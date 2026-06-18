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Fotbalové mistrovství zavře část obchodů. V těchto prodejnách večer nenakoupíte

Matouš Waller
  9:06
Dnešní zápas mistrovství světa ve fotbale 2026 na druhé straně světa ovlivní otevírací dobu některých obchodů v Česku. Řetězec Penny chce svým zaměstnancům umožnit sledovat přímý přenos nejdůležitějšího fotbalového svátku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Česká fotbalová reprezentace k zápasu s týmem Jihoafrické republiky nastoupí už dnes, tedy ve čtvrtek 18. června v americké Atlantě.

Zápas, který se odehraje takřka na druhé straně světa, se nicméně neobvyklým způsobem podepíše i u nás – některé obchody mimořádně zkrátí svou otevírací dobu.

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Jako první se zkrácenou obchodní dobou přišel německý řetězec Penny ze skupiny REWE – všechny své prodejny uzavře už v 17:30. Firma uvedla, že tímto krokem chce svým zaměstnancům umožnit sledování zápasu od počátku. Přímý přenos začne v 18:00 našeho času.

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Řetězec k podobnému kroku nepřistoupil poprvé, dříve zavřel například už kvůli mistrovství v hokeji 2024, které se konalo v Praze. Tímto způsobem chce poděkovat zaměstnancům za jejich každodenní nasazení.

Které obchody zavřou dříve?

Mezi řetězci je toto dřívější uzavření ojedinělé, otevírací doba ostatních se nezmění. „Naše prodejny zůstanou ve čtvrtek otevřené ve standardní době. Záleží nám na tom, abychom tu byli úplně pro každého,“ vysvětlila například mluvčí společnosti Lidl Iveta Barabášová.

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Dodržení běžné otevírací doby potvrdili redakci iDNES.cz také mluvčí sítě obchodů Billa a Kaufland. Otevřené by měly zůstat i další řetězce.

Otevírací doba obchodů během Mistrovství světa ve fotbale
ŘetězecOtevírací doba ve čtvrtek 18. června
PennyVšechny prodejny zavřou v 17:30
LidlBěžná otevírací doba
BillaBěžná otevírací doba
TescoBěžná otevírací doba
AlbertBěžná otevírací doba
GlobusBěžná otevírací doba

Většina obchodů tak zůstane dostupná nejen pro zákazníky, kteří fotbalové mistrovství sledovat nebudou, ale i pro fanoušky. Ti se tak budou moci zásobit například na druhý poločas.

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