolnější vůči chorobám. V ČR zabírají přes 900 hektarů vinic.

Pokud se řekne víno, na které v ČR narazíte nejčastěji, spousta z nás si vybaví odrůdy jako Pálava, Chardonnay nebo třeba Ryzlink rýnský. Právě Pálava patří mezi nejznámější tuzemské odrůdy. V žebříčku nejpěstovanějších odrůd v ČR ale překvapivě obsadila až deváté místo.

Na českých vinicích totiž stále dominují především tradiční odrůdy, které vinaři pěstují desítky let. Podle údajů za rok 2025 vede Veltlínské zelené, které zabírá více než 1 366 hektarů vinic. Následuje Ryzlink rýnský s více než 1 266 hektary a Müller Thurgau s plochou přesahující 1 160 hektarů.

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TOP 10 Nejpěstovanější odrůdy v České republice

Když by se plocha, na které se v ČR pěstuje Veltlínské zelené, proměnila ve fotbalová hřiště, vzniklo by jich přes 1 900.

Zajímavé je také srovnání Chardonnay a Pálavy. Obě odrůdy patří mezi velmi oblíbená vína, ani jedna z nich ale v ČR nepatří mezi pět nejrozšířenějších. Chardonnay skončilo šesté, Pálava až devátá.

10 nejpěstovanějších odrůd v ČR (2025). Zdroj: ÚKZÚZ

Nejpěstovanější odrůdy vín na území ČR (2025)
OdrůdaPlocha vinic (v hektarech)
Veltlínské zelené1 366,10
Ryzlink rýnský1 266,05
Müller Thurgau1 161,83
Ryzlink vlašský1 065,58
Rulandské šedé1 033,08
Chardonnay976,74
Sauvignon866,99
Frankovka860,58
Pálava860,51
Tramín červený806,24

PIWI odrůdy už mají stovky hektarů

Vedle tradičních odrůd se v posledních letech stále častěji objevují odrůdy PIWI. Jde o zkratku z německého označení Pilzwiderstandsfähig, tedy odrůdy odolné vůči houbovým chorobám. Nejde o geneticky upravené rostliny, ale o odrůdy vyšlechtěné tak, aby lépe odolávaly problémům, které vinaře trápí.

Výhodou těchto odrůd je především menší náchylnost k chorobám, jako jsou plíseň révová nebo padlí. Díky tomu mohou vinaři při jejich pěstování často omezit množství používaných postřiků. Pro spotřebitele to může znamenat větší nabídku vín z odolnějších odrůd.

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Rozhodně to ale neznamená, že by se o PIWI révu nemuselo pečovat vůbec. I tyto rostliny mohou napadat různí škůdci nebo choroby rostlin.

Velkým rizikem pro české vinice je například zlaté žloutnutí révy vinné, což je karanténní choroba, která může poškodit celé vinohrady. Na její výskyt upozorňuje také ÚKZÚZ v souvislosti s kontrolami sazenic vinné révy ze zahraničí.

PŘEHLED Které PIWI se u nás pěstují nejvíce?

Přestože PIWI odrůdy zatím tradiční odrůdy nepřekonaly, jejich rozšíření už není zanedbatelné. Celkem v ČR zabírají přes 1000 hektarů vinic.

Největší zastoupení má odrůda Hibernal, která se pěstuje na více než 430 hektarech. Druhou nejrozšířenější PIWI odrůdou révy vinné je pak odrůda Solaris s plochou přes 200 hektarů.

10 nejpěstovanějších PIWI odrůd v ČR (2025). Zdroj: ÚKZÚZ

Nejpěstovanější odrůdy PIWI vín na území ČR (2025)
PIWI odrůdaPlocha vinic (v hektarech)
Hibernal433,76 ha
Solaris200,39 ha
Souvignier Gris47,40 ha
Cabernet Cortis44,47 ha
Donauriesling41,64 ha
Muscaris32,41 ha
Johanniter31,99 ha
Savilon31,78 ha
Cabernet Blanc21,87 ha
Saphira21,01 ha

Jedna sazenice může ohrozit celý vinohrad

Pěstování vinné révy však není záležitostí pouze profesionálních vinařů. Riziko zavlečení nebezpečných chorob se týká také lidí, kteří si chtějí vysadit vinnou révu na zahradě nebo si přivážejí rostliny ze zahraničí.

Na ochranu rostlin upozorňuje kampaň #PlantHealth4Life, kterou už třetím rokem připravuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s ÚKZÚZ. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o tom, že zdraví rostlin ovlivňuje nejen zemědělství, potraviny a dostupnost některých plodin, ale také přírodu.

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Nejpěstovanějším vínem v ČR je Veltlínské zelené, Pálava obsadila deváté místo.

Jedním z hlavních témat kampaně je prevence před zavlečením škodlivých organismů rostlin. Lidé by měli být opatrní například při nákupu sazenic révy nebo jiných rostlin ze zahraničí. Některé choroby a škůdci se totiž mohou do České republiky dostat právě prostřednictvím napadeného rostlinného materiálu a následně ohrozit celé porosty.

Podle ÚKZÚZ je důležité kupovat rostliny od ověřených prodejců a při dovozu ze zemí mimo EU věnovat pozornost pravidlům pro převoz rostlin. I zdánlivě zdravá sazenice totiž může přenášet škodlivé organismy, které nejsou na první pohled vidět, a ohrozit celý vinohrad.

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