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Paddleboard za dvacet tisíc korun, nebo stačí za tři? Poznejte zásadní rozdíly, ať neproděláte

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  11:45
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Matty Marečků, iDNES.cz

Paddleboarding je hitem léta, ale rozdíly mezi boardy jsou obrovské. Vyplatí se levný Crivit z Lidlu, nebo raději připlatit za model z Decathlonu? Poradíme, na jaké parametry si dát pozor a jak vybrat ten pro vás nejlepší.

Paddleboarding patří k nejrychleji rostoucím letním aktivitám. Je relativně snadný na naučení, nevyžaduje komplexní vybavení a můžete ho provozovat na rybníku, řece i moři.

Rozdíly mezi samotnými paddleboardy jsou ale obrovské. Modely za tři tisíce korun se chovají úplně jinak než ty za dvacet. Otázkou tedy zní, podle čeho a jak vybrat paddleboard?

Obsah

Jak vybrat paddleboard: základní parametry

Než se rozhodnete koupit paddleboard jen na základě lákavé ceny, měli byste si nastudovat pár klíčových věcí:

  • Nosnost
  • Délku
  • Šířku
  • Tlak

Mimo to se vyplatí také předem zjistit, zda je o jednokomorový nebo dvoukomorový paddleboard, případně, jaké příslušenství je v ceně. Paddleboardy se základní výbavou mohou být klidně o pět stovek dražší.

Jak vybrat paddleboard: pro zkušené i začátečníky

Paddleboardy do 5 000 korun

Pokud s paddleboardingem teprve začínáte nebo chcete vyrazit na vodu jen občas, často si vystačíte s paddleboardy do 5 000 korun. Nejlevnější paddleboardy v této cenové hladině seženete například v Lidlu.

Paddleboardy do 5 000 korun
ModelMax. nosnostRozměry (cm)Cena
Crivit Beginner 10'100 kg305 x 79 x 122 999 Kč
Crivit X F2 Solid 10′130 kg305 x 89 x 123 999 Kč*
Crivit Allround 10'3"140 kg315 x 84 x 154 599 Kč

*Dvoukomorový paddleboard Crivit X F2 Solid 10′ seženete do neděle 5. července 2026 v akci za 3 999 korun s aplikací Lidl Plus.

Paddleboardy do 10 000 korun

Jestliže hledáte rodinný paddleboard pro rekreační využití, cenové rozmezí od pěti do desíti tisíc korun je pro vás zlatá střední cesta. Oblíbené jsou například paddleboardy z Decathlonu.

Paddleboardy do 7 000 korun
ModelMax. nosnostRozměry (cm)Cena
Thunder Moth Stand Up150 kg320 x 75 x 155 339 Kč**
Aqua Marina BREEZE100 kg300 x 76 x 126 500 Kč
SPINERA Sun Light 12'175 kg366 x 84 x 158 999 Kč

**Paddleboard Thunder Moth Stand Up nabízí i Kaufland. Na Online Marketplace se prodává za 5 325 korun. Na webových stránkách najdete i jiné modely paddleboardů za atraktivní ceny.

Paddleboardy nad 10 000 korun

V případě paddleboardů nad deset tisíc korun už se bavíme o poměrně kvalitních modelech. Využívat jej můžete jak na delší a náročnější trasy, tak i třeba v páru. My se v tabulce zaměřili konkrétně na paddleboardy nad 10 000 korun z Alzy.

Paddleboardy nad 10 000 korun
ModelMax. nosnostRozměry (cm)Cena
AQUA MARINA Atlas 12'0'’180 kg365 x 86 x 1510 750 Kč
AQUA MARINA Super Trip Tandem 14'300 kg427 x 86 x 2012 500 Kč
STX WS 280 RS TEAL/ORANGE150 kg280 x 86 x 1518 500 Kč

Paddleboarding patří k nejrychleji rostoucím letním aktivitám.

NÁVOD Podle čeho vybrat paddleboard?

Pokud nevíte, jak vybrat paddleboard, zkuste si odpovědět na pět otázek:

  1. Kde budete jezdit?
  2. Kolik lidí ho bude využívat?
  3. Jak často na něm budete jezdit?
  4. Kolik vážíte?
  5. Kde jej budete skladovat?

Kde budete jezdit?

Na klidnou vodu byste měli vybírat širší paddleboard kvůli stability. Pro sjíždění divoké řeky je zase vhodnější delší a užší board, který se snadněji ovládá i při rychlejší jízdě. V případě paddleboardingu na moři se nezapomeňte dívat po pevnější konstrukci.

Kolik lidí ho bude využívat?

Vždy myslete na to, zda budete paddleboard využívat sami nebo v páru. Pro jednu osobu si vystačíte se standardem 10 až 11 palců, u dvou osob budete potřebovat minimálně 12 palců.

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Jak často na něm budete jezdit?

Důležité je i využití. Jestliže budete jezdit jen občas, pravděpodobně se vám nevyplatí do paddleboardu investovat více než sedm tisíc korun. Pokud ho ale chcete využívat častěji, měli byste raději investovat do tužší konstrukce, ideálně tedy koukat po paddleboardu od osmi tisíc výše.

Kolik vážíte?

Nesmíme zapomínat na váhu. Každý paddleboard totiž snese jinou váhu. A pozor, maximální nosnost se neodvíjí od ceny! Krásným příkladem je třeba výše zmíněný paddleboard Aqua Marina BREEZE, který je dražší než Thunder Moth Stand Up, přitom ale unese o padesát kilo méně.

Kde jej budete skladovat?

V případě, že doma máte místo v garáži nebo ve sklepě, můžete si pořídit pevný paddleboard. V opačném případě sáhněte raději po nafukovacím paddleboardu. Lépe se skladuje a můžete ho převážet i v autě.

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